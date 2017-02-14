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ສະຫະລັດ ໄດ້ລະບຸວ່າຮອງປະທານາທິບໍດີຂອງ Venezuela ເປັນຜູ້ລັກລອບຄ້າຢາເສບ
ຕິດລາຍໃຫຍ່ ລະດັບນາໆຊາດ ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຂອງຕົນ ທີ່ເອີ້ນວ່າ Kingpin Act.
ທ່ານ Tareck Zaidan El Aissami Maddah ເປັນຜູ້ຄວບຄຸມພວກເຮືອບິລຳລຽງ
ແລະເສັ້ນທາງນຳສົ່ງຢາເສບຕິດ ແລະໃຫ້ການປົກປ້ອງ ພ້ອມທັງອຳນວຍຄວາມສະດວກ
ໃຫ້ແກ່ພວກຄ້າຢາເສບຕິດອື່ນໆ ທີ່ປະຕິບັດງານ ຢູ່ໃນປະເທດອາເມຣິກາໃຕ້ດັ່ງກ່າວນັ້ນ
ຄືຄຳເວົ້າຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງສະຫະລັດ ທີ່ໄດ້ບອກກັບພວກນັກຂ່າວ ໃນແລງວັນຈັນ
ວານນີ້.
ທ່ານ El Aissami ຊຶ່ງໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ເຂົ້າກຳຕຳແໜ່ງ ເປັນຮອງປະທານາທິບໍດີ
Venezuela ໃນຕົ້ນເດືອນແລ້ວນີ້ ເຄີຍໄດ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນລັດຖະມົນຕີກະຊວງ
ພາຍໃນແລະຍຸຕິທຳລະຫວ່າງປີ 2008 ຫາ 2012 ແລະຕໍ່ມາຍັງໄດ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງ
ເປັນຜູ້ປົກຄອງລັດ Aragua ໃນຮອບ 5 ປີຜ່ານມາ.
ໃນຕຳແໜ່ງທັງຫຼາຍຜ່ານມາຂອງທ່ານ ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວຫາວ່າ ທ່ານໄດ້
ກຳກັບ ຫຼືບໍ່ ກໍເປັນເຈົ້າຂອງສ່ວນນຶ່ງ ໃນການຂົນສົ່ງຢາເສບຕິດ ຈຳນວນຫລາຍກວ່າ
1 ພັນກິໂລກຼາມ ຈາກ Venezuela ຊຶ່ງໃນຫລາຍໆໂອກາດ ປາຍທາງສຸດທ້າຍແມ່ນ
ຮວມທັງ Mexico ແລະສະຫະລັດ. ທ່ານຍັງຖືກກ່າວຫາວ່າພົວພັນໃນການຟອກເງິນ
ນຳອີກ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດ ໄດ້ເນັ້ນເຖິງກໍລະນີເຈົ້າໜ້າທີ່ Venezuela ຜູ້ຊຶ່ງມີຕຳແໜ່ງສູງສຸດ
ຂອງປະເທດດັ່ງກ່າວ ທີ່ໄດ້ຕົກເປັນເປົ້າໃນການລົງໂທດແມ່ນ “ໄດ້ດຳເນີນການມາເປັນ
ຫຼາຍໆປີ” ແລະວ່າ ການເອົາບາດກ້າວດັ່ງກ່າວ ບໍ່ໄດ້ມີຂຶ້ນ ຍ້ອນທ່ານຫາກໍເຂົ້າຮັບຕຳ
ແໜ່ງເປັນຮອງປະທານາທິບໍດີ.
ການເອົາບາດກ້າວທີ່ວ່ານີ້ ບໍ່ແມ່ນ “ທາງການເມືອງ, ບໍ່ແມ່ນທາງດ້ານເສດຖະກິດ
ແລະກໍບໍ່ແມ່ນທາງການທູດ,” ນັ້ນແມ່ນຄຳເວົ້າຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງອີກທ່ານນຶ່ງໄດ້
ບອກກັບພວກນັກຂ່າວ.
ການເອົາບາດກ້າວດັ່ງກ່າວນີ້ ແນ່ນອນມັນຈະພາໃຫ້ສາຍພົວພັນລະຫວ່າງ Caracas
ເເລະວໍຊີງຕັນ ຊຸດໂຊມລົງຕື່ມ. Venezuela ກຳລັງປະເຊີນກັບວິກິດການທາງດ້ານ
ເສດຖະກິດ ໂດຍມີອັດຕາເງິນເຟີ້ສູງເປັນສາມໂຕເລກ ຫຼືຫຼາຍຮ້ອຍເປີເຊັນແລະເຄື່ອງໃຊ້
ທີ່ຈຳເປັນຕ່າງ ຕ່າງ ແມ່ນຫາຊື້ໄດ້ຍາກ.
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