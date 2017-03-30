ສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ ກຸ່ມລັດອິສລາມ ຕ້ອນພວກ ພົນລະເຮືອນ ເຂົ້າໄປໃນຕຶກ ແລ້ວລະເບີດຕຶກ

ພວກນັກລົບກຸ່ມລັດອິສລາມ ໄດ້ເລີ່ມບັງຄັບໃຫ້ພົນລະເຮືອນໃນເມືອງ Mosul ເຂົ້າໄປຢູ່ຕາມຕຶກຕ່າງໆເພື່ອທຳການລະເບີດ ອີງຕາມຄຳເວົ້າຜູ້ບັນຊາການທະຫານສະຫລັດ. ກົນລະຍຸດທີ່ວ່ານີ້ ສາມາດໃຫ້ການອະທິບາຍໄດ້ວ່າ ເປັນຫຍັງຈຶ່ງມີຜູ້ຄົນລົ້ມຕາຍເປັນ
ຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ໃນເມືອງແຫ່ງນີ້ຂອງອີຣັກ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ພວກເຂົ້າເຈົ້າໄດ້ສັງເກດ
ເຫັນເປັນເທື່ອທຳອິດວ່າ ກຸ່ມລັດອິສລາມ ໄດ້ຕ້ອນຜູ້ຄົນເຂົ້າໃນຕຶກ ທີ່ມີການຫ້າງລະເບີດ
ໄວ້ແລ້ວ ໃນການສູ້ລົບກັນໃນຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ ເພື່ອຍາດເອົາການຄວບຄຸມພາກຕາເວັນຕົກ
ຂອງເມືອງ Mosul ຊຶ່ງເປັນຫົວເມືອງໃຫຍ່ ທາງພາກເໜືອຂອງອີຣັກ ບ່ອນທີ່ກຸ່ມລັດ
ອິສລາມ ຍັງຄວບຄຸມຫລາຍໆເຂດຢູ່ນັ້ນ.
ໃນຖານະທີ່ເປັນຫຼັກຖານຂອງທິສດີກ່ຽວກັບກົນລະຍຸດຂອງກຸ່ມລັດອິສລາມ ເຈົ້າໜ້າທີ່
ຂັ້ນສູງທ່ານນຶ່ງ ໄດ້ບອກກັບພວກນັກຂ່າວທຳນຽບຫ້າແຈ ກ່ຽວກັບພາບວີດີໂອຂອງ
ສະໜາມລົບ ຈາກເຂດພາກຕາເວັນຕົກຂອງເມືອງ Mosul ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ພວກພົນລະເຮືອນ ໄດ້ພາກັນຫລົບໜີອອກຈາກຕຶກອາຄານ ບ່ອນທີ່ການໂຈມຕີທາງ
ອາກາດຂອງສະຫະລັດ ຍິງສັງຫານພວກມືປືນຢູ່ເທິງຫຼັງຄາ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ທຳລາຍຕຶກອາຄານ ແຕ່ຢ່າງໃດເລີຍ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງ ໄດ້ກ່າວວ່າ ພວກນັກລົບກຸ່ມລັດອິສລາມ ປະຕິບັດຕໍ່ພົນລະເຮືອນ
ໃນເຂດທີ່ພວກເຂົາຄວບຄຸມນັ້ນແມ່ນເທົ່າກັບເປັນການບໍ່ຄຳນຶ່ງເຖິງ “ຊີວິດຂອງມະນຸດ
ເລີຍ.”
ພົນໂທ Stephen Townsend ຜູ້ບັນຊາການສູງສຸດ ກຳລັງພາກພື້ນດິນຂອງສະຫະລັດ
ໃນອີຣັກ ແລະຊີເຣຍ ຍັງໄດ້ບອກກັບບັນດານັກຂ່າວວ່າ ກອງກຳລັງຕໍ່ຕ້ານພວກກໍ່ການ
ຮ້າຍຂອງອີຣັກ ໄດ້ພົບເຫັນແລະປົດຄະນວນ ລະເບີດທີ່ຫ້າງໄວ້ ໃນຕຶກ 2 ຫຼັງ ໃນຮອບ
ສັບປະດາທີ່ຜ່ານມາ. ພວກທະຫານອີຣັກ ໄດ້ຊ່ອຍຊີວິດຜູ້ຄົນມາໄວ້ 25 ຄົນ ທີ່ຖືກຈັບໄປ
ເປັນຕົວປະກັນ ໃນການເຫດການນຶ່ງ ແລະຊ່ອຍຊີວິດ ອີກ 45 ຄົນ ໃນອີກເຫດການນຶ່ງນັ້ນ.
ຂໍ້ມູນຕ່າງໆກ່ຽວກັບກົນລະຍຸດອັນໃໝ່ຂອງກຸ່ມລັດອິສລາມ ມີຂຶ້ນທ່າມກາງການສືບສວນເບິ່ງເຫດການທີ່ໄດ້ມີ ພົນລະເຮືອນປະມານ 100 ຄົນ ເສຍຊີວິດ ໃນຕຶກທີ່ຖະຫຼົ່ມລົງມາ
ໃນເມືອງ Mosul ທີ່ມີຂຶ້ນໃນເວລາດຽວກັນທີ່ນັກບິນອາເມຣິກັນທຳການໂຈມຕີທາງ
ອາກາດຕໍ່ຝ່າຍກົງກັນຂ້າມ ຄືກຸ່ມລັດອິສລາມ ໃນຂົງເຂດ.
ພົນເອກ Joshep Votel ຜູ້ບັນຊາການ Centcom ຂອງສະຫະລັດ ອະທິບາຍຕໍ່ລັດຖະ
ສະພາ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ກ່ຽວກັບການຕໍ່ສູ້ກັບກຸ່ມລັດອິສລາມ ໄດ້ປ່ຽນແປງໄປແບບໃດ
ໃນເຂດເທດສະບານທີ່ມີປະຊາຊົນອາໄສຢູ່ຢ່າງໜາແໜ້ນທາງພາກຕາເວັນຕົກຂອງ
ເມືອງໂມຊູລນັ້ນ.
ພວກນັກລົບ ກຸ່ມລັດອິສລາມ “ເຂົ້າໃຈເຖິງຄວາມອ່ອນໄຫວຂອງພວກເຮົາ ຕໍ່ການ
ບາດເຈັບລົ້ມ ຕາຍຂອງພົນລະເຮືອນ ແລະພວກເຂົາຈຶ່ງສວຍໃຊ້ເລື່ອງດັ່ງກ່າວນີ້,”
ຊຶ່ງທ່ານ Votel ໄດ້ກ່າວຕ່ກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການກອງທັບຂອງສະພາຕ່ຳ.
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