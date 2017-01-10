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ສະຫະລັດ ລົງໂທດ ຫົວໜ້າສືບສວນ ຂອງ ວັງເຄຣມລິນ ແລະອີກຫົກຄົນ

ປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍທ່ານ Vladimir Putin (ຊ້າຍ) ພົບປະກັບ ຫົວໜ້າຄະນະກຳມະການສືບສວນ ທ່ານ lAlexander Bastrykin ໃນວັງ Kremlin ນະຄອນຫລວງ Moscow.

ປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍທ່ານ Vladimir Putin (ຊ້າຍ) ພົບປະກັບ ຫົວໜ້າຄະນະກຳມະການສືບສວນ ທ່ານ lAlexander Bastrykin ໃນວັງ Kremlin ນະຄອນຫລວງ Moscow.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ສະຫະລັດ​ໄດ້​ທຳການ​ລົງ​ໂທດ ຕໍ່​ຫົວໜ້າສືບສວນ​ຣັດ​ເຊຍ ​ແລະບຸກຄົນສຳຄັນ ອື່ນໆອີກ 4 ຄົນ ຂອງ​ໃນ​ວັງ Kremlin ​ໃນວັນ​ຈັນ​ວານ​ນີ້ ​ໃນອັນ​ທີ່​ກະຊວງ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ສະຫະລັດຮ້ອງ​ວ່າ “​ພວກ​ລະ​ເມີດ​ສິດທິ​ມະນຸດ​ທີ່ມີ​ຊື່​ສຽງ​ບໍ່​ດີ.”

ຊາວຣັດ​ເຊຍທັງຫ້າ​ຄົນ ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ຜູ້​ຊາຍອີກສອງ​ຄົນ​ ຖືກ​ກ່າວ​ຫາວ່າ ​ພົວພັນ​ກັບກຸ່ມ Hezbollah ​ໄດ້​ຖືກ​ລົງ​ໂທດ ​ພາຍ​ໃຕ້​ກົດໝາຍ Magnitsky.

ບັນດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ສະຫະລັດບໍ່​ໄດ້ແຈ້ງ​ໃຫ້​ຊາບ​ຢ່າງ​ເຈາະ​ຈົງ​ວ່າ ບຸກຄົນທັງເຈັດ​ ໄດ້ຖືກ​ລົງ​ໂທດຍ້ອນຫຍັງ. ​ແຕ່​ວ່າ​ໂຄສົກ​ກະຊວງ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ສະຫະລັດ ທ່ານ John Kirby ກ່າວ​ວ່າ "​ຊື່ແຕ່​ລະ​ຄົນ​ທີ່​ໄດ້​ເພີ້​ມ​ເຂົ້າ​ຫວ່າງ​ມໍ່​ໆ​ມາ​ນີ້ ​ໄດ້​ຖືກ​ພິຈາ ລະນາ​ຫລັງ​ຈາກ​ການ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ຢ່າງ​ຍືດຍາວ.”​

ທ່ານ Kirby ກ່າວ​ວ່າ ຊາວຣັດ​ເຊຍ​ຫ້າ​ຄົນ​ “ມີ​ບົດບາດໃນ​ກົນ​ຈັກ​ກາ​ນກົດ​ຂີ່ຢູ່​ໃນ​ການບັງ​ຄັບ​ໃຊ້​ກົດໝາຍ​ຢ່າງ​ເປັນ​ລະບົບ​ຂອງຣັດ​ເຊຍ ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ບັນດາ​ສ່ວນ​ບຸກຄົນພົວພັນ​ທີ່​ຮູ້​ດີ​ຂອງ​ການ​ລະ​ເມີດ​ສິດທິ​ມະນຸດ.”

ຮວມຢູ່ໃນນັ້ນ ​ມີທ່ານ Alexander Bastrykin ທີ່​ເຊື່ອກັນວ່າ ​ເປັນ​ຫົວໜ້າສືບ ສວນ​ຂອງ​ວັງ Kremlin ​ແລະ​ເປັນ​ຜູ້ນຳພາ​ການ​ປາບ​ປາມ​ທັບ​ມ້າງບັນດາ​ຜູ້​ບໍ່​ເຫັນ​ພ້​ອມ.

ອີກ​ສອງ​ຄົນ​ຢູ່​ໃນ​ລາຍ​ຊື່​ມີ ທ່ານ Andrei Lugovoi ​ແລະ​ທ່ານ Dmitri Kovtun ຜູ້​ທີ່​ອັງກິດ​ໄດ້ລະບຸວ່າ ​ເປັນ​ຜູ້​ຕ້ອງ​ສົງ​ໄສຄົນ​ສຳຄັນ ​ໃນ​ການວາງ​ຢາ​ຜິດ​ສັງຫານນັກ​ສືບຣັດ​ເຊຍ ​ແລະ​ຜູ້ຕິຕຽນ​ວັງ Kremlin ທ່ານ Alexander Litvinenko ​ໃນ​ປີ 2006.

​ເວລາ​ນີ້ ມີ 44 ຄົນ ຢູ່​ໃນບັນຊີ​ລາຍ​ຊື່​ຫ້າມ​ເຂົ້າ​ມາສະ​ຫະລັດ ​ແລະ​ຊັບ​ສົມບັດ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຢູ່​ໃນ​ສະຫະລັດ​ໄດ້​ຖືກ​ກັກ ຊາວອາ​ເມຣິກັນ​ໄດ້​ຖືກ​ຫ້າມ​ບໍ່​ໃຫ້​ໂອນ​ເງິນ​ກັບ​ເຂົາ​ເຈົ້າ.

ກົດໝາຍ Magnitsky ​ໄດ້ໃສ່​ຊື່ໃຫ້ໃຫ້ທະນາຍຄວາມຣັດ​ເຊຍ ທີ່​ຕໍ່ຕ້ານ​ການ​ສໍ້​ລາດ​ບັງ​ຫລວງ ທ່ານ Sergei Magnitsky ​ທີ່​ໄດ້​ເສ​ຍຊີວິດ​ໃນ​ປີ 2009 ຫລັງ​ຈາກ​ໄດ້​ຖືກ​ຕິດຄຸກ​ນຶ່ງ​ປີ ​ແລະມີ​ສຸຂະພາບ​ບໍ່​ດີ.

ບັນດາ​ຜູ້​ສືບສວນຣັດ​ເຊຍໄດ້​ລົງ​ຄວາມ​ເຫັນ​ວ່າ ບໍ່​ມີ​ການ​ກະທຳຜິດ​ໃດໆໃນ​ການ​ຕາຍ​ຂອງ​ທ່ານ Magnitsky.

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