ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງສະຫະປະຊາຊາດ ຈະເປີດການເຈລະຈາສຸກເສີນໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ເພື່ອເປັນການຕອບໂຕ້ຕໍ່ການທົດລອງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດໂດຍອີຣ່ານ.
ສະຫະລັດຮ້ອງຂໍໃຫ້ເປີດປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ຫລັງຈາກ ໄດ້ມີການທົດລອງລູກສອນໄຟໄລຍະກາງ ໃນວັນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ. ຊະນິດທີ່ແທ້ຈິງຂອງລູກສອນໄຟ ແລະຄວາມສາມາດນັ້ນ ຍັບບໍ່ທັນເປັນທີ່ຈະແຈ້ງເທື່ອ.
ມະຕິສະບັບປີ 2015 ຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ໄດ້ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ອີຣ່ານ ຈາກກິດ ຈະການໃດໆ ທີ່ພົວພັນກັບລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ ທີ່ອອກແບບເພື່ອບັນທຸກຫົວລະເບີດນິວເຄລຍ.
ການຫ້າມເປັນເວລາແປດປີ ຕິດຕາມດ້ວຍການຮັບເອົາຂໍ້ຕົກລົງທີ່ອີຣ່ານ ໄດ້ບັນ ລຸກັບຫົກປະເທດມະຫາອຳນາດ ເພື່ອຈຳກັດໂຄງການນິວເຄລຍຂອງຕົນ ແລະຈະໄດ້ຮັບການບັນເທົາຕໍ່ການລົງໂທດເປັນການຕອບແທນ.
ຂໍ້ຕົກລົງທີ່ບັນລຸກັບສະຫະລັດ ອັງກິດ ຝຣັ່ງ ຣັດເຊຍ ຈີນ ແລະເຢຍຣະມັນໄດ້ ມີຂຶ້ນເພື່ອການຕອບໂຕ້ຕໍ່ຂໍ້ກ່າວຫາວ່າ ອີຣ່ານພວມພັດທະນາອາວຸດນິວເຄລຍ ຊຶ່ງອີຣ່ານໄດ້ປະຕິເສດຊໍ້າແລ້ວຊໍ້າອີກ.
ປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ໄດ້ຕິຕຽນຢ່າງແຮງຕໍ່ຂໍ້ຕົກລົງນິວເຄລຍກັບອີຣ່ານ ໂດຍກ່າວວ່າ ປະເທດມະຫາອຳນາດໂລກ ໄດ້ຍອມຜ່ອນຜັນຫລາຍເກີນ ໄປໃນການແລກປ່ຽນພຽງເລັກໜ້ອຍ. ຢູ່ໃນການໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບກັບ ກະ ສັດຊາອຸດີ ພະເຈົ້າ Salman ນັ້ນທ່ານ Trump ໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາທີ່ປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ “ຢ່າງເຄັ່ງຄັດ.”
ສະມາຊິກສະພາສູງ Bob Coker ທີ່ຄັດຄ້ານຕໍ່ຂໍ້ຕົກລົງ ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ອີຣ່ານຈະບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ “ໃຫ້ລະເມີດຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກໃນເລື່ອງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ.”
ທ່ານກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫລງການວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າ ຈະໄດ້ເຮັດວຽກກັບບັນ ດາເພື່ອນຮ່ວມງານ ແລະລັດຖະບານ ເພື່ອໃຫ້ອີຣ່ານ ຮັບຜິດຊອບໃນເລື້ອງນີ້ ແລະການລະເມີດອື່ນໆ ໃນຂະນະທີ່ໃຫ້ການຄໍ້າປະກັນຕໍ່ການບັງຄັບຢ່າງເຂັ້ມ ງວດໃນການຈຳກັດຮັດແຄບທີ່ມີຢູ່່ແລ້ວນັ້ນ ກ່ຽວກັບໂຄງການນິວເຄລຍຂອງອີ
ຣ່ານ.”
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