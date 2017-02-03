ສະຫະລັດ ປະນາມ ການຮຸກຮານ ຂອງ ຣັດເຊຍ ໃນພາກຕາເວັນອອກ ຢູເຄຣນ

ເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດຄົນໃໝ່ປະຈຳສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ເອົາທ່າທີຢ່າງແຂງຂັນ ຕໍ່ການປະຕິບັດງານທາງທະຫານຂອງຣັດເຊຍ ຢູ່ໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງ Ukraine ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໂດຍປະນາມ “ການຮຸກຮານ” ຂອງມົສກູ ແລະກ່າວວ່າ ການລົງໂທດຂອງສະຫະລັດ ທີ່ພົວພັນກັບເຂດ Crimea ນັ້ນ ຈະດຳເນີນຢູ່ຕໍ່ໄປ.
ທ່ານນາງ Nikki Haley ກ່າວຕໍ່ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງສະຫະປະຊາຊາດທີ່ທ່ານນາງເຂົ້າ ຮ່ວມປະຊຸມເປັນເທື່ອທຳອິດນັບແຕ່ໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໃນອາທິດແລ້ວນີ້ໃຫ້ເປັນເອກອັກຄະລັດຖະທູດຂອງທ່ານ Trump ປະຈຳສະຫະປະຊາຊາດ ໂດຍ ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ປະນາມການກະທຳທີ່ຮຸກຮານຂອງຣັດເຊຍ.”
ທ່ານນາງ Haley ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາຕ້ອງການຄວາມສຳພັນທີ່ດີຂຶ້ນ ກັບຣັດເຊຍ. ແຕແນວໃດກໍຕາມ ສະພາບການຮ້າຍແຮງ ຢູ່ໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງ Ukraine ແມ່ນສິ່ງນຶ່ງທີ່ຕ້ອງການ ການປະນາມທີ່ຈະແຈ້ງ ແລະ ຢ່າງແຮງຕໍ່ການປະພຶດຂອງຣັດເຊຍ.”
ທ່ານນາງ Haley ກ່າວວ່າ ການລົງໂທດຂອງສະຫະລັດ ຕໍ່ຣັດເຊຍ ທີ່ໄດ້ພະ ໜວກເອົາແຫລມ Crimean ຂອງ Ukraine ນັ້ນແມ່ນຍັງຈະດຳເນີນຕໍ່ໄປຈົນ ກວ່າວ່າດິນແດນດັ່ງກ່າວຈະກັບຄືນໄປຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ Kyiv.
ທ່ານນາງໄດ້ກ່າວເພີ້ມອີກວ່າ “ສະຫະລັດຈະສືບຕໍ່ການປະນາມ ແລະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຣັດເຊຍ ຍຸຕິການຍຶດຄອງແຫຼມ Crimea ໃນທັນທີ. Crimea ແມ່ນພາກ ສ່ວນນຶ່ງຂອງ Ukraine.”
ໃນໄລຍະຫລາຍເດືອນ ຂອງການໂຄສະນາຫາສຽງປະທານາທິບໍດີນັ້ນ ທ່ານ Donald Trump ໄດ້ສະແດງຄວາມປະທັບໃຈຕໍ່ຜູ້ນຳຣັດເຊຍ ທ່ານ Vladimir Putin ແລະມີຄໍາຖາມຫລາຍຢ່າງກ່ຽວກັບວ່າ ຣັດເຊຍ ໄດ້ແຊກແຊງຢູ່ ໃນການເລືອກຕັ້ງສະຫະລັດ ເພື່ອທຳລາຍຜູ້ສະໝັກພັກເດໂມແຄຣັດ ທ່ານນາງ Hillary Clinton. ນີ້ໄດ້ປ່ອຍໃຫ້ບັນດາຜູ້ສັງເກດການນະໂຍບາຍຕ່າງປະເທດສົງໄສວ່າ ລັດຖະບານທ່ານ Trump ຈະເອົາທ່າທີຢ່າງເດັດດ່ຽວກັບມົສກູຫຼືບໍ່. ຄຳຖະແຫຼງ ຂອງທ່ານນາງ Harley ປາກົດວ່າ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າລັດຖະບານຍັງບໍ່ທັນກະກຽມທີ່ຈະທຳການຟື້ນຟູຄວາມສຳພັນ ກັບມົສກູເທື່ອ.
ໃນຕອນເຊົ້າວັນພະຫັດວານນີ້ ກະຊວງການເງິນສະຫະລັດໄດ້ປະກາດທີ່ຈະຜ່ອນຜັນການຈຳກັດຮັດແຄບຈຳນວນນຶ່ງ ໃນການເຮັດທຸລະກິດກັບອົງການສືບ ລັບ ຫຼື FSB ຂອງລັດເຊຍ ເຖິງແມ່ນວ່າໄດ້ມີການລົງໂທດຕໍ່ອົງການດັ່ງກ່າວ ທີ່ພົວພັນໂຈມຕີທາງອິນເຕີແນັດ ທີ່ໄດ້ມີຂຶ້ນ ໂດຍອະດີດປະທານາທານາທິບໍດີ Barack Obama.
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