ສຫລ ແລະ ສປປ ລາວ ຮ່ວມມືກັນ ຫາທາງ ຫຼຸດຜ່ອນການຂາດສານອາຫານ

ສະຫະລັດ ແລະ ສປປ ລາວ ກຳລັງຫາທາງແກ້ໄຂບັນຫາກ່ຽວກັບເດັກເຕ້ຍຕ່ຳກວ່າມາດ ຕະຖານ ໂດຍຜ່ານໂຄງການ ແຜນງານເຊື່ອມສານໂພຊະນາການ ນ້ຳ ແລະສຸຂະອະນາ ໄມ ອີງຕາມລາຍງານຂ່າວຂອງສະຖານທູດສະຫະລັດ.
ໂຄງການດັ່ງກ່າວເປັນໂຄງການພັດທະນາຂອງລັດຖະບານສະຫະລັດທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກ ອົງການພັດທະນາສາກົນຫລືຢູເສດ ໃນມູນຄ່າ 3 ລ້ານ 7 ແສນໂດລາ. ເມື່ອວັນທີ 3 ກຸມ ພາຜ່ານມານີ້ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໄດ້ລົງນາມ ໃນບົດບັນທຶກ ຄວາມເຂົ້າໃຈ ກັບອົງ ການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ ຊຶ່ງເປັນຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ໂດຍກົງ. ພາຍໃຕ້ໂຄງການນີ້ ອົງການຊ່ວຍເຫລືອເດັກ ຈະໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຊຸມຊົນ ແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ ຂອງ ສປປ ລາວ ເພື່ອປັບປຸງພາວະໂພຊະນາການໃນຄົວເຮືອນ ແລະວິ ທີປະຕິບັດກ່ຽວກັບ ນ້ຳ ສຸຂາພິບານ ແລະສຸຂະອະນາໄມ ໃນ 6 ຕົວເມືອງຂອງແຂວງສະ ຫວັນນະເຂດແລະແຂວງຄຳມ່ວນ.
ທ່ານນາງ Rena Bitter ເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດປະຈຳ ສປປ ລາວໄດ້ກ່າວວ່າ “ສະຫະລັດ ມີຄວາມໝາຍໝັ້ນ ທີ່ຈະຮ່ວມມືຢ່າງໃກ້ຊິດ ກັບລັດຖະບານ ແລະປະຊາຊົນ ສປປ ລາວ ເພື່ອປັບປຸງ ພາວະໂພຊະນາການ ຂອງແມ່ແລະເດັກ ພວກເຮົາຖືວ່າ ນີ້ແມ່ນ ການລົງທຶນໃສ່ອະນາຄົດຂອງປະຊາຊົນລາວແລະພວກເຮົາຮູ້ສຶກພາກພູມໃຈທີ່ໄດ້ຮ່ວມ ປະກອບສ່ວນ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