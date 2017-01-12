ສຫລ ຢືນຢັນ ໃນການໂຈມຕີທາງອາກາດ ທີ່ໄດ້ສັງຫານ ພົນລະເຮືອນ ອັຟການິສຖານ 33 ຄົນ

ການປະຕິບັດການທາງທະຫານຮ່ວມ ຢູ່ໃນພາກເໜືອຂອງອັຟການິສຖານ ເມື່ອຕົ້ນ ເດືອນພະຈິກ ແມ່ນເປັນ “ໜ້າເສຍໃຈ” ທີ່ໄດ້ສັງຫານພົນລະເຮືອນ ອັຟການິສຖານ
33 ຄົນແລະເຮັດໃຫ້ອີກ 27 ຄົນ ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ນັ້ນຄືຄຳຖະແຫຼງ ຂອງກອງທັບສະຫະລັດໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ ໃນຂະນະດຽວກັນກໍໄດ້ເປີດເຜີຍລາຍລະອຽດ ຂອງ ການສືບສວນຂອງຕົນ ໃນເຫດການດັ່ງກ່າວນີ້.
ການໂຈມຕີທີ່ຮ້າຍແຮງ ຊຶ່ງມີຂຶ້ນທີ່ບ້ານ Boz ໃນແຂວງ Kunduz ທີ່ວຸ້ນວາຍ ໄດ້
ຖະຫລົ່ມ ເຮືອນຊານຫຼາຍສິບຫລັງ ອີງຕາມປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນ ແລະພວກກະບົດ ຕາລີບານ. ການປະຕິບັດການຮ່ວມດັ່ງກ່າວ ໄດ້ມີຂຶ້ນ ເພື່ອຈັບໂຕບັນດາຜູ້ນຳຂອງກຸ່ມ ຕາລີບານ ເຊິ່ງພວກກ່ຽວໄດ້ວາງແຜນກໍ່ຄວາມຮຸນແຮງ ເພື່ອທີ່ຈະຍຶດເອົາເມືອງຫຼວງ ຂອງແຂວງ Kunduz ອີງຕາມເຈົ້າໜ້າທີ່ ຂອງອັຟການິສຖານແລະ ກອງທັບສະຫະລັດ.
ກອງທັບສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ ວ່າ “ເພື່ອປ້ອງກັນ ໂຕ ແລະ ກຳລັງ ອັຟການິສຖານ, ດັ່ງນັ້ນ ກຳລັງຂອງສະຫະລັດ ຈຶ່ງໄດ້ຍິງຕອບໂຕ້ຄືນ ໃນການປ້ອງ ກັນໂຕ ໃສ່ພວກຕາລີບານ ທີ່ໄດ້ໃຊ້ເຮືອນຊານຂອງປະຊາຊົນ ເປັນບ່ອນຍິງໂຈມຕີ.”
ຖະແຫລງການສະບັບນຶ່ງ ທີ່ອ້າງເຖິງຄຳເວົ້າຂອງ ພົນເອກ John Nicholson ຜູ້ບັນຊາການ ກອງກຳລັງໃນອັຟການິສຖານ ທີ່ກ່າວວ່າ “ບໍ່ວ່າສະຖານະການຈະເປັນ ຢ່າງໃດກໍຕາມ ຂ້າພະເຈົ້າ ມີຄວາມເສຍໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ທີ່ມີການສູນເສຍຊີວິດ ຂອງຜູ້ທີ່ບໍ່ຮູ້ເລື່ອງ...ຂ້າພະເຈົ້າປະສົງຢາກໃຫ້ການຄ້ຳປະກັນຕໍ່ປະທາ ນາທິບໍດີ Ghani ແລະ ປະຊາຊົນອັຟການິສຖານ ວ່າ ພວກເຮົາຈະເອົາທຸກມາດຕະການ ເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້ ເພື່ອປົກປ້ອງພົນລະເຮືອນອັຟການິສຖານ.”
ກຳລັງພິເສດອັຟການິສຖານ ໄດ້ວາງແຜນບຸກໂຈມຕີ ບ່ອນຫລົບລີ້ ຂອງພວກຕາລີບານ ໃນແຂວງ Kunduz ດ້ວຍການຊ່ອຍເຫຼືອ ຈາກກຸ່ມ ທີ່ປຶກສາທະຫານອາເມຣິກັນນ້ອຍໆ ກຸ່ມນຶ່ງ. ແຕ່ພວກກະບົດ ໄດ້ຍິງໃສ່ພວກເຂົາເຈົ້າ ຢ່າງວ່ອງໄວ ຈາກເຮືອນຫລາຍໆຫຼັງ ຂອງປະຊາຊົນ ນັ້ນຄືຄຳອະທິບາຍຂອງກອງທັບສະຫະລັດ ຢູ່ໃນ ການສືບສວນ ຂອງຕົນນັ້ນ.
ການສືບສວນນີ້ ໄດ້ກ່າວອີກວ່າ “ກຳລັງຂອງ ສະຫະລັດ ແລະອັຟການິສຖານ ໄດ້
ຖືກກົດດັນໃຫ້ຮ້ອງຂໍ ການສະໜັບສະໜູນຈາກການໂຈມຕີທາງອາກາດຂອງ ສະຫະລັດ ໃນການປ້ອງກັນໂຕ. ການໂຈມຕີທາງອາກາດ ຍັງໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອ ສະກັດກັ້ນ ພວກຕາລີບານ ຜູ້ທີ່ຍິງສຸມໃສ່ ໜ່ວຍການແພດສະຫະລັດ ທີ່ກຳລັງ ຍົກຍ້າຍພວກທີ່ເສຍຊີວິດ ແລະ ພວກທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ອອກໄປນັ້ນ.”
ໄດ້ມີການລົງຄວາມເຫັນວ່າ ຈະບໍ່ມີການດຳເນີນການໃດໆຕືມອີກ ເພາະວ່າ ກຳ ລັງສະຫະລັດ ໄດ້ປະຕິບັດໜ້າທີ່ປ້ອງກັນໂຕ ແລະປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍ ທັງໝົດທີ່ເຫມາະສົມ ນັ້ນຄືການສະຫລຸບຂອງການສືບສວນ.
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