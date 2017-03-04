ສະຫະລັດ ໂຈມຕີ ເປົ້າໝາຍ ພວກຫົວຮຸນແຮງ al-Qaida ໃນເຢເມນ

ບັນດາເຮືອບິນລົບສະຫະລັດ ແລະເຮືອບິນທີ່ບໍ່ມີຄົນຂັບ ໄດ້ເລີ້ມ ການໂຈມຕີຕ້ານ
ຄ້າຍພວກກໍ່ການຮ້າຍ al-Qaida ຢູ່ໃນປະເທດເຢເມນອາທິດນີ້ ຊຶ່ງເປັນພາກສ່ວນ
ນຶ່ງຕໍ່ອັນທີ່ມີການອະທິບາຍວ່າເປັນ “ແຜນການຂະໜາດໃຫຍ່” ເພື່ອຄວບຄຸມສິ່ງທີ່
ພວກວາງແຜນທະຫານເຫັນວ່າ ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ເພີ້ມທະວີຂຶ້ນຕໍ່ປະເທດຕາເວັນຕົກ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ທຳນຽບຫ້າແຈກ່າວວ່າ ການໂຈມຕີຄັ້ງຫລ້າສຸດ ໃນຕອນເຊົ້າວັນ
ສຸກວານນີ້ ແມ່ນມີຂຶ້ນ ຫລັງຈາກການຖີ້ມລະເບີດ ໂຈມຕີຢ່າງໜັກ ໃນວັນພະຫັດ
ຜ່ານມາ ໃນແຂວງ Abyan, Bayda ແລະ Shabwah ຂອງປະເທດເຢເມນ.
ຄືດັ່ງໃນຮອບຕົ້ນໆຂອງການໂຈມຕີທີ່ແມນຍຳ ບັນດາເປົ້າໝາຍແມ່ນຮວມທັງພວກ
ນັກລົບ ອຸບປະກອນ ໂຄງລ່າງພື້ນຖານ ແລະອາວຸດໜັກທີ່ເປັນຂອງກຸ່ມ al-Qaida
ຢູ່ໃນແຫລມອາຣາເບຍ ທີ່ຮູ້ກັນໃນຊື່ AQAP. ຜົນຂອງການໂຈມ ຕີກຳລັງມີການ
ຊັ່ງຊາກັນຢູ່ ແຕ່ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ມີການໂຈມຕີທາງອາ ກາດຫລາຍກວ່າ
30 ຖ້ຽວ ໃນການປະຕິບັດງານສອງມື້ຕໍ່ກັນ.
ລາຍງານຂັ້ນຕົ້ນຈາກເຢເມນແຈ້ງໃຫ້ຊາບວ່າ ກຳລັງພາກພື້ນດິນສະຫະລັດອາດ
ມີສ່ວນພົວພັນ ໃນຄວາມພະຍາຍາມດັ່ງກ່າວ ຮວມທັງຄວາມອາດເປັນໄປໄດ້ໃນ
ການຕໍ່ສູ້ກັບພວກນັກລົບຂອງກຸ່ມ AQAP ແຕ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ທຳນຽບຫ້າແຈກ່າວວ່າ
ບໍ່ມີກອງທະຫານສະຫະລັດໄດ້ພົວພັນນຳ.
ໂຄສົກທຳນຽບຫ້າແຈ ຮ້ອຍເອກ Jeff Davis ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວໃນວັນ
ສຸກວານນີ້ວ່າ “ມັນໄດ້ເປັນໂອກາດ. ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດມັນ.”
ທ່ານ Davis ກ່າວວ່າ ການໂຈມຕີທາງອາກາດ ໄດ້ມີຂຶ້ນອີງຕາມການສືບລັບທີ່
ໄດ້ພົບເຫັນ ກ່ອນການບຸກໂຈມຕີໂດຍໜ່ວຍກ້າຕາຍ ໃນທ້າຍເດືອນມັງກອນ ທີ່
ຢູ່ຄ້າຍຂອງກຸ່ມ AQAP ໃນປະເທດເຢເມນ ທີ່ໄດ້ສັງຫານພວກຫົວຮຸນແຮງ 14
ຄົນ ແຕ່ກໍເຮັດໃຫ້ມີການເສຍຊີວິດຂອງພົນລະເຮືອນຫຼາຍຄົນແລະໜ່ວຍກ້າຕາຍ
Navy SEAL ນຶ່ງຄົນ.
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