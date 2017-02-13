ຜູ້ບັນຊາການທະຫານສະຫະລັດ ໃນອັຟການິສຖານ ຕ້ອງການເສີມ ກຳລັງຫານທະຫານຂຶ້ນອີກ ຫລາຍພັນຄົນ

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ຜູ້ບັນຊາການສູງສຸດສະຫະລັດ ຢູ່ໃນອັຟການິສຖານ ກ່າວວ່າ ທ່ານຕ້ອງ ການກຳລັງທະຫານນາໆຊາດເພີ້ມອີກສອງສາມພັນຄົນ ເພື່ອທັບມ້າງອັນທີ່ທ່ານຮ້ອງວ່າ ສະພາບທີ່ບໍ່ໄປບໍ່ມາ ຂອງສົງຄາມທີ່ດຳເນີນມາເປັນເວລາ 15 ປີ ກັບພວກຫົວຮຸນແຮງ Taliban. ນັກຂ່າວວີໂອເອ Carla Babb ທີ່ທຳນຽບຫ້າແຈ ມີລາຍງານກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ ຊຶ່ງກິ່ງສະຫວັນ ຈະນຳເອົາລາຍລະອຽດ ມາສະເໜີທ່ານ.
ມີກຳລັງທະຫານໜ້ອຍກວ່າ 14 ພັນຄົນ ໄດ້ຖືກປະໄວ້ໃຫ້ຢູ່ພາຍໃຕ້ກອງ ກຳລັງນາໆຊາດ ໂດຍການນຳພາໂດຍຂອງອາເມຣິກັນທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອຕໍ່ ທະຫານອັຟການິສຖານ ຊຶ່ງເປັນພາກສ່ວນນຶ່ງຂອງກອງກຳລັງທີ່ເຄີຍມີທະຫານ ຫລາຍກວ່າ 100,000 ຄົນ ໃນປີ 2011.
ແລະຜູ້ບັນຊາການທະຫານສະຫະລັດ ກ່າວຕໍ່ຄະນະກຳມະການກອງທັບຂອງ ສະພາສູງວ່າ ທ່ານຕ້ອງການກຳລັງທະຫານເພີ້ມຕື່ມ.
ນາຍພົນ John Nicholson ຜູ້ບັນຊາການກຳລັງນາໆຊາດໃນອັຟການິສຖານ ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາຂາດກຳລັງຢູ່ສອງສາມພັນຄົນ”
ນາຍພົນ Nicholson ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເສຍດິນແດນ ແລະໄດ້ຮັບບາດເຈັບໜັກ ໂດຍທະຫານອັຟການິສຖານ.
ທ່ານໄດ້ກ່າວເຖິງຄວາມຈຳເປັນ ທີ່ຈະຊ່ວຍເພີ້ມກຳລັງທາງອາກາດຂອງອັຟການິສຖານ ແລະຊ່ວຍເຫລືອໃນດ້ານຊັບພະຍາກອນໃຫ້ແກ່ເຂົາເຈົ້າ ເພື່ອເພີ້ມກຳ ລັງພິເສດອັຟການິສຖານ ຂຶ້ນເປັນເກືອບສອງເທົ່າ ໃນໄລຍະສີ່ປີຂ້າງໜ້າ.
ນາຍພົນ Nicholson ກ່າວວ່າ “ຄວາມສາມາດ ໃນການບຸກໂຈມຕີ ແມ່ນເປັນເຄື່ອງທີ່ຈະທັບມ້າງສະພາບບໍ່ໄປບໍ່ມາ ຢູ່ໃນອັຟການິສຖານ. ຄວາມສາມາດໃນການບຸກໂຈມ
ຕີທີ່ສຳຄັນ ຂອງກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພ ອັຟການິສຖານນັ້ນແມ່ນກຳລັງພິເສດ
ແລະກອງທັບອາກາດຂອງເຂົາເຈົ້າ.”
ນອກນັ້ນ ນາຍພົນ Nicholson ຍັງກ່າວວ່າ ການສູ້ລົບເພື່ອສັນຕິພາບຂອງອັຟ ການິສຖານ ໄດ້ເປັນທີ່ສັບສົນ ຍ້ອນຄວາມພະຍາຍາມ ຂອງຣັດເຊຍ ເພື່ອບ່ອນທຳລາຍອົງການ NATO ແລະບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານຂອງອັຟການິສຖານ.
ນາຍພົນ Nicholson ກ່າວວ່າ “ພວກຣັດເຊຍ ໄດ້ເລີ້ມໂຄສະນາຢ່າງເປັນການເປີດ
ເຜີຍເພື່ອຮັບຮູ້ພວກ Taliban ຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ. ການໂຄສະນາທີ່ເຂົາ
ເຈົ້າຊຸກຍູ້ນີ້ກໍຄື ພວກ Taliban ກຳລັງສູ້ລົບກັບກຸ່ມລັດອິສລາມທີ່ລັດຖະບານອັຟ
ການິສຖານ ບໍ່ໄດ້ສູ້ລົບກັບກຸ່ມລັດອິສລາມ ແລະເພາະສະນັ້ນອາດຈະມີການ
ຫລັ່ງໄລຂອງກຸ່ມດັ່ງກ່າວເຂົ້າໄປໃນຂົງເຂດ. ນີ້ແມ່ນການໂຄສະນາທີ່ຜິດ ພາດ.”
ກຳລັງທະຫານສະຫະລັດ ແລະອັຟການິສຖານ ໄດ້ຫລຸດເຂດຄວບຄຸມຂອງກຸ່ມລັດ
ອິສລາມລົງ ເຫລືອພຽງແຕ່ສາມຫລືສີ່ເມືອງ ໃນແຂວງ Nangarhar ເທົ່ານັ້ນ. ”ແຕ່
ວ່າກຸ່ມດັ່ງກ່າວ ຍັງພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າ ຕົນສາມາດທຳການໂຈມຕີທີ່ຮ້າຍ ແຮງໄດ້
ຮວມທັງການວາງລະເບີດທີ່ໄດ້ສັງຫານປະມານ 20 ຄົນ ໃນນະຄອນ ຫລວງ
Kabul ໃນຕົ້ນອາທິດແລ້ວນີ້.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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