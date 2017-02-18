ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ພາສາຕ່າງໆ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ຄົນເຂົ້າເມືອງ ຜິດກົດໝາຍ ຂ້າມຊາຍແດນ ສະຫະລັດ ໄປຫາ ການາດາ

ຜູ້ຊາຍຄົນນຶ່ງອ້າງຕົນເອງວ່າ ມາຈາກປະເທດຊູດານ ແລ່ນຂ້າມ ຊາຍແດນ ຈາກສະຫະລັດ ໄປຫາຄອບຄົວຂອງລາວ ຢູ່ຊາຍແດນ ການາດາ.

ຜູ້ຊາຍຄົນນຶ່ງອ້າງຕົນເອງວ່າ ມາຈາກປະເທດຊູດານ ແລ່ນຂ້າມ ຊາຍແດນ ຈາກສະຫະລັດ ໄປຫາຄອບຄົວຂອງລາວ ຢູ່ຊາຍແດນ ການາດາ.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ນັກ​ຂ່າວ​ຖ່າຍ​ຮູບ​ຄົນ​ນຶ່ງ ໄດ້​ບັນ​ທຶກ​ພາບ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຜົນກະທົບ​ຫລ້າ​ສຸດ​ຈາກນະ​ໂຍ
ບາຍຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ​ສະຫະລັດທີ່ມີ​ຕໍ່​ກາ​ນາ​ດາ ຄື​ພວກ​ທີ່​ຊອກ​ຫາ​ບ່ອນ​ລີ້​ໄພ​ພາກັນ
​ຂ້າມ​ຊາຍ​ແດນຢ່າງ​ຜິດ​ກົດໝາຍ ​ຈາກສະຫະລັດ ​ເຂົ້າ​ໄປ​ສູ່​ປະ​ເທດ​ເພື່ອນ​ບ້ານ
ທີ່ຢູ່​ທາງ​ເໜືອ​ ບ່ອນ​ທີ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຖືກ​ຈັບ​ໃນ​ທັນທີ​ນັ້ນ. ​ພວກ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ​ກ່າວ​ວ່າ
​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຢາກ​ຖືກ​ຈັບ​ຢູ່​ກາ​ນາ​ດາ ຫລາຍ​ກວ່າ​ການຊອກ​ຫາ​ວິ​ທີ​ທາງ​ເພື່ອ​ຢູ່ຢ່າງ
ຖືກຕ້ອງ​ໃນ​ສະຫະລັດ.

ນັກ​ຂ່າວ​ຖ່າຍ​ຮູບຈາກ​ອົງການ​ຂ່າວຣອຍ​ເຕີຄົນ​ນຶ່ງ ​ໃນ​ວັນ​ສຸກ​ວານ​ນີ້​ໄດ້​ຖ່າບຮູບ
ຫລາຍ​ຄົນທີ່​ພາກັນ​ຫລົບໜີ​ຈາກເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ປ້ອງ​ກັນຊາ​ຍ​ແດນສະຫະລັດ ທີ່​ພາກ
​ເໜືອ​ຂອງ​ລັດ New York ຊຶ່ງເປັນ​ຈຸດ​ຂ້າມ​ ທີ່ນິຍົມ​ບ່ອນ​ນຶ່ງ​ເຂົ້າ​ ໄປ​ສູ່ແຂວງ
Quebec ປະ​ເທດກາ​ນາ​ດາ.

​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ເຈົ້າໜ້າ​ທີ່​ພາສີ​ແລະ​ລາດຕະ​ເວນ​ຊາຍ​ແດນ​ສອບ​ຖາມ​ຜູ້​ຊາຍ​ຄົນ​ນຶ່ງ
ຢູ່​ຕໍ່ໜ້າ​ບ່ອນ​ນັ່ງ​ລົດ​ໂດຍສານແທກ​ຊີ ທີ່​ໄດ້​ເຂົ້າໄປຈອດ​ຢູ່​ຈຸດ​ຂ້າມ​ທີ່​ບໍ່​ເປັນ​ທາງ​
ການ ບັນດາ​ນັກ​ຂ່າວ​ໄດ້​ເຫັນ​ພວກ​ຜູ້​ຊາຍ​ສີ່​ຄົນ ​ແລະ​ເດັກນ້ອຍ​ສີ່ຄົນຂ້າມ​ເຂົ້າໄປ ນຳຮ່ອມຊາຍ​ແດນ. ນັກ​ຖ່າຍຮູບ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່່າ ຢ່າງ​ໜ້ອຍ​ອົບ​ພະຍົບ ຄົນນຶ່ງມີ​ໜັງສື​ຜ່ານ​ແດນ​ຈາກ​ປະ​ເທດຊູ​ດານ.

