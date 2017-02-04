ຫົວໜ້າອົງການອົບພະຍົບສະຫະປະຊາຊາດ ກ່າວວ່າ ຂໍ້ລີເລີ້ມທີ່ໄດ້ມີການສະເໜີ ທີ່ຈະສ້າງເຂດປອດໄພຂຶ້ນໃນຊີເຣຍ ສຳລັບພວກອົບພະຍົບ ຈະບໍ່ໄດ້ຜົນຢູ່ພາຍໃນປະເທດ.
ທ່ານ Philipo Grandi ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວໃນນະຄອນ Beirut ໃນວັນສຸກວານນີ້ວ່າ “ຢ່າເສຍເວລາ ໃນການວາງແຜນສ້າງເຂດປອດໄພທີ່ຈະບໍ່ຈັດຕັ້ງຂຶ້ນ ເພາະວ່າມັນຈະບໍ່ມີຄວາມປອດໄພພຽງພໍເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຄົນທີ່ຈະກັບຄືນໄປ.”
ທ່ານ Grandi ກ່າວວ່າ ຊີເຣຍ “ບໍ່ໄດ້ແມ່ນບ່ອນທີ່ເໝາະສົມສຳລັບຂໍ້ລິເລີ້ມນີ້" ເພາະວ່າ ມີການກໍ່ການຮ້າຍຢູ່ໃນປະເທດ ແລະກຸ່ມຕ່າງໆທີ່ພົວພັນຢູ່ໃນບັນຫາຂັດແຍ້ງຊີເຣຍ.
ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ Donald Trump ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ໄດ້ສະແດງຄວາມສົນໃຈ ກ່ຽວກັບການສ້າງເຂດປອດໄພ ເຊັ່ນດຽວກັບເທິກີ ແລະເລບານອນ ຊຶ່ງທັງສອງປະເທດໄດ້ເປັນເຈົ້າພາບຕ້ອນຮັບອົບພະຍົບຊີເຣຍ 3 ລ້ານ 7 ແສນ 5 ໝື່ນຄົນ.
ທ່ານ Trump ຍັງໄດ້ເຊັນດຳລັດ ໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ອົບພະຍົບຊີເຣຍເຂົ້າມາສະຫະລັດຢ່າງບໍ່ມີກຳນົດ ແລະຫ້າມອົບພະຍົບຈາກບັນດາປະເທດອື່ນໆເປັນເວລາ 120 ມື້. ດຳລັດດັ່ງກ່າວ ຍັງຮວມການຫ້າມເຂົ້າປະເທດເປັນເວລາ 90 ມື້ ສຳລັບເຈັດປະເທດ ທີ່ລັດຖະບານພິສູດວ່າ ເປັນ “ແຫລ່ງທີ່ມາຂອງການກໍ່ການຮ້າຍ.”
ທ່ານ Grandi ກ່າວວ່າ ດຳລັດຂອງທ່ານ Trump ເປັນ “ອັນຕະລາຍຕໍ່ການສ້າງຄວາມອ່ອນແອ” ໃຫ້ແກ່ຫລັກການຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ຈະປົກປ້ອງອົບພະຍົບ.
ທ່ານກ່າວວ່າ ອົບພະຍົບຊີເຣຍ “ສົມຄວນ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບການຕ້ອນຮັບ ເຂົາເຈົ້າຄວນຖືກ ຕ້ອນຮັບດ້ວຍຄວາມເປັນນໍ້ານຶ່ງໃຈດຽວ ແລະເອື້ອເຟື້ອເພື່ອແຜ່ ບໍ່ແມ່ນຖືກລະວ່າເປັນຜູ້ນຳພາ ຫລືມີຄວາມສ່ຽງ ຂອງໄພຂົ່ມຂູ່ ເຂົາເຈົ້າບໍ່ແມ່ນດັ່ງນັ້ນ. ຜູ້ຄົນເຫລົ່ານີ້ ແມ່ນພາ ກັນຫລົບໜີຈາກອັນຕະລາຍ ເຂົາເຈົ້າເອງບໍ່ແມ່ນໄພອັນຕະລາຍ.”
ດຳລັດຂອງທ່ານ Trump ໄດ້ຮັບສະໜັບສະໜູນຈາກເຄິ່ງຂອງຊາວອາເມຣິກັນທັງໝົດ ອີງຕາມການຢັ່ງຫາງສຽງຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ ແລະສອດຄ່ອງກັບຄຳສັນຍາຊໍ້າແລ້ວຊໍ້າອີກ ທີ່ທ່ານ Trump ໄດ້ໃຫ້ໄວ້ໃນລະຫວ່າງການໂຄສະນາຫາສຽງ.
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