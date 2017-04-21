ທູດສະຫະລັດ ປະຈຳ ສປຊ ແນເປົ້າໝາຍໃສ່ ອີຣ່ານ ແລະກຸ່ມເຮສໂບລາ

ເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດ ປະຈຳສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ແນເປົ້າໝາຍໃສ່ອີຣ່ານ
ແລະກຸ່ມທະຫານບ້ານ Hezbollah ທີ່ເປັນສະໝຸນ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໂດຍກ່າວວ່າ ສະຫະລັດ ຈະເອົາມາດຕະການ ຕ້ານ “ການຄຸກຄາມ ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍເພີ່ມຂຶ້ນ” ດັ່ງ
ກ່າວ.
ຢູ່ໃນກອງປະຊຸມປະຈຳເດືອນ ຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງສະຫະປະຊາຊາດທີ່ໄດ້ເນັ້ນ
ໜັກໃສ່ພາກຕາເວັນອອກກາງ ໂດຍສະເພາະແລ້ວ ແມ່ນບັນຫາອິສຣາແອລກັບປາ
ແລສໄຕນ໌ນັ້ນ ທ່ານນາງ Nikki Haley ກ່າວວ່າ ສະພາຄວນທີ່ ຈະໃຫ້ຄວາມສົນໃຈ
ເພີ່ມຂຶ້ນ ເພື່ອທີ່ແນໃສ່ການຂົ່ມຂູ່ອື່ນໆຢູ່ໃນຂົງເຂດ.
ທ່ານນາງກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາຕ້ອງການເລີ້ມ ດ້ວຍຫົວໜ້າຜູ້ກະທຳຜິດ ອີຣ່ານ ແລະ ຄູ່
ຮ່ວມງານ ຄືກຸ່ມທະຫານບ້ານ Hezbollah” ໂດຍກ່າວເຖີງກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງຊີໄອໃນເລ
ບານອນຊຶ່ງສະຫະລັດໄດ້ລະບຸໄວ້ວ່າເປັນອົງການກໍ່ການຮ້າຍ. ທ່ານນາງກ່າວວ່າ ທັງ
ສອງພວກນີ້ ໄດ້ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດກັນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຂົງເຂດ ບໍ່ມີຄວາມທຸ່ນທ່ຽງໂດຍຜ່ານ
ການກໍ່ການຮ້າຍແລະການປະຕິບັດງານທາງທະຫານ.
ທ່ານນາງ Haley ກ່າວເຖິງອີຣ່ານ ແລະກຸ່ມ Hezbollah ທີ່ພົວພັນກັບບັນຫາຂັດແຍ້ງ
ຢູ່ໃນຊີເຣຍວ່າ “ມື້ນີ້ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ອູ້ມຊູອຳນາດການປົກຄອງທີ່ໂຫດຮ້າຍປ່າເຖື່ອນຂອງ
Bashar al-Assad ທຳການສູ້ລົບຄຽງບ່າຄຽງໄຫລ່ ກັບກຳລັງຂອງຜູ້ກ່ຽວ ມີສ່ວນໃນ
ການສັງຫານພົນລະເຮືອນ ຫລາຍພັນຄົນ ແລະຄວາມທຸກທໍລະມານ ຂອງອົບພະຍົບ
ຫລາຍລ້ານຄົນ. ທ່ານນາງກ່າວເພີ້ມອີກວ່າ ”ເຂົາເຈົ້າຍັງໄດ້ເຝິກແອບພວກທະຫານ
ບ້ານທີ່ໜ້າຢ້ານກົວຢູ່ໃນອີຣັກ ແລະປະກອບອາວຸດໃຫ້ແກ່ພວກຫົວຮຸນແຮງ Houthi
ຢູ່ໃນເຢເມນ.”
ທ່ານນາງໄດ້ເຕືອນວ່າ “ໃນຂະນະທີ່ສະພານີ້ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈພຽງເລັກນ້ອຍຕໍ່ການ
ຄຸກຄາມທີ່ເປັນຕະລາຍເພີ່ມຂຶ້ນດັ່ງກ່າວນີ້ ສະຫະລັດຈະບໍ່ ພວກເຮົາຈະກ່າວອອກມາ
ກ່ຽວກັບເລື່ອງອີຣ່ານ ແລະກຸ່ມ Hezbollah ແລະພວກເຮົາຈະເອົາມາດຕະການຕໍ່ຕ້ານ
ພວກທີ່ບໍ່ເຄົາລົບນັບຖືກົົດໝາຍນີ້.”
ການໃຫ້ຄວາມເຫັນຢ່າງແຮງ ຂອງເອກອັກຄະລັດທະທູດສະຫະລັດ ມີຂຶ້ນນຶ່ງມື້ ຫລັງຈາກລັດຖະມົນຕີກະຊວງຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານ Rex Tillerson ໄດ້ຕິຕຽນອີ
ຣ່ານ ໂດຍກ່າວວ່າ ໃນຂະນະທີ່ປະເທດດັ່ງກ່າວ ປະຕິບັດຕາມພັນທະ ພາຍໃຕ້ແຜນ
ປະຕິບັດງານຮ່ວມຮອບດ້່ານຂອງຂໍ້ຕົກລົງລະຫວ່າງ ຫົກປະເທດມະຫາອຳນາດແລະ
ອີຣ່ານໃນປີ 2015 ຊຶ່ງຂໍ້ຕົກລົງນີ້ ບໍ່ໄດ້ຢຸດຄວາມສາມາດຂອງອີຣ່ານ ແລະຄວາມຕັ້ງ
ໃຈ ທີ່ຈະພັດທະນາອາວຸດນິວເຄລຍ.
ທ່ານ Tillerson ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວໃນວັນພະຫັດທີ່ຜ່ານມາວ່າ “ການທີ່ບໍ່ໄດ້
ກວດສອບອີຣ່ານອາດມີໂອກາດທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ອີຣ່ານເດີນຕາມທາງເສັ້ນທາງດຽວກັນ
ເກົາຫລີເໜືອ ແລະນຳເອົາໂລກໄປພ້ອມ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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