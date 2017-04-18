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ພາສາຕ່າງໆ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ທາງເລືອກທຸກຢ່າງ ໄດ້ຖືກພິຈາລະນາ ໃນການປະເຊີນໜ້າ ກັບເກົາຫຼີເໜືອ

ຮອງປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ Mike Pence (ຊ້າຍ) ແລະຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຍີ່ປຸ່ນ ທ່ານ Taro Aso ຮ່ວມກອງປະຊຸ່ມນັກຂ່າວ.

ຮອງ​ປະທານ​າທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ Mike Pence ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ອັງ​ຄານ​ມື້​ນີ້​ວ່າ
ປະຊາ​ຄົມ​ສາກົນ ​ຄວນໃຊ້ຄວາມ​ກົດ​ດັນທາງ​ດ້ານ​ການ​ທູດ ​ແລະ​ເສດຖະ ກິດ​ຕໍ່ເກົາ
ຫລີ​ເໜືອ ​ເພື່ອ​ບັງຄັບໃຫ້​ປ​ະ​ເທດດັ່ງກ່າວ​ ປະຖິ້ມໂຄ​ງການ​ນິວ​ເຄລຍ ​ແລະ​ໂຄ​ງການ​
ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ຂີ​ປະ​ນາ​ວຸດ.

​ໃນ​ການ​ຖະ​ແຫຼງ​ລ​ະຫວ່າງ​ການ​ຢ້ຽມຢາມ​ຍີ່​ປຸ່ນນັ້ນ ທ່ານ Pence ກ່າວ​ວ່າ ສະຫະລັດ
“ຈະ​ບໍ່ຍອມ​ລົດ​ລະ” ຈົນ​ກວ່າວ່າ​ ຕົນ​ໄດ້​ບັນລຸ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ໃນ​ການ​ເຮັດ​ໃຫ້ ​ແຫຼມ​ເກົາຫລີ
​ເປັນ​ເຂດ​ປອດ​ນິວ​ເຄລຍ​ແລະດັ່ງ​ນັ້ນ ​ "ທາງ​ເລືອກ​ທັງ​ໝົດຈຶ່ງ​ຍັງ ຢູ່​ເທິງ​ໂຕະ.”

ທ່ານ​ໄດ້​ກ່່າວ​ເຖິງ ການ​ດຳ​ເນີນຄວາມ​ພະຍາຍາ​ມຂອງສາກົນ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ​ ​ໃນ​ການ​ເຈລະ
ຈາ​ກັບ​ເກົາຫລີ​ເໜືອ​ກ່ຽວ​ກັບ​ໂຄງການ​ນິວເຄລຍຮວມທັງ​ການ​ເຈລະຈາຫົກ​ ຝ່າຍ​ຫວ່າງ
​ມໍ່ໆ​ມາ​ນີ້ ​ທີ່​ໄດ້​ພັງ​ທະລາ​ຍລົງ​ໃນ​ປີ 2009 ​ໂດຍ​ກ່າວ​ວ່າ ​ຝ່າຍ​ເກົາຫຼີ ເໜືອໄດ້ສະໜອງ​
ຕອບຊໍ້າ​ແລ້​ວຊໍ້າ​ອີກ​ດ້ວຍ “ການ​ບໍ່ຮັກສາ​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນ​ຍາ ແລະ​ ເພີ່ມ​ທະວີການທ້າ​ທາຍ
ເກາະ​ຜິດ.”

North Korea Preparing for 'Any Mode of War' With US
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ອີກ​ເທື່ອ​ນຶ່ງ​ທ່ານ Pence ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ຍຸກສະ​ໄໝ​ຂອງ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ແຫ່ງຄວາມ​ອົດທົນ
​ໄດ້​ໝົດ​ລົງ​ແລ້ວ” ໃນ​ຖານະ​ທີ່​ເປັນ​ທາງ​ເລືອກທີ່​ດີ​ທີ່​ສຸດ ​ເພື່ອ​ດຳ​ເນີນ​ການໄປ​ໜ້າ ​ໃນ​
ການ​ໂອ້​ລົມ​ກັນລະຫວ່າສະຫະລັດ ຍີ່ປຸ່ນ ​ເກົາຫລີ​ໃຕ້ ​ແລະ​ຈີນເພື່ອ ​ຫາ​ທາງ​ສ້າງ​ຄວາມ​ໂດດດ່ຽວ​ແລະກົດ​ດັນ​ເກົາຫລີ​ເໜືອ.

ໂຄສົກທຳນຽບຂາວ ທ່ານ Sean Spicer ກຳລັງຕອບຄຳຖາມນັກຂ່າວ.

