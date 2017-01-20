ການໂຈມຕີ ຂອງ ສະຫະລັດ ສັງຫານນັກລົບ ລັດອິສລາມກວ່າ 80 ຄົນ ຢູ່ ລີເບຍ

ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດທ່ານ Ash Carter ກ່າວວ່າ ການໂຈມຕີຂອງສະ ຫະລັດ ໃສ່ຄ້າຍທະຫານສອງແຫ່ງປະມານ 45 ກິໂລແມັດທາງພາກ ຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ຂອງເມືອງ Sirte ໃນປະເທດ Libya ເມື່ອແລງວັນພຸດຜ່ານມານີ້ ໄດ້ສັງຫານພວກນັກລົບອິສລາມຫລາຍສິບຄົນ.
ທ່ານ Carter ກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໂດຍໃຊ້ຊື່ຫຍໍ້ຂອງກຸ່ມລັດອິສລາມວ່າ “ການຄາດຄະເນໃນຂັ້ນຕົ້ນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ການໂຈມຕີໄດ້ສັງຫານພວກນັກລົບກຸ່ມ ISIL ຫລາຍກວ່າ 80 ຄົນ ຫລາຍຄົນໄດ້ລວມກັນຢູ່ຈຸດດັ່ງກ່າວ ຫລັງຈາກໄດ້ຫລົບໜີຈາກກຳລັງທີ່ເປັນພາຄີໃນເຂດທ້ອງຖິ່ນຂອງພວກເຮົາທີ່ໄດ້ກວດ ລ້າງຢູ່ເມືອງ Sirte ໃນເດືອນແລ້ວນີ້ດ້ວຍການຊ່ວຍເຫລືອຂອງເຮົາ.”
ໃນການຖະແຫຼງຢູ່ທີ່ຫ້ອງການຂອງທ່ານໃນມື້ສຸດທ້າຍນັ້ນ ທ່ານ Carter ກ່າວວ່າ ການແນເປົ້າໝາຍ ໃສ່ພວກນັກລົບກຸ່ມລັດ IS ແມ່ນຮວມທັງ “ພວກວາງແຜນຈາກພາຍນອກທີ່ໄດ້ວາງແຜນປະຕິບັດງານຢ່າງຂຸ້ນຂ້ຽວຕ້ານບັນດາພັນທະ ມິດຂອງພວກເຮົາຢູ່ໃນຢູໂຣບ.”
ທ່ານໄດ້ກ່າວເພີ້ມອີກວ່າ ການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ ຄວນເຕືອນໃຫ້ສັດຕູສະຫະລັດຮູ້ວ່າ “ໃນຂະນະທີ່ໂລກບໍ່ໄດ້ພັກຜ່ອນຈາກໂອນອຳນາດຂອງລັດຖະບານ ຢູ່ໃນນະຄອນຫລວງວໍ ຊິງຕັນນີ້ ທາງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດກໍບໍ່ໄດ້ພັກຜ່ອນເຊັ່ນກັນ.
ໂຄສົກກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ທ່ານ Peter Cook ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວວ່າ ພວກນັກລົບກຸ່ມ IS ໄດ້ພະຍາຍາມ ທີ່ຈະ “ຈັດຕັ້ງກັນຄືນໃໝ່” ຢູ່ທີ່ຄ້າຍ ສອກ ຫຼີກຫ່າງໄກແຫ່ງນຶ່ງ ໃນເມື່ອວ່າເມືອງ Sirte ບໍ່ໄດ້ເປັນສະຖານທີ່ປະຕິບັດງານທີ່ປອດໄພ ສຳລັບພວກເຂົາແລ້ວ. ທ່ານ Cook ກ່າວວ່າ ຍັງບໍ່ທັນເປັນທີ່ແຈ້ງຂາວເທື່ອວ່າ ພວກນັກລົບທັງໝົດຢູ່ໃນຄ້າຍມາຈາກເມືອງ Sirte ຫລືບໍ່ ແລະ ກ່າວເພີ້ມວ່າ ກຸ່ມດັ່ງກ່າວ “ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ Libya ຕໍ່ຂົງເຂດ ແລະຕໍ່ຜົນປະໂຫຍດແຫ່ງຊາດຂອງສະຫະລັດ.”
ທ່ານ Cook ກ່າວວ່າ “ກຸ່ມດັ່ງກ່າວນີ້ ໄດ້ວາງແຜນ ແລະເພາະສະນັ້ນ ພວກເຮົາຈຶ່ງໄດ້ໂຈມຕີໂດຍສະເພາະຢູ່ໃນເວລານີ້,”
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