ບັນດາ​ຕຳຫລວດ​ລັດຖະບານ​ກາງ​ກາ​ນາ​ດາ ​ໄດ້​ລໍຖ້າ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຢູ່​ອີ​ກ​ຟາກ​ນຶ່ງຊ່ວຍ ​ພວກເດັກນ້ອຍ​ຂຶ້ນ​ມາເທິງຕາ​ຝັ່ງ ​ແລະ​ໃຫ້ການ​ປິ່ນປົວ.

ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫລວດລັດຖະບານກາງການາດາ ຊ່ວຍເດັກນ້ອຍຄົນນຶ່ງ ທີ່ຄອບຄົວຂອງລາວອ້າງວ່າມາຈາກປະເທດຊູດານ.

ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫລວດລັດຖະບານກາງການາດາ ຊ່ວຍເດັກນ້ອຍຄົນນຶ່ງ ທີ່ຄອບຄົວຂອງລາວອ້າງວ່າມາຈາກປະເທດຊູດານ.

ອົງການ​ຂ່າວຣອຍ​ເຕີ​ລາຍ​ງານ​ວ່າ ຜູ້​ຊາຍ​ຄົນ​ນັ້ນ​ໄດ້​ຖື​ກກັກ​ໂດຍ​ພວກເຈົ້າ​ໜ້າ
​ທີ່​ສະຫະລັດ ແຕ່ໄດ້ເອົາ​ໂຕຫລົບ​ໜີ ​ແລະຂ້າມໄປສົມທົບ​ກັບພວກ​ຊອກ​ຫາ
​ບ່ອນ​ລີ້​ໄພ. ຫລັງ​ຈາກ​ນັ້ນ ​ຕຳຫລວດ​ກາ​ນາ​ດາ​ ກໍໄດ້​ຈັບພວກຊອກ​ຫາ​ບ່ອນ
​ລີ້​ໄພ.

ຜູ້ຄົນພາກັນ​ໜີ​ອອກ​ຈາກ​ສະຫະລັດ ​ເພື່ອ​ຊອກ​ຫາ​ບ່ອນ​ລີ້​ໄພ​ຢູ່​ໃນ​ກາ​ນາ​ດາ
ມັກ​ຂ້າມ​ຊາຍ​ແດນແບບ​ຜິດ​ກົດໝາຍ ​ຍ້ອນ​ບັນຫາ​ໃນ​ດ້ານ​ເທັກ​ນິກ. ຖ້າ​ຫາກ
​ວ່າ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຂໍລີ້​ໄພ​ຢູ່​ໃນ​ສະຫະລັດ​ອາ​ເມຣິກາ​ແລ້ວ​ນັ້ນ ​ເຂົາ​ເຈົ້າບໍ່​ສາມາດ​
ຂ້າມ​ໄປ​ກາ​ນາ​ດາຢ່າງ​ຖືກ​ຕ້ອງ ​ເພື່ອ​ຂໍລີ້​ໄພ​ຢູ່​ທີ່​ນັ້ນ ​ເພາະວ່າ​ມີສັນຍາ​ກັນ​ລະ
ຫວ່າງ​ສອງ​ປະ​ເທດ ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຈະ​ຖືກ​ສົ່ງ​ກັບ​ຄືນ ​ຢູ່​ຊາຍ​ແດນ​ສະຫະລັດ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ

ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ

ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ

ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ

Back to top
XS
SM
MD
LG