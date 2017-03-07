ອະດີດນັກໂທດທີ່ຖືກກັກຂັງຢູ່ອ່າວ Guantanamo ແມ່ນນຶ່ງໃນສະມາຊິກຂອງກຸ່ມປະ ຕິບັດງານຂອງກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍ al-Qaida ທີ່ຖືກສັງຫານ ໃນການໂຈມຕີທາງອາກາດຂອງສະຫະລັດເມື່ອໄວໆມານີ້ທີ່ແນເປົ້າໝາຍໃສ່ກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍດັ່ງກ່າວໃນເຢເມນ ນັ້ນແມ່ນຄຳເວົ້າຂອງໂຄສົກທຳນຽບຫ້າແຈ ທີ່ໄດ້ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້.
ທ້າວ Yasir al-Silmi ທີ່ໄດ້ຖືກຄຸມຂັງ ຢູ່ຄຸກສະຫະລັດ ທີ່ອ່າວ Guantanamo ປະເທດ Cuba ແຕ່ປີ 2002 ຫາ 2009 ໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍ ໃນການໂຈມຕີທາງອາ ກາດ ເມື່ອວັນທີ 2 ມີນາຜ່ານມານີ້ ອິງຕາມໂຄສົກຂອງທຳນຽບຫ້າແຈ ກັບຕັນ Jeff David.
ກອງກຳລັງສະຫະລັດ ໄດ້ທຳການໂຈມຕີທາງອາກາດຫຼາຍກວ່າ 40 ຄັ້ງ ໃນເຢເມນ ໃນຮອບ 5 ມື້ ຜ່ານມານີ້ ໂດຍແນເປົ້າໝາຍໃສ່ສະມາຊິກກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍ al-Qaida ໃນແຫຼມອາຣັບ ຫຼື AQAP.
ການໂຈມຕີຮອບຫຼ້າສຸດ ທີ່ແຂວງ Abyan ຂອງເຢເມນ ເມື່ອວັນອາທິດແລ້ວນີ້ ທີ່ແນເປົ້າໝາຍໃສ່ໜ່ວຍປະຕິບັດງານ 7 ຄົນ ຂອງກຸ່ມ AQAP ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ Jeff David.
ທ່ານຍັງໄດ້ກ່າວວ່າ ການໂຈມຕີທາງອາກາດຄັ້ງຫຼ້າສຸດ ແມ່ນມີຈຸດປະສົງ ແນໃສ່ເພື່ອ ບໍ່ໃຫ້ຄະນະປະຕິບັດງານຂອງກຸ່ມ AQAP “ສາມາດເຄື່ອນໄຫວຢ່າງເປັນອິດສະຫຼະ.”
ໂຄສົກຂອງທຳນຽບຫ້າແຈ ໄດ້ປະກາດວ່າ ຫົວໜ້າໜ່ວຍປະຕິບັດງານ 2 ຄົນ ຂອງກຸ່ມ AQAP ແມ່ນໄດ້ຖືກສັງຫານ ໃນການໂຈມຕີທາງອາກາດ ເມື່ອວັນທີ 2 ແລະ 3 ມີນາຜ່ານມານີ້ ທີ່ຮວມທັງນັກຊ່ຽວຊານດ້ານລະເບີດແລະຜູ້ນຳປະຈຳເຂດທີ່ສຳຄັນ ທ້າວ Usayd al-Agani ແລະ ຜູ້ປະສານງານດ້ານສື່ສານ ຂອງທ້າວ al-Adani ຄືທ້າວ Harithah al-Waqari.
ທ້າວ Al-Silmi ຊຶ່ງເປັນຄົນສັນຊາດເຢເມນ ແລະໄດ້ຖືກສົ່ງກັບຄືນປະເທດ ໂດຍອະດີດປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ ບາຣັກ ໂອບາມາ ໃນເດືອນທັນວາ 2009.
ທຳນຽບຫ້າແຈ ກະປະມານວ່າ ມີຢ່າງນ້ອຍ 30 ເປີເຊັນ ຂອງພວກນັກໂທດໃນຢູ່ອ່າວ Guantanamo ທີ່ຖືກປ່ອຍໂຕ ໄດ້ກັບຄືນໄປຍັງສະໜາມລົບອີກ.
ມີພວກນັກໂທດ 41 ຄົນ ທີ່ຍັງຖືກຄຸມຂັງ ຢູ່ອ່າວ Guantanamo ໃນເວລານີ້.
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