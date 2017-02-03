ທ່ານທຣຳ ກ່າວວ່າ ບໍ່ມີຫຍັງ ຍົກເວັ້ນ ໃນການ ຕອບໂຕ້ ຕໍ່ການຍິງ ລູກສອນໄຟ ຂອງ ອີຣ່ານ

ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ “ອີຣ່ານໄດ້ຖືກແຈ້ງໃຫ້ຊາບຢ່າງເປັນທາງການ” ກ່ຽວກັບການທົດລອງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດຂອງຕົນ ແລະທ່ານໄດ້ເຕືອນວ່າ “ບໍ່ມີຫຍັງໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນ” ໃນການຮັບມືກັບເຕຫະຣ່ານ.
ໃນການສົ່ງຂໍ້ຄວາມທາງ Twitter ຫຼາຍໆຄັ້ງນັ້ນ ທ່ານທຣຳ ຍັງສືບຕໍ່ປະນາມຂໍ້ຕົກລົງທີ່ສະຫະລັດແລະຫ້າປະເທດມະຫາອຳນາດໄດ້ບັນລຸກັນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນໂຄງການນິວເຄລຍ ຂອງອີຣ່ານແລກກັບການຜ່ອນຜັນໃນການລົງໂທດ.
ທ່ານກ່າວວ່າ ອີຣ່ານຄວນຈະ “ຂອບໃຈ” ຕໍ່ຂໍ້ຕົກລົງນີ້ ແລະວ່າປະເທດດັ່ງກ່າວ “ພ້ອມທີ່ຈະພັງທະລາຍລົງ” ກ່ອນທີ່ເງິນຈຳນວນຫຼາຍໆພັນລ້ານໂດລາໄດ້ປ່ອຍຈາກການຖືກກັກ.
ຕໍ່ມາ ໃນການພົບປະທີ່ທຳນຽບຂາວ ກັບຄະນະບໍລິຫານແລະສະມາຊິກຂອງສະຫະພາບ ກຳມະບານຂອງບໍລິສັດລົດຈັກ Harley Davidson ນັ້ນ ທ່ານທຣຳກ່າວວ່າ “ບໍ່ມີຫຍັງທີ່ຈະໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນ” ໃນການຕອບຄຳຖາມ ຂອງພວກນັກຂ່າວທີ່ຖາມວ່າ ການປະຕິ ບັດງານທາງທະຫານຕໍ່ອີຣ່ານແມ່ນເປັນທາງເລືອກບໍ?
ຂໍ້ຕົກລົງນິວເຄລຍບັງຄັບໃຫ້ອີຣ່ານຈຳກັດການກັ່ນທາດຢູເຣນຽມ ແລະຫັນປ່ຽນສະຖານ ທີ່ນິວເຄລຍຂອງຕົນຫລາຍແຫ່ງໄປໃຊ້ໃນດ້ານອື່ນ.
ເບິ່ງ ທ່ານ Flynn ແຈ້ງໃຫ້ອີຣ່ານຊາບ ໃນການທົດລອງ ລູກສອນໄຟ
ໃນມື້ວັນພຸດແລ້ວນີ້ ແມ່ນທີ່ປຶກສາ ດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງ ແຫ່ງຊາດ ຂອງທ່ານທຳ ຄືທ່ານ Michael Flynn ໄດ້ປະນາມການຍິງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດຂອງອີຣ່ານແລະປະກາດວ່າ ມັນ “ແມ່ນເຫດການຄັ້ງຫຼ້າສຸດໃນຈຳນວນຫຼາຍໆຄັ້ງທີ່ມີມາເປັນລຳດັບ” ທີ່ອີຣ່ານໄດ້ຂົ່ມຂູ່ສະຫະລັດ ແລະພັນທະມິດໃນຂອງເຂດ ໃນຮອບ 6 ເດືອນຜ່ານມາ. ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ພວກຜູ້ນຳໃນເຕຫະຣ່ານ ແມ່ນມີຄວາມກ້າຫານຫຼາຍຂຶ້ນ ທີ່ຈະເອົາບາດກ້າວຕ່າງໆໃນເວລານີ້ ຍ້ອນວ່າ ຂໍ້ຕົກລົງນິວເຄລຍ “ແມ່ນອ່ອນແອ ແລະບໍ່ມີປະສິດທິພາບ” ແລະ ເພາະວ່າປະເທດອື່ນໆທີ່ພົວພັນໃນຂໍ້ຕົກລົງ ບໍ່ໄດ້ເອົາບາດກ້າວເພື່ອຄວບຄຸມຄວາມທະເຍີທະຍານທາງທະຫານຂອງອີຣ່ານ.
ໃນລະຫວ່າງການຖະແຫຼງຂ່າວທີ່ທຳນຽບຂາວນັ້ນ ທ່ານ Flynn ຍັງໄດ້ກ່າວຫາອະດີດປະທານາທິບໍດີບາຣັກ ໂອບາມາ ແລະສະມາຊິກຄົນອື່ນໆ ໃນຄະນະລັດຖະບານຂອງທ່ານວ່າ ບໍ່ໄດ້ເອົາມາດຕະການທີ່ເຂັ້ມງວດຢ່າງພຽງພໍກັບເຕຫະຣ່ານ.
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