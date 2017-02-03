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ທ່ານທຣຳ ກ່າວວ່າ ບໍ່ມີຫຍັງ ຍົກເວັ້ນ ໃນການ ຕອບໂຕ້ ຕໍ່ການຍິງ ລູກສອນໄຟ ຂອງ ອີຣ່ານ

ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ທີ່ທຳນຽບຂາວ. (31 ມັງກອນ 2017)

ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ທີ່ທຳນຽບຂາວ. (31 ມັງກອນ 2017)

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ປະທານາທິບໍດີ​ສະຫະລັດທ່ານ​ດໍ​ໂນ​ລ ທຣຳ ກ່າວໃນ​ວັນ​ພະຫັດ​ວານ​ນີ້ວ່າ “ອີ​ຣ່ານ​ໄດ້​ຖືກແຈ້ງ​ໃຫ້​ຊາບ​ຢ່າງ​ເປັນ​ທາ​ງການ” ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ທົດ​ລອງ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ຂີ​ປະ​ນາ​ວຸດຂອງ​ຕົນ ​ແລະ​ທ່ານ​ໄດ້​ເຕືອນ​ວ່າ “ບໍ່​ມີ​ຫຍັງ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຍົກ​ເວັ້ນ” ​ໃນການ​ຮັບ​ມື​ກັບເຕຫະຣ່ານ.

​ໃນ​ການ​ສົ່ງ​ຂໍ້ຄວາມ​ທາງ Twitter ຫຼາຍໆ​ຄັ້ງນັ້ນ ທ່ານ​ທຣຳ ຍັງ​ສືບ​ຕໍ່​ປະນາມຂໍ້​ຕົກລົງ​ທີ່​ສະຫະລັດ​ແລະ​ຫ້າ​ປະ​ເທດ​ມະຫາ​ອຳນາດ​ໄດ້​ບັນລຸ​ກັນເພື່ອ​ຫຼຸດຜ່ອນໂຄງ​ການ​ນິວ​ເຄລຍ ຂອງ​ອີ​ຣ່ານແລກ​ກັບ​ການ​ຜ່ອນຜັນ​ໃນ​ການ​ລົງ​ໂທດ.

ທ່ານ​ກ່າວ​ວ່າ ອີຣ່ານຄວນ​ຈະ “ຂອບ​ໃຈ” ຕໍ່​ຂໍ້​ຕົກລົງ​ນີ້ ​ແລະ​ວ່າ​ປະ​ເທດ​ດັ່ງກ່າວ “ພ້ອມ​ທີ່​ຈະ​ພັງ​ທະລາ​ຍລົງ” ກ່ອນ​ທີ່​ເງິນ​ຈຳນວນ​ຫຼາຍໆ​ພັນ​ລ້ານ​ໂດ​ລາໄດ້​ປ່ອຍຈາກ​ການ​ຖືກ​ກັກ.

ຕໍ່​ມາ ​ໃນ​ການ​ພົບ​ປະ​ທີ່​ທຳນຽບຂາວ​ ກັບ​ຄະນະ​ບໍລິຫານ​ແລະ​ສະມາຊິກ​ຂອງ​ສະຫະພາບ​ ກຳມະບານຂອງ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ລົດຈັກ Harley Davidson ນັ້ນ ທ່ານ​ທຣຳກ່າວວ່າ “ບໍ່​ມີ​ຫຍັງ​ທີ່​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຍົກ​ເວັ້ນ” ​ໃນ​ການ​ຕອບ​ຄຳ​ຖາມ​ ຂອງ​ພວກ​ນັກຂ່າວ​ທີ່​ຖາມ​ວ່າ ການ​ປະຕິ ບັດ​ງານ​ທາງ​ທະຫານ​ຕໍ່​ອີຣ່ານ​ແມ່ນ​ເປັນ​ທາງ​ເລືອກບໍ?

