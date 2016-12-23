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ທ່ານທຣຳ ແລະອີຈິບ ເຫັນດີ ໃຫ້ໂຈະ ການລົງ ຄະແນນສຽງ ກ່ຽວກັບ ອິສຣາແອລ

ທຸງຊາດຂອງອິສຣາແອລ ສາມາດແນມເຫັນ ຢູ່ໃກ້ກັບເຂດ ຕັ້ງຖິ່ນຖານໃໝ່ ໃນເມືອງ Maaleh Adumimແຄມຝັ່ງຕາເວັນຕົກ ຂອງແມ່ນ້ຳຈໍແດັນ ຢູ່ເຂດຊານເມືອງ ນະຄອນຫຼວງ Jerusalem.

ທຸງຊາດຂອງອິສຣາແອລ ສາມາດແນມເຫັນ ຢູ່ໃກ້ກັບເຂດ ຕັ້ງຖິ່ນຖານໃໝ່ ໃນເມືອງ Maaleh Adumimແຄມຝັ່ງຕາເວັນຕົກ ຂອງແມ່ນ້ຳຈໍແດັນ ຢູ່ເຂດຊານເມືອງ ນະຄອນຫຼວງ Jerusalem.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ອີຈິບໄດ້ຂໍຮ້ອງ​ໃຫ້ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໂຈະການລົງຄະແນນສຽງ “ຢ່າງ
ຖາວອນ” ກ່ຽວກັບຍັດຕິການ ຮຽກຮ້ອງ​ໃຫ້ອິສຣາແອລ ຍຸຕິການຕັ້ງບ້ານໃໝ່ຢູ່
ໃນດິນ​ແດນຂອງປາແລັສໄຕນ໌ ຫຼັງຈາກທີ່ປະທານາທິບໍດີຂອງອີຈິບ ໄດ້ຮັບ
ໂທລະສັບ ຈາກປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທີ່ຖືກເລືອກໃໝ່ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ.

ຖະແຫລງການໃນວັນສຸກມື້ນີ້ ຈາກປະທານາທິບໍດີ ອີຈິບ ທ່ານ Abdel Fatta
el-Sissi ໄດ້ກ່າວວ່າ “ຜູ້ນຳທັງສອງ ໄດ້ເຫັນດີນຳ​ກັນ ຕໍ່ຄວາມສຳຄັນ ຂອງ ການໃຫ້ລັດຖະບານຊຸດໃໝ່ ມີໂອກາດຮັບມືຢ່າງຄົບຖ້ວນ ກັບທຸກໆດ້ານ ​ໃນການຕໍ່ສູ້ຂອງຊາວປາແລັສໄຕນ໌ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງທີ່ກວ້າງຂວາງ.”

ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ມີກຳນົດ ຈະຈັດກອງປະຊຸມ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ເພື່ອລົງຄະແນນສຽງ ກ່ຽວກັບຍັດຕິດັ່ງກ່າວຊຶ່ງຈະຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ຍຸຕິການຕັ້ງບ້ານໃໝ່ ໃນດິນ​ແດນຂອງປາແລັສໄຕນ໌ ໂດຍເອີ້ນວ່າ “ມີຄວາມ
ຈຳເປັນ ຕໍ່ການກອບກູ້ ​ໃນ​ການແກ້ໄຂ ​ແບບ​ມີ​ສອງລັດ ສອງປະເທດ” ທີ່ຈະໄດ້ ເຫັນຊາວອິສຣາແອລ ແລະຊາວປາແລັສໄຕນ໌ອາ​ໄສຢູ່ຄຽງຂ້າງກັນ ດ້ວຍ​ຄວາມສັນຕິ.

ຍັດຕິດັ່ງກ່າວຍັງ​ເວົ້າວ່າ ການຕັ້ງຖິ່ນຖານໃໝ່ທີ່ມີຢູ່ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ແມ່ນ “ບໍ່ມີຄວາມ ຖືກຕ້ອງຊອບ​ທຳ​ທາງກົດໝາຍ” ແລະ ເປັນ “ການລະເມີດຢ່າງຈະແຈ້ງ” ຕໍ່ ກົດໝາຍສາກົນ.

ອິສຣາແອລ ໄດ້ພົວພັນຢ່າງໃຫຍ່ ໃນຄວາມພະຍາຍາມວິ້ງເຕັ້ນ ເພື່ອຕໍ່ຕ້ານ ມາດຕະການດັ່ງກ່າວ.

ສ່ວນອີຈິບ ທີ່ໄດ້ນຳ​ສະ​ເໜີຍັດຕິ ແມ່ນນຶ່ງໃນສິບ ສະມາຊິກຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທີ່ບໍ່ແມ່ນສະມາຊິກຖາວອນ.

ມັນບໍ່ຄ່ອຍ​ໄດ້​ເຫັນ ຖ້າຫາກ​ວ່າ​ບໍ່​ເຄີຍ​ເກີດ​ຂຶ້ນມາ​ກ່ອນ ທີ່ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທີ່ຖືກເລືອກໃໝ່ ທີ່ຈະ​ເຂົ້າໄປກ່ຽວຂ້ອງ ກັບຄວາມພະຍາຍາມດ້ານການທູດ ໃນ ຂະນະທີ່ກຳລັງເກີດຂຶ້ນຢູ່ນັ້ນ.

ທ່ານທຣຳ ແລະ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຂອງອິສຣາແອລ ທ່ານ Benjamin Netanyahu ໄດ້ຮຽກຮ້ອງ ​ໃຫ້ລັດຖະບານທ່ານໂອບາມາ ​ໃຊ້​ສິດ​ຢັບຢັ້ງຍັດຕິ ຂອງອົງການສະຫະ ປະຊາຊາດ ທີ່ຈະສັ່ງ​ໃຫ້​ຢຸດ​ເຊົາ ການຕັ້ງບ້ານໃໝ່ ໃນເຂດ ຍຶດຄອງຊາວປາແລັສໄຕນ໌.

ອ່ານຂ່າວນີ້ຕື່ມ ເປັນພາສາອັງກິດ

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