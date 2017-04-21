ສະພາ ຄວາມໝັ້ນຄົງ ປະນາມ ການທົດລອງ ລູກສອນໄຟ ຂອງ ເກົາຫຼີເໜືອ

ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ “ໄດ້ທຳການ
ປະນາມຢ່າງແຮງ” ຕໍ່ການທົດລອງລູກ ສອນໄຟຂີປະນາວຸດຂອງເກົາຫລີເໜືອເມື່ອ
ໄວໆມານີ້ໂດຍຖິ້ມໂທດໃສ່ພຽງຢາງວ່າ “ເປັນຜູ້ເພີ່ມຄວາມເຄັງຕຶງຢູ່ໃນຂົງເຂດແລະ
ໄກອອກໄປກວ່ານັ້ນ.”
ໃນວັນເສົາແລ້ວນີ້ ເກົາຫຼີເໜືອໄດ້ພະຍາຍາມ ແຕ່ບໍ່ປະສົບຜົນສຳເລັດ ໃນການຍິງ
ລູກສອນໄຟລູກນຶ່ງ ຈາກຖານທັບເຮືອດຳນ້ຳ ທີ່ເມືອງຊິນໂປ ທາງຝັ່ງທະເລ ກ້ຳຕາ
ເວັນອອກຂອງຕົນ ໃນການທົດລອງລູກສອນໄຟ ເທື່ອຫລ້າສຸດ ທີ່ມີມາ ເປັນລຳດັບ
ອັນເປັນການລະເມີດການລົງໂທດຂອງສະຫະລັດປະຊາຊາດຕໍ່ເກົາຫຼີເໜືອນັ້ນ.
ໃນຖະແຫລງການ ຢ່າງເປັນເອກກະສັນນັ້ນ ບັນດາປະເທດສະມາຊິກຂອງສະພາ
ຄວາມໝັ້ນຄົງ ໄດ້ສະແດງ “ຄວາມເປັນຫ່ວງທີ່ສຸດ” ກ່ຽວກັບ “ການກະທຳທີ່ສ້າງ
ຄວາມບໍ່ທຸ່ນທ່ຽງ ພ້ອມທັງເປັນການລະເມີດ ຢ່າງເປີດແປນ ແລະທ້າທາຍ” ຂອງ
ພຽງຢາງ ຕໍ່ການລົງໂທດຂອງສະຫະປະຊາຊາດ.
ຖະແຫຼງການກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ “ບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ຂອງສະພາຄວາໝັ້ນຄົງມີ
ຄວາມເຫັນພ້ອມນຳກັນວ່າຈະສືບຕໍ່ຕິດຕາມເບິ່ງສະຖານະການຢ່າງໃກ້ຊິດ ແລະ
ເອົາມາດຕະການທີ່ສຳຄັນຕື່ມ ຮວມທັງການລົງໂທດທີ່ສອດຄ່ອງກັບການຕັດສິນ
ໃຈຂອງທາງສະພາທີ່ໄດ້ສະແດງອອກກ່ອນໜ້ານີ້.”
ນອກນັ້ນ ຖະແຫຼງການຍັງໄດ້ສະແດງຄວາມຍິນດີ ໃນການດຳເນີນຄວາມພະຍາ
ຍາມຂອງນາໆຊາດ ເພື່ອຊອກຫາ “ການແກ້ໄຂແບບສັນຕິ ແລະຮອບດ້ານ ໂດຍ
ຜ່ານການເຈລະຈາ.”
ຖະແຫຼງການ ຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ມີຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ລັດຖະບານສະຫະລັດ
ຂອງປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳໄດ້ໃຫ້ສັນຍານວ່າ ຕົນໃກ້ຈະໝົດຄວາມອົດທົນ
ກັບເກົາຫຼີເໜືອແລ້ວທີ່ຍັງສືບຕໍ່ພັດທະນາໂຄງການອາວຸດນິວເຄລຍແລະລູກສອນ
ໄຟຂີປະນາວຸດ.
ໃນລະຫວ່າງ ການໄປຢ້ຽມຢາມຊາຍແດນເກົາຫຼີເໜືອ ໃນອາທິດນີ້ ຮອງປະທານາ
ທິບໍດີ Mike Pence ໄດ້ປະກາດວ່າ ຍຸດທະສາດແຫ່ງຄວາມອົດທົນຂອງວໍຊິງຕັນ
ຕໍ່ເກົາຫຼີເໜືອນັ້ນ ແມ່ນສິ້ສຸດລົງແລ້ວ.
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