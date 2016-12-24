ທ່ານເນຕັນຢາຮູ ເອົາບາດກ້າວ ທາງການທູດ ຕໍ່ປະເທດ ສະເໜີ ຮ່າງຍັດຕິ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອິສຣາແອລ ທ່ານ Benjamin Netanyahu ໄດ້ເອົາບາດກ້າວ ທາງດ້ານການທູດຕໍ່ປະເທດຕ່າງໆ ທີ່ເປັນຜູ້ຮ່ວມສະເໜີຍັດຕິຕໍ່ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຕໍ່ຕ້ານການຕັ້ງບ້ານໃໝ່ຂອງຊາວຢິວໃນເຂດຝັ່ງຕາເວັນຕົກຂອງແມ່ນ້ຳຈໍແດັນແລະກ້ຳຕາເວັນອອກຂອງນະຄອນເຈຣູຊາແລັມຊຶ່ງຊາວປາແລສໄຕນ໌ຢາກຈະ ຕັ້ງເປັນນະຄອນຫຼວງຂອງປະເທດ ໃນອະນາຄົດນັ້ນ.
ທ່ານ Netanyahu ໃນວັນເສົາມື້ນີ້ ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ເອກອັກຄະລັດຖະທູດຂອງອິສຣາແອລປະ ຈຳນິວຊີແລນ ແລະເຊເນກາລ ກັບຄືນປະເທດເພື່ອປຶກສາຫາລື.
ການລົງຄະແນນສຽງໃນມື້ວານນີ້ແມ່ນມີຂຶ້ນຕາມການຂໍຮ້ອງຂອງປະເທດທັງ 2 ພ້ອມທັງເວເນຊູເອລາ ແລະມາເລເຊຍ. ທຳອິດອີຈິບແມ່ນເປັນຜູ້ນຳສະເໜີຍັດຕິແຕ່ຕໍ່ມາໄດ້ຖອນ ຂໍ້ສະເໜີຂອງຕົນ ໃນວັນພະຫັດຜ່ານມາ ຫຼັງຈາກການໂທລະສັບໂອ້ລົມລະຫວ່າງປະທາ ນາທິບໍດີອີຈິບ ທ່ານ Abdel Fattah el-Sissi ແລະ ປະທານາທິບໍດີທີ່ໄດ້ຮັບເລືອກໃໝ່ຂອງສະຫະລັດ ທ່ານ Donald Trump.
ຄວາມບໍ່ພໍໃຈຂອງລັດຖະບານທ່ານໂອບາມາທີ່ພວມຈະພົ້ນຈາກໜ້າທີ່ ກ່ຽວກັບການຂະ ຫຍາຍການຕັ້ງຖິ່ນຖານຂອງອິສຣາແອລໄດ້ຟົດເດືອດຂຶ້ນໃນວັນສຸກວານນີ້ເວລາສະຫະ ລັດໄດ້ເອົາບາດກ້າວທີ່ບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ເຫັນກັນ ໂດຍປ່ອຍໃຫ້ຮ່າງຍັດຕິນີ້ ຜ່ານສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ.
ທ່ານ Ben Rhodes ຮອງທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດຂອງສະຫະລັດ ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວວ່າ “ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດ ດ້ວຍການມີຈິດສຳນຶກທີ່ດີ ທີ່ຈະໃຊ້ສິດຢັບຢັ້ງຕໍ່ ຍັດ ຕິນີ້” ຊຶ່ງເປັນການປະຕິບັດຕາມປົກກະຕິຂອງສະຫະລັດ ຢູ່ໃນສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ຕໍ່ການລົງຄະແນນສຽງທີ່ແນໃສ່ອິສຣາແອລ.
ທ່ານ Rhodes ກ່າວວ່າ ເຖິງແມ່ນສະຫະລັດໄດ້ລຸກຂຶ້ນສະເໝີມາ ເພື່ອປົກປ້ອງອິສຣາ ແອລແຕ່ລັດຖະບານຂອງປະເທດດັ່ງກ່າວກໍບໍ່ໄດ້ເອົາຫົວຊາຕໍ່ການສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກຕໍ່ການຕັ້ງບ້ານໃໝ່ທີ່ເພີ້ມທະວີຂຶ້ນຢູ່ໃນເຂດຍຶດຄອງປາແລສໄຕນ໌ ນັບແຕ່ປີ 1967 ເປັນຕົ້ນມາ. ທ່ານໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ເວລານີ້ ມີພວກເຂົ້າໄປຕັ້ງຖິ່ນຖານ ທັງໝົດ 90,000 ຄົນ ອາໄສຢູ່ນອກເຂດກຳແພງທີ່ອິສຣາແອລເອງໄດ້ສ້າງຂຶ້ນມານັ້ນ.
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