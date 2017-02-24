ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ທະຫານອີຣັກກ່າວວ່າ ກຳລັງທີ່ໄດ້ຮັບການໜູນຫລັງຈາກສະຫະລັດ
ໄດ້ຍຶດເອົາສະໜາມບິນໃນເມືອງ Mosul ທີ່ໄດ້ຖືກຄວບຄຸມໂດຍກຸ່ມລັດອິສລາມ ມາ
ແຕ່ປີ 2014.
ລາຍງານຂ່າວດ່ວນຂອງໂທລະພາບລັດຖະບານໄດ້ປະກາດວ່າ “ກຳລັງຕອບໂຕ້ຢ່າງ
ວ່ອງໄວ ແລະຕຳຫລວດລັດຖະບານກາງ ໄດ້ເຂົ້າຄວບຄຸມສະໜາມບິນ ໃນ ເມືອງ
Mosul ທັງໝົດແລ້ວ.”
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວໃນວັນສຸກມື້ນີ້ວ່າ ທະຫານເວລານີ້ຍັງໄດ້ເຂົ້າຍຶດເອົາຄ້າຍທະ
ຫານຫຼາຍແຫ່ງ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃກ້ກັບສະໜາມບິນ ແລະໄດ້ເຂົ້າໄປຄຸ້ມຕ່າງໆຂອງ ເມືອງ
Mosul ເປັນເທື່ອທຳອິດ ໃນຫລາຍເດືອນທີ່ຜ່ານມາ.
ກຳລັງອີຣັກໄດ້ເລີ້ມບຸກໂຈມຕີຄັ້ງໃໝ່ ເພື່ອເຂົ້າຍຶດເອົາກຳຕາເວັນຕົກຂອງເມືອງ
Mosul ຊຶ່ງເປັນຫົວເມືອງໃຫຍ່ອັນດັບສອງຂອງອີຣັກ ໃນວັນອາທິດແລ້ວ ຫລັງຈາກ
ໄດ້ກ່າວ ໃນທ້າຍເດືອນມັງກອນທີ່ຜ່ານມານີ້ວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ປົດປ່ອຍກ້ຳຕາ ເວັນ
ອອກຂອງເມືອງດັ່ງກ່າວແລ້ວ.
ໜ່ວຍຕໍ່ຕ້ານ "Daesh (ລັດອິສລາມ) ທີ່ເຫັນບໍ່ສຳຄັນ ເຂົາເຈົ້າພະຍາຍາມ ທີ່ຈະຮັກສາຄວາມ ເຂັ້ມແຂງໄວ້ຢູ່ໃນເມືອງ.
ນາຍພົນໂທອີຣັກ ທ່ານ Raid Shakir Jaudat ກ່າວວ່າ ກຳລັງຂອງແບັກແດັດ ທີ່
ໜູນຫລັງໂດຍເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ ແລະປືນໃຫຍ່ ໄດ້ບຸກຄືບໜ້າເຂົ້າສູ່ສະໜາມບິນ
ຈາກຫລາຍທິດທາງ. ລາຍງານຂັ້ນຕົ້ນ ໃນການເຂົ້າຍຶດເອົາສະໜາມບິນແຈ້ງວ່າ
ມີການຕໍ່ຕ້ານພຽງເລັກນ້ອຍ ຈາກກຸ່ມລັດອິສລາມ ແຕ່ພາຍ ຫລັງມາໄດ້ມີລາຍງານ
ວ່າ ພວກນັກລົບອີຣັກ ໄດ້ສູ້ລົບກັບພວກຫົວຮຸນແຮງທີ່ ຕັ້ງຄ້າຍຢູ່ບັນດາຕຶກອາຄານ
ສະໜາມບິນ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ກຳລັງພິເສດຄົນນຶ່ງຂອງອີຣັກ ໄດ້ລາຍງານວ່າ ພວກນັກລົບຂອງກຸ່ມ ລັດ
ອິສລາມໄດ້ແນເປົ້າໝາຍໃສ່ພວກນັກລົບຂອງແບັກແດັດໃນການໂຈມຕີດ້ວຍ ລະ
ເບີດລົດສະຫຼະຊີບ ແລະການຖີ້ມລະເບີດຫລາຍສິບໜ່ວຍ ຈາກເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ມີຢ່າງໜ້ອຍສິບຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ເຖິງແມ່ນວ່າຫລາຍໆຄົນໄດ້
ຮັບບາດເຈັບພຽງເລັກນ້ອຍ.
ຮ້ອຍໂທ Ahmed al-Ghalabi ຈາກກຳລັງຕອບໂຕ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ໄດ້ກ່າວຢູ່ນອກ
ທາງເຂົ້າສະໜາມບິນວ່າ ພວກຕໍ່ຕ້ານຂອງກຸ່ມລັດອິສລາມ ບໍ່ໄດ້ທຳການ ຕ້ານຢັນ
ຢ່າງແຂງຂັນ ແຕ່ພວກເຂົາອາດຈະພະຍາມຮັກສາກຳລັງໄວ້ເພື່ອສູ້ລົບ ຢູ່ໃນເມືອງ.”
ການເຂົ້າຍຶດເອົາສະໜາມບິນ ຈະເຮັດໃຫ້ກອງກຳລັງຂອງອີຣັກ ມີຊ່ອງທາງທີ່ຈະ
ບຸກເຂົ້າໄປຫາໂຕເມືອງຈາກພາກຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ ແລະເປັນເທື່ອທຳອິດ ທີ່ໄດ້
ເຂົ້າຄວບຄຸມບໍລິເວນຢູ່ເລາະລຽບ ແຄມຝັ່ງຕາເວັນຕົກຂອງແມ່ນໍ້າ Tigris.
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