ອັງກິດ ຮ່ວມກັບ ສຫລ ຫ້າມຜູ້ໂດຍສານ ເອົາເຄື່ອງອີເລັກໂທຣນິກ ຂະໜາດໃຫຍ່ ຂຶ້ນເຮືອບິນໂດຍສານ

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ປະເທດອັງກິດ ໄດ້ຮ່ວມກັບສະຫະລັດ ໃນການຫ້າມຜູ້ໂດຍສານ ບໍ່ໃຫ້ນຳເອົາ ພວກ
ຄອມພິວເຕີ laptops ແລະ ເຄື່ອງອີເລັກໂທຣນິກຂະໜາດໃຫຍ່ ຂຶ້ນຖ້ຽວບິນ ທີ່ບິນ
ເຂົ້າມາໃນປະເທດທັງສອງ ຈາກສະໜາມບິນຕ່າງໆໃນພາກຕາເວັນອອກກາງ.
ຄຳສັ່ງໃໝ່ຂອງອັງກິດ ທີ່ປະກາດໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ຈະຫ້າມ ບໍ່ໃຫ້ນຳເອົາເຄື່ອງ
ອີເລັກໂທຣນິກ ທີ່ຍາວກວ່າ 16 ຊັງຕີແມັດ ກວ້າງ 9.3 ຊັງຕີແມັດ ແລະ ໜາ 1.5
ຊັງຕີແມັດ ຂຶ້ນຖ້ຽວບິນໂດຍກົງ ຈາກປະເທດ ເທີກີ ເລບານອນ ຈໍແດັນ ອີຈິບ ຕູນີເຊຍ
ແລະ ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ.
ໂຄສົກຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Theresa May ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວວ່າ
“ພວກຖ້ຽວບິນໂດຍກົງ ມາຍັງອັງກິດ ຈາກປາຍທາງເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນຍັງສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບ
ອະນຸຍາດໃຫ້ບິນມາຍັງອັງກິດໄດ້ ແຕ່ຈະຕ້ອງປະຕິບັດຕາມ ມາດຕະການໃໝ່
ທີ່ໄດ້ຖືກປະກາດໄປນັ້ນ. ພວກເຮົາຄິດວ່າ ບາດກ້າວເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນ
ແລະ ສົມເຫດສົມຜົນ ທີ່ຈະອຳນວຍໃຫ້ພວກຜູ້ໂດຍສານ ເດີນທາງດ້ວຍຄວາມ
ປອດໄພ.”
ເມື່ອຕອນເຊົ້າວັນອັງຄານວານນີ້ ອົງການຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພດ້ານການຂົນສົ່ງ
ສະຫະລັດ ຫຼື TSA ໄດ້ອອກແຈ້ງການຫ້າມ ທີ່ຄ້າຍຄືກັນ ຕໍ່ພວກຜູ້ໂດຍສານ ທີ່ບິນ
ເຂົ້າມາໃນສະຫະລັດ ໂດຍກົງ ຈາກສະໜາມບິນຢູ່ 10 ປະເທດ ໃນພາກຕາເວັນ
ອອກກາງ.
ການຫ້າມນີ້ ບໍ່ແມ່ນການຮັບມື ຕໍ່ໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ເຈາະຈົງໃດນຶ່ງ ອີງຕາມຖະແຫລງການ
ຂອງອົງການດັ່ງກ່າວ ຫາກແຕ່ເປັນຍ້ອນ “ການປະເມີນຂໍ້ມູນລັບ” ທີ່ສະແດງໃຫ້
ເຫັນວ່າ ພວກກໍ່ການຮ້າຍ ມີຄວາມສົນໃຈຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໃນເປົ້າໝາຍທີ່ເປັນຖ້ຽວບິນ
ພານິດຕ່າງໆ.
ຄຳສັ່ງດັ່ງກ່າວ ຈະບັງຄັບໃຫ້ພວກຜູ້ໂດຍສານທັງຫຼາຍ ເອົາພວກເຄື່ອງອີເລັກໂທຣນິກ
ຂະໜາດໃຫຍ່ກວ່າ ໂທລະສັບມືຖື ບັນຈຸໄວ້ໃນຫີບເດີນທາງ. ອົງການ TSA ຍັງກ່າວ
ອີກວ່າ ຕົນໄດ້ເລືອກເອົາສະໜາມບິນຕ່າງໆ “ອີງຕາມສະພາບການຂົ່ມຂູ່ໃນປັດຈຸບັນ”
ແລະ ຫຼັງຈາກການປຶກສາຫາລື ກັບ ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບລັບແລ້ວ ອາດຈະເພີ້ມ ຈຳນວນຂອງສະໜາມບິນຕື່ມອີກ ໃນອະນາຄົດກໍເປັນໄດ້.
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