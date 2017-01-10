ສະຫະລັດ ລົງໂທດ ຫົວໜ້າສືບສວນ ຂອງ ວັງເຄຣມລິນ ແລະອີກຫົກຄົນ

ສະຫະລັດໄດ້ທຳການລົງໂທດ ຕໍ່ຫົວໜ້າສືບສວນຣັດເຊຍ ແລະບຸກຄົນສຳຄັນ ອື່ນໆອີກ 4 ຄົນ ຂອງໃນວັງ Kremlin ໃນວັນຈັນວານນີ້ ໃນອັນທີ່ກະຊວງຕ່າງປະເທດສະຫະລັດຮ້ອງວ່າ “ພວກລະເມີດສິດທິມະນຸດທີ່ມີຊື່ສຽງບໍ່ດີ.”
ຊາວຣັດເຊຍທັງຫ້າຄົນ ພ້ອມດ້ວຍຜູ້ຊາຍອີກສອງຄົນ ຖືກກ່າວຫາວ່າ ພົວພັນກັບກຸ່ມ Hezbollah ໄດ້ຖືກລົງໂທດ ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ Magnitsky.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດບໍ່ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຊາບຢ່າງເຈາະຈົງວ່າ ບຸກຄົນທັງເຈັດ ໄດ້ຖືກລົງໂທດຍ້ອນຫຍັງ. ແຕ່ວ່າໂຄສົກກະຊວງຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານ John Kirby ກ່າວວ່າ "ຊື່ແຕ່ລະຄົນທີ່ໄດ້ເພີ້ມເຂົ້າຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ ໄດ້ຖືກພິຈາ ລະນາຫລັງຈາກການຄົ້ນຄວ້າຢ່າງຍືດຍາວ.”
ທ່ານ Kirby ກ່າວວ່າ ຊາວຣັດເຊຍຫ້າຄົນ “ມີບົດບາດໃນກົນຈັກການກົດຂີ່ຢູ່ໃນການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍຢ່າງເປັນລະບົບຂອງຣັດເຊຍ ພ້ອມດ້ວຍບັນດາສ່ວນບຸກຄົນພົວພັນທີ່ຮູ້ດີຂອງການລະເມີດສິດທິມະນຸດ.”
ຮວມຢູ່ໃນນັ້ນ ມີທ່ານ Alexander Bastrykin ທີ່ເຊື່ອກັນວ່າ ເປັນຫົວໜ້າສືບ ສວນຂອງວັງ Kremlin ແລະເປັນຜູ້ນຳພາການປາບປາມທັບມ້າງບັນດາຜູ້ບໍ່ເຫັນພ້ອມ.
ອີກສອງຄົນຢູ່ໃນລາຍຊື່ມີ ທ່ານ Andrei Lugovoi ແລະທ່ານ Dmitri Kovtun ຜູ້ທີ່ອັງກິດໄດ້ລະບຸວ່າ ເປັນຜູ້ຕ້ອງສົງໄສຄົນສຳຄັນ ໃນການວາງຢາຜິດສັງຫານນັກສືບຣັດເຊຍ ແລະຜູ້ຕິຕຽນວັງ Kremlin ທ່ານ Alexander Litvinenko ໃນປີ 2006.
ເວລານີ້ ມີ 44 ຄົນ ຢູ່ໃນບັນຊີລາຍຊື່ຫ້າມເຂົ້າມາສະຫະລັດ ແລະຊັບສົມບັດເຂົາເຈົ້າຢູ່ໃນສະຫະລັດໄດ້ຖືກກັກ ຊາວອາເມຣິກັນໄດ້ຖືກຫ້າມບໍ່ໃຫ້ໂອນເງິນກັບເຂົາເຈົ້າ.
ກົດໝາຍ Magnitsky ໄດ້ໃສ່ຊື່ໃຫ້ໃຫ້ທະນາຍຄວາມຣັດເຊຍ ທີ່ຕໍ່ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫລວງ ທ່ານ Sergei Magnitsky ທີ່ໄດ້ເສຍຊີວິດໃນປີ 2009 ຫລັງຈາກໄດ້ຖືກຕິດຄຸກນຶ່ງປີ ແລະມີສຸຂະພາບບໍ່ດີ.
ບັນດາຜູ້ສືບສວນຣັດເຊຍໄດ້ລົງຄວາມເຫັນວ່າ ບໍ່ມີການກະທຳຜິດໃດໆໃນການຕາຍຂອງທ່ານ Magnitsky.
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