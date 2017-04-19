ທຳນຽບຂາວ ປະກາດ ຍຸກໃໝ່ ໃນນະໂຍບາຍ ຕໍ່ເກົາຫຼີເໜືອ

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ຍ້ອນຄວາມເປັນຫ່ວງທີ່ມີເພີ່ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ກ່ຽວກັບໂຄງການອາວຸດນິວເຄລຍແລະລູກ
ສອນໄຟຂີປະນາວຸດທີ່ກ້າວເດີນໄປຢ່າງວ່ອງໄວຂອງເກົາຫຼີເໜືອນັ້ນ ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່
ທຳນຽບຂາວຈຶ່ງພາກັນສະແດງຮ່ອງຮອຍອັນເປັນຮຸກຮານຕໍ່ນະຄອນຫຼວງພຽງຢາງ
ອອກມາໃຫ້ເຫັນ. ແຕ່ທ່າທີດັ່ງກ່າວ ບໍ່ເປັນທີ່ຈະແຈ້ງ ວ່າມັນມີຄວາມໝາຍແນວໃດ
ດັ່ງວັນນະສອນ ຈະນຳລາຍລະອຽດ ຈາກລາຍງານຂອງ ນັກຂ່າວ VOA - Bill Gallo
ມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ພ້ອມໆກັບການສະແດງແສນຍານຸພາບທີ່ຊາຍແດນກັບເກົາຫຼີເໜືອໂດຍມີທະຫານເກົາຫຼີເໜືອຢູ່ຫ່າງ ພຽງບໍ່ເທົ່າໃດແມັດນັ້ນ ຮອງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ Mike Pence ກໍປາກົດໂຕ ກ່າວເຕືອນເກົາຫຼີເໜືອວ່າ...ນະໂຍບາຍຂອງ ສະຫະລັດ ພວມປ່ຽນແປງ. ທ່ານກ່າວ່າ: “ຍຸກສະໄໝ ແຫ່ງຍຸດທະສາດການອົດທົນໄດ້ສິ້ນສຸດລົງແລ້ວ.”
ເຊີນຊົມ: ເກົາຫຼີເໜືອ ສະແດງປະຕິກິລິຍາຕອບ ຕໍ່ຄວາມແຂງແກ່ນຂອງທ່ານ Trump
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ນັ້ນແມ່ນຄຳເວົ້າທີ່ສັ້ນ ແຕ່ມີຄວາມໝາຍຍິ່ງໃຫຍ່ ທີ່ວ່າ ສະຫະລັດ ຈະບໍ່ຄອງຄອຍຕໍ່ໄປ
ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ນຳເກົາຫຼີເໜືອ ທ່ານ Kim Jong Un ຂະຫຍາຍໂຄງການນິວເຄລຍ
ແລະລູກສອນໄຟຂອງເຂົາ ດັ່ງທີ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ຢູ່ໃນການສວນສະໜາມທາງ
ທະຫານເມື່ອໄວໆມານີ້.
ແຕ່ ບາດກ້າວຕໍ່ໄປຂອງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ Donald Trump ນັ້ນບໍ່ເປັນທີ່
ແຈ້ງຂາວ. ທ່ານ Trump ໄດ້ແນະແນວວ່າ ສະຫະລັດ ອາດຈະເອົາບາດກ້າວໂດຍລຳພັງ ຕ້ານເກົາຫຼີເໜືອ.
ໃນການສະໜັບສະໜຸນການຂົ່ມຂູ່ດັ່ງກ່າວນັ້ນ ຝຸງກຳປັ່ນບັນທຸກເຮືອບິນລົບສະຫະລັດ ພວມມຸ່ງໜ້າໄປຍັງແຫຼມເກົາຫຼີ.
ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ ທ່ານ Trump ຍັງໄດ້ພະຍາຍາມຊັກຊວນໃຫ້ປະທານປະເທດຈີນ
ທ່ານ Xi Jinping ໃຫ້ກົດດັນທາງການເສດຖະກິດ ໃສ່ຄູ່ພາຄີເກົາຫຼີເໜືອຂອງຕົນນຳ.
ແຕ່ວ່າ ບາດກ້າວຕ່າງໆຂອງຍຸດທະສາດທັງຫຼາຍນີ້ ໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ມາແລ້ວໃນລັດຖະບານ
ຊຸດກ່ອນ ຊຶ່ງພາໃຫ້ມີຄຳຖາມຂຶ້ນມາວ່າ ຈະປ່ຽນແປງໄປແນວໃດແດ່ ພາຍໃຕ້ລັດຖະບານ
ຂອງທ່ານ Trump?
