ສຫລ ຮຽກໃຫ້ເປີດ ກອງປະຊຸມ ສິດທິມະນຸດ ຢູ່ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ສປຊ

ສະຫະລັດ ໄດ້ຮຽກໃຫ້ເປີດກອງປະຊຸມນັດພິເສດ ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງອົງການສະຫະ ປະຊາຊາດໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ກ່ຽວກັບຄວາມສຳຄັນຂອງການປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ
ແລະ ບົດບາດຂອງບັນຫາດັ່ງກ່າວ ໃນການປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດບັນຫາຂັດແຍ້ງ ແລະ ສະ ໜັບສະໜູນຄວາມປອດໄພສາກົນ, ແຕ່ໄດ້ຍົກເລີກການເຄື່ອນໄຫວ ທີ່ຄາດວ່າຈະມີຂຶ້ນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການທົບທວນ ກ່ຽວກັບ ສິດທິມະນຸດ ເປັນພາກສ່ວນທາງການຂອງທຸກໆ
ກອງປະຊຸມສະພາ.
ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສະຫະລັດ ທ່ານນາງ Nikki Haley ໄດ້ເລືອກ ເກົາຫຼີເໜືອ ແລະ
ຊີເຣຍ ເປັນປະເທດທີ່ການລ່ວງລະເມີດສິດທິມະນຸດມັກເກີດຂຶ້ນ ແລະ ເປັນລະບົບ,
ແລະ ທ່ານນາງໄດ້ເຕືອນວ່າ ວິກິດການລະຫວ່າງປະເທດຄັ້ງຕໍ່ໄປ ອາດເກີດຂຶ້ນໃນປະ
ເທດ ບ່ອນທີ່ສິດທິມະນຸດບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມເອົາໃຈໃສ່, ເຊັ່ນປະເທດ ຄິວບາ ຫຼື ອີຣ່ານ.
ທ່ານນາງ Haley ໄດ້ກ່າວວ່າ “ມັນບໍ່ມີຫຍັງເປັນຕາຕົກໃຈທີ່ ລະບອບການປົກຄອງທີ່
ມີຄວາມໂຫດຮ້າຍທີ່ສຸດໃນໂລກ ຍັງແມ່ນຜູ້ລະລ່ວງລະ ເມີດສິດທິມະນຸດຫຼາຍທີ່ສຸດ
ເຊັ່ນກັນ.” ທ່ານນາງຍັງໄດ້ກ່າວປະຈານລັດຖະບານໃນປະເທດ ບູຣຸນດີ ແລະ ມຽນມາ, ແຕ່ທ່ານນາງບໍ່ໄດ້ກ່າວເຖິງການລ່ວງລະເມີດໂດຍພັນທະມິດຂອງ ສະຫະລັດ ເຊັ່ນ
ຊາອຸດີ ອາເຣເບຍ, ອີຈິບ ແລະ ເທີກີ, ຫຼື ກຸ່ມທີ່ບໍ່ມີປະເທດຄື ລັດອິສລາມເຊິ່ງໄດ້ຖືກກ່າວ
ຫາ ກ່ຽວກັບ ການກໍ່ໂທດກຳ ແລະ ການລ່ວງລະເມີດ ຫຼາຍໆຢ່າງ.
ທ່ານນາງ Haley ໄດ້ກ່າວ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງວ່າ “ເວົ້າຕາມ
ຕົງແລ້ວ, ໃນວາລະກອງປະຊຸມຂອງພວກເຮົາມື້ນີ້ມັນຍາກທີ່ຈະບໍ່ລວມມີ ຄວາມເປັນ
ຫ່ວງໃນເລື່ອງຂອງສິດທິມະນຸດ, ແລະ ໄພຂົ່ມຂູ່ໃນອະນາຄົດຈະສືບຕໍ່ເປັນສິ່ງທ້າ
ທາຍຂອງພວກເຮົາ.” “ແຕ່ຖ້າສະພາຫາກລົ້ມແຫຼວ ທີ່ຈະຮັບມືກັບການລ່ວງລະເມີດ
ສິດທິມະນຸດຢ່າງຈິງຈັງແລ້ວ, ມັນສາມາດກາຍເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ອັນແທ້ຈິງ ຕໍ່ສັນຕິພາບ
ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງສາກົນ ໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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