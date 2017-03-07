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​ການ​​ໂຈມ​ຕີ ທາງ​ອາກາດ ສຫລ ໃນເຢເມນ ສັງຫານ ອະດີດ​ນັກ​ໂທດ ​ຈາກຄຸກ ​ກວນຕານາໂມ

ນັກຊ່ຽວຊານ ດ້ານສັນນະສູດສົບ ກວດກາເບິ່ງ ຊາກເຮືອນຫຼັງນຶ່ງ ທີ່ຖືກທຳລາຍ ໂດຍການໂຈມຕີ ທາງອາກາດ ຂອງຊາອຸດີ ໃນເຂດຊານເມືອງ ນະຄອນ Sanaa ປະເທດ ເຢເມນ, 16 ກຸມພາ, 2017.

ນັກຊ່ຽວຊານ ດ້ານສັນນະສູດສົບ ກວດກາເບິ່ງ ຊາກເຮືອນຫຼັງນຶ່ງ ທີ່ຖືກທຳລາຍ ໂດຍການໂຈມຕີ ທາງອາກາດ ຂອງຊາອຸດີ ໃນເຂດຊານເມືອງ ນະຄອນ Sanaa ປະເທດ ເຢເມນ, 16 ກຸມພາ, 2017.

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ອະດີດ​ນັກ​ໂທດ​ທີ່​ຖືກ​ກັກ​ຂັງ​ຢູ່ອ່າວ Guantanamo ​ແມ່ນ​ນຶ່ງ​ໃນ​ສະມາຊິກ​ຂອງກຸ່ມປະ ຕິບັດ​ງານຂອງ​ກຸ່ມ​ກໍ່​ການ​ຮ້​າຍ al-Qaida ທີ່ຖືກ​ສັງຫານ ​ໃນ​ການ​ໂຈມ​ຕີທາງ​ອາກາດ​ຂອງສະຫະລັດ​ເມື່ອ​ໄວໆ​ມານີ້ທີ່​ແນ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ໃສ່ກຸ່ມ​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍດັ່ງກ່າວໃນ​ເຢ​ເມນ ​ນັ້ນ​ແມ່ນຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງ​ໂຄສົກ​ທຳນຽບຫ້າ​ແຈ ທີ່​ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານ​ນີ້.

ທ້າວ Yasir al-Silmi ​ທີ່​ໄດ້​ຖືກ​ຄຸມຂັງ ​ຢູ່​ຄຸກ​ສະຫະລັດ ​ທີ່​ອ່າວ Guantanamo ປະ​ເທດ Cuba ​ແຕ່​ປີ 2002 ຫາ 2009 ​ໄດ້​ຖືກຂ້າ​ຕາຍ ໃນ​ການ​ໂຈມ​ຕີທາງ​ອາ ກາດ​ ​ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 2 ມີນາ​ຜ່ານ​ມາ​ນີ້ ອິງ​ຕາມໂຄສົກ​ຂອງ​ທຳນຽບຫ້າ​ແຈ ກັບຕັນ Jeff David.

ກອງ​ກຳລັງ​ສະຫະລັດ ​ໄດ້ທຳ​ການໂຈມ​ຕີທາງ​ອາກາດຫຼາຍ​ກວ່າ 40 ຄັ້ງ ​ໃນ​ເຢ​ເມນ ​ໃນ​ຮອບ 5 ມື້ ຜ່ານມາ​ນີ້ ​ໂດຍ​ແນ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ໃສ່​ສະມາຊິກກຸ່ມ​ກໍ່​ການ​ຮ້​າຍ al-Qaida ​ໃນ​ແຫຼມ​ອາຣັບ ຫຼື AQAP.

A U.S. Air Force crew chief signals the pilot of an F-16 Flying Falcon as it taxis for a mission at Bagram air field in Afghanistan Aug. 11, 2016.

A U.S. Air Force crew chief signals the pilot of an F-16 Flying Falcon as it taxis for a mission at Bagram air field in Afghanistan Aug. 11, 2016.

ການໂຈມ​ຕີຮອບຫຼ້າ​ສຸດ ທີ່​ແຂວງ Abyan ​ຂອງ​ເຢ​ເມນ ​ເມື່ອ​ວັນ​ອາທິດແລ້ວນີ້ ທີ່​ແນ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ໃສ່ໜ່ວຍ​ປະຕິບັດງານ​ 7 ຄົນ ຂອງ​ກຸ່ມ AQAP ອີງ​ຕາມ​ຄຳ​ເວົ້າຂອງ​ທ່ານ Jeff David.

ທ່ານ​ຍັງໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ການ​ໂຈມ​ຕີທາງ​ອາກາດ​ຄັ້ງ​ຫຼ້າ​ສຸດ ​ແມ່ນ​ມີ​ຈຸດປະສົງ ​ແນ​ໃສ່​ເພື່ອ ບໍ່​ໃຫ້​ຄະນະ​ປະຕິບັດ​ງານ​ຂອງ​ກຸ່ມ AQAP “ສາມາດເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຢ່າງ​ເປັນອິດສະຫຼະ.”

ໂຄສົກ​ຂອງ​ທຳນຽບຫ້າ​ແຈ ​ໄດ້​ປະກາດ​ວ່າ ຫົວໜ້າໜ່ວຍ​ປະຕິບັດ​ງານ 2 ຄົນ ຂອງກຸ່ມ AQAP ​ແມ່ນ​ໄດ້​ຖືກ​ສັງຫານ ​ໃນການໂຈມ​ຕີທາງ​ອາກາດ ​ເມື່ອວັນ​ທີ 2 ​ແລະ 3 ມີນາ​ຜ່ານ​ມາ​ນີ້ ທີ່​ຮວມທັງນັກຊ່ຽວຊານ​ດ້ານ​ລະ​ເບີດ​ແລະ​ຜູ້ນຳປະຈຳ​ເຂດ​ທີ່​ສຳຄັນ ທ້າວ Usayd al-Agani ​ແລະ ຜູ້​ປະສານ​ງານ​ດ້ານ​ສື່ສານ ຂອງທ້າວ al-Adani ຄືທ້າວ Harithah al-Waqari.

ທ້າວ Al-Silmi ຊຶ່ງ​ເປັນ​ຄົນ​ສັນຊາດ​ເຢ​ເມນ ​ແລະ​ໄດ້​ຖືກສົ່ງ​ກັບ​ຄືນ​ປະ​ເທດ ​ໂດຍ​ອະດີດ​ປະທານາທິບໍດີ​ສະຫະລັດ ທ່ານ ບາຣັກ ​ໂອ​ບາ​ມາ ​ໃນ​ເດືອນ​ທັນວາ 2009.

ທຳນຽບຫ້າ​ແຈ ກະ​ປະມານ​ວ່າ ມີຢ່າງ​ນ້ອຍ 30 ​ເປີ​ເຊັນ ຂອງ​ພວກ​ນັກ​ໂທດ​ໃນຢູ່ອ່າວ Guantanamo ທີ່​ຖືກ​ປ່ອຍ​ໂຕ ໄດ້​ກັບ​ຄືນໄປຍັງ​ສະໜາມ​ລົບ​ອີກ.

ມີພວກ​ນັກ​ໂທດ 41 ຄົນ ທີ່​ຍັງ​ຖືກ​ຄຸມຂັງ​ ຢູ່ອ່າວ Guantanamo ​ໃນ​ເວລາ​ນີ້.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ້​ມຕື່ມ​ເປັນ​ພາສາ​ອັງກິ

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