ທ່ານ Chris Hill ອະດີດເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດ ປະຈຳເກົາຫຼີໃຕ້ ທັງເປັນ
ນັກເຈລະຈາຊັ້ນນຳ ໃນການເຈລະຈາກ່ຽວກັບໂຄງການນິວຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ກ່າວວ່າ ມັນບໍ່ມີຄຳຕອບແບບພິດສະດານໃດໆ.
ອະດີດເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດ Chris Hill ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Denver
ກ່າວວ່າ “ມັນມີຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງ ທີ່ຄົນໆນຶ່ງຈະສາມາດເຮັດໄດ້. ສະນັ້ນທາງດ້ານ
ການທູດແລ້ວ ຂ້າພະເຈົ້າຈະບໍ່ຄາດຫວັງວ່າ ຈະມີຜູ້ໃດດຶງເອົາກະຕ່າຍອອກມາ
ຈາກໝວກ ແບບທີ່ບໍ່ມີໃຜຄາດຄິດກັນນັ້ນ.”
ທ່ານ Hill ຜູ້ຊຶ່ງໄດ້ໂອ້ລົມຜ່ານທາງ skype ກໍຍັງມີຄຳຖາມກ່ຽວກັບຍຸດທະສາດຂອງ
ທ່ານ Trump ທີ່ບໍ່ເອົາແນ່ໄດ້ນີ້ເຊັ່ນກັນ.
ທັງນີ້ໝາຍເຖິງການຢືນຢັດຂອງທ່ານ Trump ທີ່ທ່ານຈະບໍ່ສົ່ງສານໃດໆ ໃນການເອົາ ບາດກ້າວຕໍ່ໄປຂອງທ່ານ ແລະວ່າ ທາງເລືອກອື່ນໆທັງຫຼາຍນັ້ນແມ່ນເປີດກວ້າງໄວ້.
ເຊີນຊົມ: ທ່ານ Pence ກ່າວວ່າ “ຍຸກສະໄໝ ແຫ່ງຍຸດທະສາດການອົດທົນໄດ້ສິ້ນສຸດ
ລົງແລ້ວ.”
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ທ່ານ Hill ກ່າວວ່າ “ການຄາດຄະເນລ່ວງໜ້າບໍ່ໄດ້ ຖືວ່າເປັນການດີ ຖ້າຫາກທ່ານຫຼິ້ນ
ກິລາ football ຫຼືບານບ້ວງ ເພາະອີກຝ່າຍນຶ່ງບໍ່ຮູ້ວ່າ ເຈົ້າຈະຫຼິ້ນແບບໃດເພື່ອໃຫ້ໄດ້
ຄະແນນແຕ່ວ່າ ມັນຈະສ້າງບັນຫາຫຼາຍ ຄືກັນ ໂດຍສະເພາະຕອນທີ່ຄູ່ພາຄີຂອງທ່ານ ບໍ່ຮູ້ຈັກທ່ານດີພຽງພໍ ແລະບໍ່ຮູ້ເຖິງສັນຊາດຕະຍານຂອງທ່ານ ແລະທ່ານກໍບໍ່ຮູ້ວ່າ
ທ່ານຈະສາມາດເຮັດຫຍັງໄດ້.”
ທີ່ທຳນຽບຂາວ ທ່ານ Sean Spicer ໂຄສົກປະຈຳທຳນຽບຂາວໄດ້ປະກາດໄປເຖິງວາລະ
ໃໝ່ຂອງນະໂຍບາຍເກົາຫຼີເໜືອ ແຕ່ປະຕິເສດທີ່ຈະໃຫ້ລາຍລະອຽດ ຊຶ່ງທ່ານ Spicer
ກ່າວວ່າ “ປະທານາທິບໍດີ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເປັນທີ່ຈະແຈ້ງແລ້ວວ່າການເປີດທາງເລືອກໄວ້
ຢ່າງກວ້າງໆ ຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາ ມີໄພ້ເໜືອກວ່າ.”
ມີໃຜຊິເດົາລອງເບິ່ງບໍ ວ່າ ທ່ານ Trump ຊີເອົາທ່າທີແນວໃດ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