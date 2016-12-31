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ສະພາ​ຄວາມ​ໝັ້ນຄົງ ສປຊ ຈະລົງຄະແນນສຽງ ກ່ຽວກັບ ຂໍ້ຕົກລົງ ຢຸດຍິງ ໃນຊີເຣຍ

ສະພາ​ຄວາມ​ໝັ້ນຄົງ ສະຫະປະຊຊາຊາດ.

ສະພາ​ຄວາມ​ໝັ້ນຄົງ ສະຫະປະຊຊາຊາດ.

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ສະພາ​ຄວາມ​ໝັ້ນຄົງ​ ສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ ຕຽມ​ພ້ອມ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ ຕໍ່ຮ່າງ​ຍັດ​ຕິ
ທີ່​ຈະເຫັນ​ພ້ອມ​ກັບ ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງຢຸດ​ຍິງ​ ໃນ​ຊີ​ເຣຍ ທີ່​ໄກ່​ເກ່ຍ​ໂດຍ ຣັດ​ເຊຍ ​ແລະ​ເທີ​ກີ. ​

ຮ່າງ​ຍັດ​ຕິ​ໄດ້​ສ​ະ​ແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ ການ​ສະໜັບສະໜູນ​ ຫົນທາງໄປ​ສູ່​ສັນຕິພາບ ​ເລີ້ມ​ຕົ້ນ​ດ້ວຍ​ກການມີລັດຖະບານໄລຍະ​ຂ້າມ​ຜ່ານ​ ແລະ ​ຮຽກຮ້ອງ​ໃຫ້ ​ການ​ນຳ​ສົ່ງ​ການຊ່ວຍ​ເຫລືອດ້ານມະນຸດສະທຳ ໃນ​ທົ່ວ​ຊີ​ເຣຍ ເຂົ້າໄປເຖິງໄດ້ ຢ່າງ “​ວອງ​ໄວ ປອດ​ໄພ ​ແລະ​ ປາດສະຈາກການກີດຂວາງ.”

ເອກອັກຄະລັດຖະທູູດ ຣັດເຊຍ ປະຈຳ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານ Vitaly Churkin ກັບຄືນມາທີ່ນັ່ງຂອງທ່ານ ຢູ່ໃນສຳນັກງານໃຫຍ່ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ວັນທີ 13 ຕຸລາ 2016.

ເອກອັກຄະລັດຖະທູູດ ຣັດເຊຍ ປະຈຳ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານ Vitaly Churkin ກັບຄືນມາທີ່ນັ່ງຂອງທ່ານ ຢູ່ໃນສຳນັກງານໃຫຍ່ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ວັນທີ 13 ຕຸລາ 2016.

ລາຍ​ງານ​ກ່າວ​ວ່າ ​ກອງ​ປະຊຸມ​ມີ​ກຳນົດ​ ຈະຈັດຂຶ້ນ ໃນ​ທ້າຍ​ເດືອນ​ມັງກອນ ຈະມາເຖິງນີ້ ລະຫວ່າງ ​ລັດຖະບານ​ຊີ​ເຣຍ ​ແລະ ​ຝ່າຍຕໍ່ຕ້ານ​ລັດຖະບານ​ ຢູ່​ນະຄອນຫລວງ Astana ຂອງປະ​ເທດ Kazakhstan ທີ່​ຈະ​ເປັນ​ພາກ​ສ່ວນ​ ສຳຄັນ​ຂອງ​ຂະບວນການດ້ານ ການເມືອງ ທີ່​ນຳພາໂດຍຊີ​ເຣຍ ທີ່​ໄດ້ຮັບ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫລືອ​ຈາກ​ສະຫະ​ປະຊາດ.

ຂໍ້​ຕົກລົງ​ຢຸດ​ຍິງ ຖ້າຫາກ​ປະຕິບັດ​ຕາມ​ຈະ​ເປັນ​ຂີດ​ໝາ​ຍ​ໂອ​ກາດ​ໃນ​ຜົນສຳ​ເລັດ​ຂອງ ການຂັດ​ແຍ້ງ ທີ່​ໄດ້​ເລີ້ມ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ 2011 ​ໂດຍ​ການ​ລຸກ​ຮື​ຂຶ້ນຕໍ່​ຕ້ານ​ການ​ປົກຄອງ ຂອງ ຄອບຄົວ ປະທານາທິບໍດີ Basha al-Assad ທີ່ແກ່ຍາວມາໄດ້​ເປັນເວລາ ​ຫລາຍ
​ທົດ​ສະ​ວັດ. ຫລາຍ​ກວ່າ 250,000 ຄົນ​ ໄດ້​ເສ​ຍຊີວິດຈາກ​ການ​ຂັດ​ແຍ້​ງ ​ແລະ​ ຫລາຍ
​ກວ່າ 13 ລ້ານ​ຄົນ ​ກຳລັງ​ຕ້ອງການ​ຄວາ​ມຊ່ວຍ​ເຫລືອ ​ຢ່າງ​ກະທັນຫັນ. ການ​ສູ້​ລົບ​ຍັງ
ໄດ້ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ວິ​ກິ​ດການ​ອົບ​ພະຍົບ ຢູ່​ທົ່ວ​ຢູ​ໂຣບ ນຳດ້ວຍ.

ຮັດ​ເຊຍ ​ແລະເທີ​ກີ ຢູ່​ຝ່າຍ​ກົງ​ກັນ​ຂ້າມ​ ຂອງ​ການ​ຂັດ​ແຍ້​ງ. ມົສກູ ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ອີຣ່ານ
​ໄດ້​ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ​ ທີ່​ສຳ​ຄັນດ້ານ​ທະຫານ ​ແກ່​ປະທານາທິບໍດີ Assad ​ໃນ
​ຂະນະ​ທີ່​ເທີ​ກີ ​ໄດ້ຮັບ​ໃຊ້​ມາ​ເປັນ​ເວລາ​ນານ ຢູ່​ເບື້ອງ​ຫລັງ ​ແລະ​ເປັນ​ແຫ​ລ່ງບໍລິການ​
ແກ່​ພວກ​ຕໍ່ຕ້ານ​ລັດຖະບານ ທີ່​ຊອກ​ຫາ​ການ​ໂຄນ​ລົ້ມ​ຜູ້ນຳ​ຊີ​ເຣຍ.


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