ໂຄສົກທຳນຽບຂາວ ທ່ານ Sean Spicer ກຳລັງຕອບຄຳຖາມນັກຂ່າວ.

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຍີ່ປຸ່ນ ທ່ານ Shinzo Abe ຜູ້ເປັນ​ເຈົ້າພາບ ​ຕ້ອນຮັບທ່ານ Pence
​ໃນ​ການ​ເຈລະຈາ​ກັບ​ໂຕ​ກຽວ ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ​ພໍໃຈ​ກັບ​ລັດຖະບານ​ຂອງ​ທ່ານ​ທຣໍາ ​ໃນ
ການ​ນຳໃຊ້ “ທາງ​ເລືອກ​ທັງ​ໝົດ.” ທ່ານ Abe ກ່າວ​ເພີ້​ມອີກ​ວ່າ​ທ່ານ​ຫວັງວ່າ​ ມີ​ການ​ສົນ
ທະນາ​ຢ່າງ​ສັນຕິ​ກັບ​ເກົາຫລີ​ເໜືອ ​ແຕ່​ວ່າ “ການ​ສົນທະ ນາ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ເປັນ​ການ​ສົນທະນາ
ກັນ​ຕື່ມນັ້ນ” ຈະບໍ່​ມີ​ຄຸນ​ຄ່າຫຍັງ.

Pence: The Era of Strategic Patience is Over
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ຢູ່​ທີ່​ວໍຊິງ​ຕັນ ​ໂຄສົກ​ທຳນຽບຂາວ ທ່ານ Sean Spicer ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ຮ່ອງຮອຍໃຫ້​ເຫັນ​
ວ່າ ​ຈະ​ມີຄວາມອົດ​ທົນ​ກັນ​ຕື່ມ​ສຳລັບ​ຝ່າຍ​ສະຫະລັດ ລະຫວ່າງ​ການ​ຖະ​ແຫຼງຂ່າວ​ ໃນ​
ວັນ​ຈັນ​ວານ​ນີ້.

ຮອງປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ Mike Pence, ຊ້າຍ, ແລະຮັກສາການແທນປະທານາທິບໍດີເກົາຫລື ແລະນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທ່ານ Hwang Kyo-ahn.

ຮອງປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ Mike Pence, ຊ້າຍ, ແລະຮັກສາການແທນປະທານາທິບໍດີເກົາຫລື ແລະນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທ່ານ Hwang Kyo-ahn.

ທ່ານ Spicer ກ່າວ​ວ່າ “ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຄິດ​ວ່າ ພວກ​ເຮົາຈະ​ສືບຕໍ່ເຮັດ​ວຽກ​ຮ່ວມກັບ​ຈີນ ​
ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ຊອກ​ຫາ​ຊ່ອງ​ທາງ​ໄປ​ໜ້າ.”

​ໂຄສົກ​ທຳນຽບຂາວ​ ໄດ້​ໃຫ້​ຂໍ້ຄິດ​ເຫັນວ່າ “ຍຸກສະ​ໄໝຂອງ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ ແຫ່ງ​ຄວາມ​ອົດ
ທົນ” ຊຶ່ງ​ເປັນນະໂຍບາຍ​ຂອງ​ລັດຖະບານທ່ານ Obama ຄື “ພຽງ ແຕ່​ລໍຖ້າແລະຕິດ
ຕາມ​ເບິ່ງ” ນັ້ນ ​ມັນບໍ່​ຮອບ​ຄອບ​ພຽງພໍ​ສຳລັບ​ສະຫະລັດ. ​ແຕ່​ ທ່ານ​ໄດ້​ກ່າວ​ເພີ້​ມວ່າ ຜົນ
ຂອງ​ການເຈລະຈາຫວ່າງ​ມໍ່ໆ​ມານີ້ ລະຫວ່າງ​ປະທາ ນາທິບໍດີທຣໍາ ​ແລະ ​ປະ​ທານ​ປະ
​ເທດ ຈີນ ທ່ານ Xi Jinping ​ແລ້ວ ລັດຖະ ບານຊຸດ​ປັດຈຸ​ບັນ ​ໄດ້​ໃຫ້​ເວລາ​ແກ່​ຈີນ ​ເພື່ອ​
ໃຊ້​ອິດ​ທິພົນ ​ທາງ​ດ້ານເສດຖະກິດ ​ແລະ​ການ​ເມືອງຂອງ​ຕົນ​ຕໍ່​ພຽງ​ຢາງ.

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