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ສະພາ ຄວາມໝັ້ນຄົງ ປະນາມ ການທົດລອງ ລູກສອນໄຟ ຂອງ ເກົາຫຼີເໜືອ

ຜູ້ຊາຍຄົນນຶ່ງ ຍ່າງກາຍລາຍງານໂທລະບ ກ່ຽວກັບ ການທົດລອງລູກສອນໄຟ ທີ່ບໍ່ປະສົບຜົນສຳເລັດ ຂອງເກົາຫລີເໜືອ ຈາກແຄມຝັ່ງທະເລ ກ້ຳຕາເວັນອອກ ທີ່ສະຖານີລົດໄຟແຫ່ງນຶ່ງ ໃນນະຄອນຫຼວງໂຊລ. (16 ເມສາ 2017)

ສະພາ​ຄວາມ​ໝັ້ນຄົງ ​ອົງການ​ສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ ​ໃນ​ວັນ​ພະຫັດ​ວານ​ນີ້ ​“ໄດ້​ທຳ​ການ
​ປະນາມ​ຢ່າງ​ແຮງ” ຕໍ່​ການ​ທົດ​ລອງ​ລູກ​ ສອນ​ໄຟ​ຂີ​ປະ​ນາ​ວຸດຂອງ​ເກົາຫລີ​ເໜືອ​ເມື່ອ
​ໄວໆ​ມານີ້ໂດຍ​ຖິ້ມ​ໂທດ​ໃສ່​ພຽງ​ຢາງ​ວ່າ “​ເປັນ​ຜູ້​ເພີ່ມ​ຄວາມເຄັງ​ຕຶງຢູ່​ໃນ​ຂົງ​ເຂດ​ແລະ​
ໄກ​ອອກ​ໄປ​ກວ່າ​ນັ້ນ.”

​ໃນ​ວັນ​ເສົາ​ແລ້ວນີ້ ​ເກົາຫຼີ​ເໜືອ​ໄດ້​ພະຍາຍາມ ​ແຕ່​ບໍ່​ປະສົບຜົນສຳ​ເລັດ ​ໃນ​ການຍິງ
​ລູກ​ສອນ​ໄຟລູກ​ນຶ່ງ ​ຈາກ​ຖານ​ທັບ​ເຮື​ອດຳ​ນ້ຳ​ ທີ່​ເມືອງ​ຊິນ​ໂປ ທາງ​ຝັ່ງ​ທະ​ເລ​ ກ້ຳຕ​າ
​ເວັນ​ອອກ​ຂອງ​ຕົນ ​ໃນການ​ທົດ​ລອງ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ ​ເທື່ອ​ຫລ້າ​ສຸດ ທີ່​ມີມາ ເປັນ​ລຳ​ດັບ ​
ອັນ​ເປັນ​ການລະ​ເມີດການ​ລົງ​ໂທດ​ຂອງ​ສະຫະລັດ​ປະຊາ​ຊາດ​ຕໍ່​ເກົາຫຼີເໜືອ​ນັ້ນ.

​ໃນ​ຖະ​ແຫລງການ​ ຢ່າງ​ເປັນ​ເອກ​ກະສັນ​ນັ້ນ ບັນດາ​ປະ​ເທດ​ສະມາຊິກຂອງ​ສະພາ
ຄວາມ​ໝັ້ນຄົງ​ ໄດ້ສະ​ແດງ “ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ທີ່​ສຸດ” ກ່ຽວ​ກັບ “ການ​ກະທຳ​ທີ່ສ້າງ​
ຄວາມ​ບໍ່​ທຸ່ນ​ທ່ຽງ ພ້ອມທັງ​ເປັນ​ການລະ​ເມີດ​ ຢ່າງ​ເປີດ​ແປນ ​ແລະ​ທ້າ​ທາຍ” ຂອງ
​ພຽງ​ຢາງ ຕໍ່​ການ​ລົງ​ໂທດ​ຂອງ​ສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ.