ຂໍ້​ຕົກລົງ​ນິວ​ເຄລຍບັງຄັບ​ໃຫ້​ອີຣ່ານຈຳກັດ​ການ​ກັ່ນ​ທາດ​ຢູ​ເຣນຽມ ​ແລະ​ຫັນປ່ຽນ​ສະຖານ ​ທີ່​ນິວ​ເຄລຍຂອງ​ຕົນ​ຫລາຍ​ແຫ່ງໄປ​ໃຊ້​ໃນ​ດ້ານ​ອື່ນ.

ເບິ່ງ ທ່ານ Flynn ແຈ້ງໃຫ້ອີຣ່ານຊາບ ໃນການທົດລອງ ລູກສອນໄຟ

General Flynn: ‘Officially Putting Iran on Notice’
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ໃນ​ມື້ວັນ​ພຸດ​ແລ້ວນີ້ ແມ່ນທີ່​ປຶກສາ ​ດ້ານ​ຄວາມ​ໝັ້ນຄົງ ແຫ່ງ​ຊາດ ​ຂອງທ່ານທຳ ຄືທ່ານ Michael Flynn ​ໄດ້ປະນາມການຍິງ​ລູກ​ສອນ​ໄຟຂີ​ປະ​ນາ​ວຸດຂອງອີຣ່ານແລະປະກາດ​ວ່າ ມັນ “​ແມ່ນ​ເຫດ​ການຄັ້ງ​ຫຼ້າ​ສຸດ​ໃນ​ຈຳນວນຫຼາຍໆ​ຄັ້ງທີ່​ມີ​ມາ​ເປັນ​ລຳດັບ” ທີ່​ອີຣ່ານ​ໄດ້​ຂົ່ມຂູ່​ສະຫະລັດ ​ແລະພັນທະ​ມິດໃນ​ຂອງ​ເຂດ ​ໃນ​ຮອບ 6 ​ເດືອນ​ຜ່ານ​ມາ. ທ່ານ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ​ພວ​ກຜູ້ນຳ​ໃນ​ເຕຫະຣ່ານ ​ແມ່ນ​ມີ​ຄວາມ​ກ້າ​ຫານ​ຫຼາຍຂຶ້ນ ທີ່​ຈະ​ເອົາ​ບາດກ້າວ​ຕ່າງ​ໆ​ໃນ​ເວລາ​ນີ້ ຍ້ອນ​ວ່າ ​ຂໍ້​ຕົກລົງນິວ​ເຄລຍ “​ແມ່ນ​ອ່ອນ​ແອ ແລະ​ບໍ່​ມີ​ປະສິດທິ​ພາບ” ​ແລະ ເພາະວ່າປະ​ເທດ​ອື່ນໆທີ່​ພົວພັນ​ໃນ​ຂໍ້​ຕົກລົງ ບໍ່​ໄດ້​ເອົາ​ບາດກ້າວ​ເພື່ອ​ຄວບ​ຄຸມຄວາມ​ທະ​ເຍີ​ທະ​ຍານ​ທາງ​ທະຫານ​ຂອງ​ອີຣ່ານ.

​ໃນ​ລະຫວ່າງ​ການ​ຖະ​ແຫຼງຂ່າວ​ທີ່​ທຳນຽບຂາວນັ້ນ ທ່ານ Flynn ຍັງ​ໄດ້​ກ່າວ​ຫາ​ອະດີດ​ປະທານາທິບໍດີ​ບາຣັກ ​ໂອ​ບາ​ມາ ແລະ​ສະມາຊິກ​ຄົນ​ອື່ນໆ ໃນ​ຄະນະ​ລັດຖະບານຂອງ​ທ່ານ​ວ່າ ບໍ່​ໄດ້​ເອົາ​ມາດ​ຕະການທີ່​ເຂັ້ມງວດ​ຢ່າງ​ພຽງພໍ​ກັບ​ເຕຫະຣ່ານ.

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