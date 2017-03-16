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ທະນາຄານກາງສະຫະລັດ ໄດ້ຂຶ້ນອັດຕາດອກເບ້ຍ ພຽງເລັກນ້ອຍ ໃນວັນພຸດວານນີ້
ໃນຂະນະທີ່ຂໍ້ມູນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ເສດຖະກິດແມ່ນກຳລັງເດີນກ້າວໜ້າໄປສູ່ ການມີ
ວຽກເຮັດງານທຳທີ່ເຕັມອັດຕາ ແລະສະພາບເງິນເຟີ້ແມ່ນສູງຂຶ້ນໃນລະດັບປານກາງ.
ພວກຜູ້ນຳຂອງທະນາຄານກາງ ໄດ້ອະພິປາຍກັນກ່ຽວກັບ ນະໂຍບານການຂຶ້ນດອກເບ້ຍ
ເປັນເວລາສອງມື້ນີ້ ທີ່ນະຄອນຫຼວງວໍຊີງຕັນ ແລະພວກເຂົາເຈົ້າ ກໍໄດ້ຕັດສິນໃຈ .25
ເປີເຊັນ.
ທະນາຄານກາງ ໄດ້ຕັດອັດຕາດອກເບັ້ຍລົງເກືອບເຖິງສູນ ໃນຊ່ວງທີ່ເສດຖະກິດຖົດ
ຖອຍ ເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບການຫວ່າງງານ ແລະກະຕຸກຊຸກຍູ້ໃຫ້ເສດຖະກິດຈະເລີນເຕີມໂຕ
ແຕ່ປະຈຸບັນນີ້ ເສດຖະກິດທີ່ຟື້ນໂຕຄືນແລ້ວ ບໍ່ມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງການຄວາມ
ຊ່ອຍເຫຼືອອີກແລ້ວ.
ນັກເສດຖະສາດຂອງທະນາຄານ PNC ທ່ານ Gus Faucher ກ່າວວ່າ ພວກບໍລິໂພກ
ທີ່ຂັບດັນການໝູນວຽນເສດຖະກິດໃນສະຫະລັດ ແມ່ນ “ຢູ່ໃນສະຖານະການທີ່ດີແລ້ວ”
ດ້ວຍ “ການມີໜ້າວຽກຫຼາຍແລະຄ່າຈ້າງແຮງງານ...ແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນ.” ໃນການສຳຫຼວດ
ໂດຍພວກຜູ້ນຳການເງິນທີ່ສຳຄັນ ຂອງກຸ່ມສະມາຄົມນັກບັນຊີຕ່າງປະເທດ ສະແດງໃຫ້
ເຫັນເຖິງ ການມີຄວາມໝັ້ນໃຈ ໃນລະດັບສູງ ກ່ຽວກັບເສດຖະກິດໃນຮອບຫຼາຍໆປີ.
ນີ້ແມ່ນເປັນການຂຶ້ນອັດຕາດອກເບັ້ຍ ຄັ້ງທີ 2 ໃນຮອບສອງເດືອນ ແລະພວກນັກວິໄຈ
ພາກັນເບິງລາຍງານຂອງລັດຖະບານກາງຢ່າງໃກ້ຊິດເພື່ອຊອກຫາຮ່ອງຮອຍ ວ່າຍັງອີກ
ໄວປານໃດ ແລະຍັງອີກດົນປານໃດ ອັດຕາດອກເບັ້ຍນີ້ ຈຶ່ງຈະຂຶ້ນອີກ ພາຍໃນປີນີ້.
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ ໃຊ້ການຂຶ້ນອັດຕາດອກເບັ້ຍນີ້ ເພື່ອລະງັບເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດເຢັນ
ຕົວລົງແລະປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດເງິນເຟີ້ສູງທີ່ສາມາດທຳລາຍການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດ.
ການຂຶ້ນອັດຕາດອກເບ້ຍ .25 ເປີເຊັນຈີ ຈະເຮັດໃຫ້ພວກຜູ້ຄົນທີ່ໃຊ້ບັດສິນເຊື່ອ
ໃນສະຫະລັດ ຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍດອກເບ້ຍ ຫຼາຍກວ່າ 1 ພັນ 600 ລ້ານໂດລ່າ ໃນປີນີ້
ອິງຕາມ ນັກຊ່ຽວຊານ ຈາກ Wallethub.com. ພວກນັກຊ່ຽວຊານຈາກເວັບໄຊດັ່ງກ່າວ
ແມ່ນເກັບກຳ ແລະຕິດຕາມເບິ່ງພວກຜູ້ຄົນທີ່ໃຊ້ບັດສິນເຊື່ອ ແລະກ່າວວ່າ ການຈ່າຍເງິນໃນອັດຕາດອກເບ້ຍທີ່ສູງນັ້ນ ຈະເຮັດໃຫ້ຈ່າຍໜີ້ສິນທີ່ວ່ານີ້ ຍາກຂຶ້ນ ຊຶ່ງຈະຖີບຕົວ
ສູງຂຶ້ນເປັນປະຫວັດການໃນທ້າຍປີນີ້.
ເວັບໄຊ Wallethub ກ່າວວ່າ ມັນເປັນການຍາກທີ່ຈະຕິດຕາມເບິ່ງຕົວເລກທີ່ແນ່ຊັດ
ກ່ຽວກັບການຂຶ້ນອັດຕາດອກເບ້ຍຂອງລັດຖະບານກາງຈະມີຜົນກະທົບຫລາຍປານ
ໃດຕໍ່ການກູ້ຢືມເງິນມາຊື້ບ້ານເຮືອນແລະລົດ, ແຕ່ພວກເຂົາເຈົ້າກ່າວວ່າ ປະສົບພະການ
ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າເບິ່ງຄືວ່າ ມັນຈະແພງຂຶ້ນເຊັ່ນກັນ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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