ຖະ​ແຫຼງການ​ກ່າວ​ຕໍ່​ໄປ​ວ່າ “ບັນດາ​ປະ​ເທດ​ສະມາຊິກ​ ຂອງ​ສະພາ​ຄວາ​ໝັ້ນຄົງມີ​
ຄວາມ​ເຫັນ​ພ້ອມ​ນຳ​ກັນ​ວ່າຈະ​ສືບ​ຕໍ່​ຕິດຕາມ​ເບິ່ງສະຖານະ​ການ​ຢ່າງ​ໃກ້ຊິດ​ ແລະ
ເອົາ​ມາດ​ຕະການ​ທີ່​ສຳຄັນຕື່ມ ຮວມທັງ​ການ​ລົງ​ໂທດທີ່​ສອດຄ່ອງ​ກັບ​ການ​ຕັດສິນ ​
ໃຈ​ຂອງ​ທາງ​ສະພາ​ທີ່​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ອອກ​ກ່ອນ​ໜ້ານີ້.”

ຮອງປະທານາທິບໍດີ ສຫລ ທ່ານ Mike Pence ພວມຍ່າງ ທີ່ບ້ານຊາຍແດນ Panmunjom ໃນເຂດປອດທະຫານ ທີ່ແບ່ງເກົາຫຼີເໜືອ ແລະເກົາຫຼີໃຕ້ ອອກຈາກກັນ.

ຮອງປະທານາທິບໍດີ ສຫລ ທ່ານ Mike Pence ພວມຍ່າງ ທີ່ບ້ານຊາຍແດນ Panmunjom ໃນເຂດປອດທະຫານ ທີ່ແບ່ງເກົາຫຼີເໜືອ ແລະເກົາຫຼີໃຕ້ ອອກຈາກກັນ.

ນອກ​ນັ້ນ ຖະ​ແຫຼງການ​ຍັງ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ຍິນ​ດີ ​ໃນ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ຄວາມ​ພະຍາ
ຍາມ​ຂອງ​ນາໆ​ຊາດ ​ເພື່ອ​ຊອກ​ຫາ​ “ການ​ແກ້​ໄຂ​ແບບ​ສັນຕິ​ ແລະ​ຮອບດ້ານ​ ໂດຍ
ຜ່ານ​ການ​ເຈລະຈາ.”

ຖະ​ແຫຼງການ​ ຂອງ​ສະພາ​ຄວາມ​ໝັ້ນຄົງ ມີ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ລັດຖະບານສະຫະລັດ
ຂອງປະທານາທິບໍດີ​ດໍ​ໂນ​ລ ທຣຳໄດ້​ໃຫ້​ສັນຍານ​ວ່າ ຕົນໃກ້​ຈະ​ໝົດຄວາມ​ອົດທົນ
ກັບ​ເກົາຫຼີ​ເໜືອ​ແລ້ວທີ່​ຍັງ​ສືບ​ຕໍ່​ພັດທະນາ​ໂຄງການອາວຸດ​ນິວ​ເຄລຍ​ແລະ​ລູກ​ສອນ
​ໄຟ​ຂີ​ປະ​ນາ​ວຸດ.​

​ໃນ​ລະຫວ່າງ ​ການ​ໄປ​ຢ້ຽມຢາມ​ຊາຍ​ແດນ​ເກົາຫຼີ​ເໜືອ​ ໃນ​ອາທິດ​ນີ້ ຮອງ​ປະທານາ
ທິບໍດີ Mike Pence ​ໄດ້​ປະກາດ​ວ່າ ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ແຫ່ງ​ຄວ​າມອົດທົນ​ຂອງ​ວໍ​ຊິ​ງຕັນ
ຕໍ່​ເກົາຫຼີ​ເໜືອ​ນັ້ນ ​ແມ່ນ​ສິ້ສຸດ​ລົງ​ແລ້ວ.

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