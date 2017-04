ທຳນຽບຂາວ ປະກາດ ຍຸກໃໝ່ ໃນນະໂຍບາຍ ຕໍ່ເກົາຫຼີເໜືອ

ຍ້ອນ​ຄວາມ​ເປັນຫ່ວງທີ່ມີເພີ່ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ກ່ຽວກັບໂຄງການອາວຸດນິວເຄລຍແລະລູກ

ສອນໄຟຂີປະນາວຸດທີ່ກ້າວເດີນໄປຢ່າງວ່ອງໄວຂອງເກົາຫຼີເໜືອນັ້ນ ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່

ທຳນຽບຂາວຈຶ່ງພາກັນສະແດງຮ່ອງຮອຍອັນເປັນຮຸກຮານຕໍ່ນະຄອນຫຼວງພຽງຢາງ

ອອກມາໃຫ້ເຫັນ. ແຕ່ທ່າທີດັ່ງກ່າວ ບໍ່ເປັນທີ່ຈະແຈ້ງ ວ່າມັນມີຄວາມໝາຍແນວໃດ

ດັ່ງວັນນະ​ສອນ​ ຈະ​ນຳ​ລາຍ​ລະອຽດ ຈາກລາຍງານຂອງ ນັກ​ຂ່າວ​ VOA - Bill Gallo

ມາສະ​ເໜີ​ທ່ານ​ໃນ​ອັນ​ດັບ​ຕໍ່​ໄປ.

ພ້ອມໆກັບການສະ​ແດງແສນຍານຸພາບທີ່​ຊາຍ​ແດນ​ກັບ​ເກົາຫຼີ​ເໜືອໂດຍມີທະຫານເກົາຫຼີ​ເໜືອຢູ່ຫ່າງ ພຽງ​ບໍ່​ເທົ່າໃດ​ແມັດນັ້ນ ຮອງ​ປະທານາທິບໍດີ​ສະຫະລັດ ທ່ານ Mike Pence ​ກໍປາກົດໂຕ ກ່າວເຕືອນ​ເກົາຫຼີ​ເໜືອວ່າ...ນະ​ໂຍບາຍ​ຂອງ ສະຫະລັດ ພວມ​ປ່ຽນ​ແປງ. ທ່ານກ່າວ່າ: “​ຍຸກສະໄໝ ແຫ່ງຍຸດທະສາດການອົດທົນ​ໄດ້ສິ້ນ​ສຸດ​ລົງ​ແລ້ວ.”



ນັ້ນ​ແມ່ນຄຳ​ເວົ້າທີ່​ສັ້ນ ​ແຕ່​ມີ​ຄວາມ​ໝາຍ​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່ ທີ່​ວ່າ ສະ​ຫະລັດ ຈະ​ບໍ່ຄອງ​ຄອຍ​ຕໍ່​ໄປ ​

ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ຜູ້ນຳເກົາຫຼີ​ເໜືອ ທ່ານ Kim Jong Un ຂະຫຍາຍໂຄງການນິວເຄລຍ

ແລະລູກສອນໄຟຂອງເຂົາ ດັ່ງ​ທີ່​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ ​ຢູ່ໃນການ​ສວນສະໜາມທາງ​

ທະຫານເມື່ອ​ໄວໆ​ມາ​ນີ້.

​ແຕ່​ ບາດກ້າວ​ຕໍ່​ໄປ​ຂອງ​ປະທານາທິບໍດີ​ສະຫະລັດ ທ່ານ Donald Trump ນັ້ນ​ບໍ່ເປັນທີ່

ແຈ້ງຂາວ. ທ່ານ Trump ໄດ້ແນະແນວວ່າ ສະຫະລັດ ອາດຈະເອົາບາດກ້າວໂດຍລຳພັງ ຕ້ານເກົາຫຼີເໜືອ.

ໃນການສະໜັບສະໜຸນການຂົ່ມຂູ່ດັ່ງກ່າວນັ້ນ ຝຸງກຳປັ່ນບັນທຸກເຮືອບິນລົບສະຫະລັດ ພວມມຸ່ງໜ້າໄປຍັງແຫຼມເກົາຫຼີ.

ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ ທ່ານ Trump ຍັງໄດ້ພະຍາຍາມຊັກຊວນໃຫ້ປະທານປະເທດຈີນ

ທ່ານ Xi Jinping ໃຫ້ກົດດັນທາງການເສດຖະກິດ ໃສ່ຄູ່ພາຄີເກົາຫຼີເໜືອຂອງຕົນນຳ.

