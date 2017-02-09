ທູດພິເສດຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຮັບຜິດຊອບເລື່ອງລີເບຍ ກ່າວວ່າ ປະຊາຊົນ
ຊາວລີເບຍຈະຕ້ອງເຮັດໃຫ້ປີ 2017 “ເປັນປີແຫ່ງການຕັດສິນໃຈແລະສ້າງຄວາມກ້າວ ໜ້າທາງດ້ານການເມືອງ.”
ທ່ານ Martin Kobler ໄດ້ກ່າວຕໍ່ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດວ່າ
ການຕັດສິນໃນເຫລົ່ານັ້ນ ແມ່ນຄວນຈະຮວມທັງ ການສ້າງຕັ້ງກອງທັບແລະກຳລັງຕຳ ຫຼວດທີ່ເຂັ້ມແຂງ ໃຊ້ເງິນລາຍໄດ້ຈາກນ້ຳມັນແລະແກັສໃນວິທີທາງທີ່ດີທີ່ສຸດ ແລະໃຫ້
ແກ້ໄຂຂໍ້ຕົກລົງທາງການເມືອງທີ່ຈະນຳເອົາລັດຖະບານທີ່ໜຸນຫຼັງໂດຍປະເທດຕາເວັນ
ຕົກກັບຄືນໄປນະຄອນ Tripoli.
ທ່ານ Kobler ໄດ້ກ່າວວ່າ ພວກກຸ່ມລັດອິສລາມ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ຄວບຄຸມຂົງເຂດໃດໆຂອງ
ລີເບຍແລ້ວ ແຕ່ວ່າ ຍັງເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ ແລະປະເທດຍັງມີຄວາມສ່ຽງໃນເລື່ອງການກໍ່ການ
ຮ້າຍ ຢູ່.
“ຊາຍແດນຂອງປະເທດ ຍັງມີຊ່ອງຫວ່າງຢູ່. ກຸ່ມການກໍ່ການຮ້າຍ ກຸ່ມຄ້າມະນຸດແລະ
ອາວຸດ ແລະກຸ່ມອາຊະຍາກຳຕ່າງໆ ຍັງຈະສືບຕໍ່ ສວຍໃຊ້ຊ່ອງຫວ່າງທາງດ້ານຄວາມ
ປອດໄພ”ນັ້ນແມ່ນຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ Kobler.
ລີເບຍ ແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບທາງການເມືອງຢ່າງຮ້າຍແຮງ ນັບຕັ້ງແຕ່ ຈອມຜະເດັດການ Moammar Gadhafi ທີ່ຄອງອຳນາດເປັນເວລາດົນນານ ໄດ້ຖືກໂຄ່ນລົ້ມ ແລະຖືກສັງ
ຫານ ໃນປີ 2011.
ລັດຖະບານທີ່ໜຸນຫຼັງໂດຍອົງການສະຫະປະຊາຊາດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Fayez
al Sarraj ໄດ້ເຂົ້າກຳອຳນາດທີ່ນະຄອນ Tripoli ແລະໄດ້ພົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທີ່ຈະ
ເຂົ້າຄວບຄຸມປະເທດທັງໝົດ ໃນຂະນະທີ່ລັດຖະບານ ຊຶ່ງເປັນຄູ່ແຂ່ງ ທີ່ນຳພາໂດຍ
ນາຍພົນ ທ່ານ Khalifa Hafter ໄດ້ຄວມຄຸມເມືອງ Tobruk ທາງພາກຕາເວັນອອກ
ຂອງປະເທດ ແລະກຳລັງຊອກສະແຫວງຫາອຳນາດຢູ່.
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