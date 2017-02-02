ທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດຂອງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ Donald Trump ໃນວັນພຸດວານນີ້ ໄດ້ປະນາມການຍິງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ ຂອງອີຣ່ານ
ແລະກ່າວວ່າ Tehran ແມ່ນກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມສ່ຽງ ຕໍ່ຂໍ້ຕົກລົງນິວເຄລຍ ທີ່ຕົນໄດ້ບັນລຸ
ໃນປີ 2015 ກັບສະຫະລັດ ແລະບັນດາປະເທດມະຫາອຳນາດອື່ນໆ.
ນາຍພົນເບ້ຍບຳນານ ທ່ານ Michael Flynn ໄດ້ປະນາມການຍິງລູກສອນໄຟທີ່ວ່ານີ້
ແລະປະກາດວ່າ “ແມ່ນມັນເປັນເຫດການຄັ້ງຫຼ້າສຸດ ໃນຫຼາຍໆຄັ້ງທີ່ມີມາເປັນລຳດັບ”
ທີ່ອີຣ່ານ ໄດ້ຂົ່ມຂູ່ສະຫະລັດ ແລະພັນທະມິດໃນຂອງເຂດ ໃນຮອບ 6 ເດືອນຜ່ານມາ.
ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ພວກຜູ້ນຳ ໃນ Tehran ແມ່ນມີຄວາມກ້າາຫານຫຼາຍຂຶ້ນ ທີ່ຈະເອົາບາດກ້າວທີ່ວ່ານີ້ ຍ້ອນວ່າຂໍ້ຕົກລົງນິວເຄລຍ “ແມ່ນອ່ອນແອແລະບໍ່ມີປະສິດທິຜົນ”
ແລະເພາະວ່າ ປະເທດອື່ນໆ ທີ່ພົວພັນໃນຂໍ້ຕົກລົງ ບໍ່ໄດ້ເອົາບາດກ້າວເຂົ້າແຊກແຊງ
ເພື່ອຄວບຄຸມຄວາມທະເຍີທະຍານທາງທະຫານຂອງອີຣ່ານ.
ເຊີນຊົມ: ທ່ານ Flynn ເຕືອນອີຣ່ານ
ໃນກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວ ທີ່ທຳນຽບຂາວ ທ່ານ Flynn ໄດ້ກ່າວຫາອະດີດປະທານາ
ທິບໍດີ ບາຣັກ ໂອບາມາ ແລະສະມາຊິກຂອງລັດຖະບານຂອງເພິ່ນ ທີ່ບໍ່ເຄັ່ງຂັດພຽງພໍ
ຕໍ່ Tehran.
ທ່ານ Flynn ກ່າວວ່າ “ລັດຖະບານຂອງທ່ານ ໂອບາມາ ບໍ່ສາມາດທີ່ຈະຕ້ອບໂຕ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ຕໍ່ການກະທຳທີ່ມີຈຸດປະສົງບໍ່ດີຂອງ Tehran ຊຶ່ງຮວມທັງ ການໂອນອາ ວຸດ ການສະໜັບສະໜຸນພວກກໍ່ການຮ້າຍ ແລະການລະເມີດອື່ນໆ ຕໍ່ລະບຽບການຂອງນາໆຊາດ. ລັດຖະບານຂອງທ່ານ Trump ຂໍປະນາມຕໍ່ການກະທຳດັ່ງກ່າວ ໂດຍທີ່ອີຣ່ານໄດ້ບ່ອນທຳລາຍຄວາມປອດໄພ ຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ ແລະ ສະຖຽນລະພາບ ໃນທົ່ວຂົງເຂດ ແລະຢູ່ນອກພາກຕາເວັນອອກກາງ ແລະບ່ອນອື່ນໆທີ່ຊາວອາເມຣິກັນ ອາໄສຢູ່ ຕົກຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງ.”
ທ່ານ Flynn ໄດ້ກ່າວເພີ່ມຕື່ມວ່າ “ໃນມື້ນີ້ ພວກເຮົາຂໍເຕືອນອີຣ່ານ ຢ່າງເປັນທາງການ.” ທ່ານບໍ່ໄດ້ອະທິບາຍ ເຖິງຄວາມເຫັນຂອງທ່ານເພີ່ມຕື່ມອີກ ແລະ ຂົ່ມຂູ່ຈະ ເອົາມາດຕະການສະເພາະເຈາະຈົງໃດໆ ຕໍ່ Tehran.
ໃນແລງວັນພຸດວານນີ້ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຂອງທຳນຽບຂາວ ໄດ້ກ່າວວ່າ ກາຍຍິງລູກສອນ
ໄຟຂີປະນາວຸດແລະການສະໜັບສະໜຸນກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງ Houthi ຂອງອີຣ່ານ ໃນເຢເມນ ນັ້ນ ແມ່ນເປັນການທ້າທາຍເກາະຜິດ ແລະສ້າງຄວາມບໍ່ທຸ່ນທ່ຽງຢູ່ໃນຂົງເຂດ ແລະພວມຂົ່ມຂູ່ ຫຼາຍໆປະເທດ ຊຶ່ງຮວມມີ ພັນທະມິດສະຫະລັດນຳ. ເຈົ້າໜ້າ ທີ່ ໄດ້ກ່າວວ່າ ສະຫະລັດ ຈະຕອບໂຕ້ຄືນ “ຢ່າງເໝາະສົມ.”
ເມື່ອມີການຖາມວ່າ ສະຫະລັດ ຈະເອົາບາດກ້າວແບບໃດນັ້ນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ມີພຽງແຕ່
ຕອບວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າມີທາງເລືອກຢ່າງກວ້າງຫຼາຍ ທີ່ພ້ອມແລ້ວ. ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງປະຈຳທຳນຽບຂາວ ໄດ້ກ່າວວ່າ ການຍິງລູກສອນໄຟຂອງອີຣ່ານນັ້ນ
ແລະຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ສະຫະລັດຈະຕອບໂຕ້ຄືນນັ້ນ ແມ່ນແຍກຈາກເລື່ອງຂໍ້ຕົກລົງນິວເຄລຍຂອງອີຣ່ານ ແລະທຳນຽບຂາວ ກໍບໍ່ໄດ້ກ່າວຫາອີຣ່ານວ່າລະເມີດຂໍ້ຕົກລົງທີ່ດັ້ງເດີມ.
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