ແຕ່ວ່າ ບາດກ້າວຕ່າງໆຂອງຍຸດທະສາດທັງຫຼາຍນີ້ ໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ມາແລ້ວໃນລັດຖະບານ

ຊຸດກ່ອນ ຊຶ່ງພາໃຫ້ມີຄຳຖາມຂຶ້ນມາວ່າ ຈະປ່ຽນແປງໄປແນວໃດແດ່ ພາຍໃຕ້ລັດຖະບານ

ຂອງທ່ານ Trump?



ທ່ານ Chris Hill ອະດີດເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດ ປະຈຳເກົາຫຼີໃຕ້ ທັງເປັນ

ນັກເຈລະຈາຊັ້ນນຳ ໃນການເຈລະຈາກ່ຽວກັບໂຄງການນິວຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ກ່າວວ່າ ມັນບໍ່ມີຄຳຕອບແບບພິດສະດານໃດໆ.

ອະດີດເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດ Chris Hill ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Denver

ກ່າວວ່າ “ມັນມີຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງ ທີ່ຄົນໆນຶ່ງຈະສາມາດເຮັດໄດ້. ສະນັ້ນທາງດ້ານ

ການທູດແລ້ວ ຂ້າພະເຈົ້າຈະບໍ່ຄາດຫວັງວ່າ ຈະມີຜູ້ໃດດຶງເອົາກະຕ່າຍອອກມາ

ຈາກໝວກ ແບບທີ່ບໍ່ມີໃຜຄາດຄິດກັນນັ້ນ.”

ທ່ານ Hill ຜູ້ຊຶ່ງໄດ້ໂອ້ລົມຜ່ານທາງ skype ກໍຍັງມີຄຳຖາມກ່ຽວກັບຍຸດທະສາດຂອງ

ທ່ານ Trump ທີ່ບໍ່ເອົາແນ່ໄດ້ນີ້ເຊັ່ນກັນ.

ທັງນີ້ໝາຍເຖິງການຢືນຢັດຂອງທ່ານ Trump ທີ່ທ່ານຈະບໍ່ສົ່ງສານໃດໆ ໃນການເອົາ ບາດກ້າວຕໍ່ໄປຂອງທ່ານ ແລະວ່າ ທາງເລືອກອື່ນໆທັງຫຼາຍນັ້ນແມ່ນເປີດກວ້າງໄວ້.

ທ່ານ Hill ກ່າວວ່າ “ການຄາດຄະເນລ່ວງໜ້າບໍ່ໄດ້ ຖືວ່າເປັນການດີ ຖ້າຫາກທ່ານຫຼິ້ນ

ກິລາ football ຫຼືບານບ້ວງ ເພາະອີກຝ່າຍນຶ່ງບໍ່ຮູ້ວ່າ ເຈົ້າຈະຫຼິ້ນແບບໃດເພື່ອໃຫ້ໄດ້

ຄະແນນແຕ່ວ່າ ມັນຈະສ້າງບັນຫາຫຼາຍ ຄືກັນ ໂດຍສະເພາະຕອນທີ່ຄູ່ພາຄີຂອງທ່ານ ບໍ່ຮູ້ຈັກທ່ານດີພຽງພໍ ແລະບໍ່ຮູ້ເຖິງສັນຊາດຕະຍານຂອງທ່ານ ແລະທ່ານກໍບໍ່ຮູ້ວ່າ

ທ່ານຈະສາມາດເຮັດຫຍັງໄດ້.”

ທີ່ທຳນຽບຂາວ ທ່ານ Sean Spicer ໂຄສົກປະຈຳທຳນຽບຂາວໄດ້ປະກາດໄປເຖິງວາລະ

ໃໝ່ຂອງນະໂຍບາຍເກົາຫຼີເໜືອ ແຕ່ປະຕິເສດທີ່ຈະໃຫ້ລາຍລະອຽດ ຊຶ່ງທ່ານ Spicer

ກ່າວວ່າ “ປະທານາທິບໍດີ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເປັນທີ່ຈະແຈ້ງແລ້ວວ່າ​ການເປີດທາງເລືອກໄວ້

ຢ່າງກວ້າງໆ ຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາ ມີໄພ້ເໜືອກວ່າ.”

ມີໃຜຊິເດົາລອງເບິ່ງບໍ ວ່າ ທ່ານ Trump ຊີເອົາທ່າທີແນວໃດ.