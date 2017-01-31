ຫົວໜ້າ ສປຊ ຫວັງວ່າ ການຫ້າມ ອົບພະຍົບ ເຂົ້າປະເທດ ຈະເປັນພຽງ ຊົ່ວຄາວ

ເລຂາທິການໃຫຍ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານ Antonio Guterres ກ່າວວ່າ ທ່ານຫວັງວ່າ ສະຫະລັດໃນບໍ່ຊ້ານີ້ ຈະຖືເອົາການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງ ອົບພະ ຍົບເປັນເລື່ອງທີ່ສຳຄັນສຸດຄືນອີກ ຫລັງຈາກປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ໄດ້ອອກດຳລັດ ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ອົບພະຍົບເຂົ້າປະເທດ ເປັນເວລາ 120 ມື້.
ທ່ານ Guterres ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວທີ່ກອງປະຊຸມສະຫະພາບອາຟຣິກາ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ທີ່ ນະຄອນ Addis Ababa ວ່າ “ສະຫະລັດມີປະເພນີອັນຍາວນານ ໃນການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງອົບພະຍົບ ແລະຂ້າພະເຈົ້າຫວັງຢ່າງຍິ່ງວ່າ ມາດຕະການທີ່ໄດ້ອອກໄປນັ້ນ ຈະເປັນປະຕິບັດພຽງຊົ່ວຄາວ.”
ທ່ານ Guterres ອະດີດຫົວໜ້າອົບພະຍົບສະຫະປະຊາຊາດ ກ່າວວ່າ ມັນເປັນ ເລື່ອງ “ຈຳເປັນທີ່ສຸດທີ່ຈະໃຫ້ການຄໍ້າປະກັນ” ຕໍ່ການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງພວກອົບພະຍົບ.
ຂ້າຫລວງໃຫຍ່ດ້ານອົບພະຍົບສະຫະປະຊາຊາດ ຄົນປັດຈຸບັນ ທ່ານ Pilippo Grandi ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ຜູ້ຄົນພາກັນ “ກະວົນກະວາຍ ສັບສົນແລະເສຍອົກເສຍໃຈ” ຫລັງຈາກຖືກແຈ້ງໃຫ້ຊາບວ່ າເຂົາເຈົ້າບໍ່ສາມາດເຂົ້າມາໃນ ສະຫະລັດ ລຸນຫລັງທີ່ໄດ້ຜ່ານຂັ້ນຕອນຂອງການຍື່ນຄຳຮ້ອງອັນຍາວນານ.
ທ່ານ Grandi ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫລງການ ຈາກຫ້ອງການຂອງທ່ານທີ່ນະຄອນ Geneva ວ່າທ່ານ “ມີຄວາມເປັນຫ່ວງທີ່ສຸດ” ກ່ຽວກັບວ່າ ແມ່ນຫຍັງຈະເກີດ ຂຶ້ນແກ່ຫລາຍພັນຄົນ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຈາກການຫ້າມບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າມາຕັ້ງຖິ່ນຖານໃນສະຫະລັດ ໂດຍປະທານາທິບໍດີ Donald Trump.
ຖະແຫລງການກ່າວວ່າ “ອົບພະຍົບກໍມີຄວາມເປັນຫ່ວງເຊັ່ນດຽວກ່ຽວກັບຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະຄວາມປອດໄພທີ່ຊາວອາເມຣິກັນມີຢູ່ນັ້ນ. ເຂົາເຈົ້າເອງກໍໜີຈາກໄພສົງຄາມ ການປະຫັດປະຫານ ການກົດຂີ່ ແລະການກໍ່ການຮ້າຍ.”
ອົງການອົບພະຍົບສະຫະປະຊາຊາດ ຫຼື UNHCR ຄາດຄະເນວ່າ ຈະມີອົບພະຍົບ 20,000 ຄົນ ຕົກຢູ່ໃນ “ສະພາບທີ່ບໍ່ແນ່ນອນ” ທີ່ຄວນຈະສາມາດເຂົ້າ ມາໃນສະຫະລັດ ໃນລະຍະເວລາ 120 ມື້ ທີ່ອົບພະຍົບໄດ້ຖືກຫ້າມ.
ຂ້າຫລວງໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດກ່າວວ່າ ທ່ານຫວັງວ່າ ເຂົາເຈົ້າຈະສາມາດ ເຂົ້າມາໃນສະຫະລັດ ແລະສ້າງຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າດ້ວຍຄວາມປອດໄພ ແລະ ມີກຽດໃນບໍ່ຊ້ານີ້.
ນອກນັ້ນ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ອົງການກອງທຶນເດັກສະຫະປະຊາຊາດ ກ່າວວ່າເດັກນ້ອຍ 28 ລ້ານຄົນ ຢູ່ໃນທົ່ວໂລກທີ່ຊີວິດໄດ້ຖືກທຳລາຍຍ້ອນຄວາມຮຸນແຮງ ແລະການກໍ່ການ ຮ້າຍ ແມ່ນຕ້ອງການໆຊ່ວຍເຫລືອ.
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