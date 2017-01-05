ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ປະນາມດ້ວຍ “ຄຳເວົ້າທີ່ແຮງສຸດ”
ໃນວັນອັງຄານຜ່ານມານີ້ ກ່ຽວກັບການສັງຫານກຳລັງຮັກສາສັນຕິພາບສະຫະປະຊາຊາດ ຊາວໂມຣ໊ອກໂກ 2 ຄົນ ໃນສາທາລະນະລັດ ອາຟຣິກາກາງ.
ກຳລັງຮັກສາສັນຕິພາບສະຫະປະຊາຊາດທັງສອງ ໄດ້ຖືກສັງຫານ ໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າ ຄຸ້ມກັນລົດບັນທຸກເຊື້ອໄຟ ປະມານ 60 ກິໂລແມັດ ທາງຕາເວັນຕົກຂອງເມືອງ Obo ຕອນທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າຖືກໂຈມຕີ ຈາກພວກກໍ່ການຮ້າຍທີ່ບໍ່ຊາບຝ່າຍ ຊຶ່ງໄດ້ຫລົບໜີເຂົ້າປ່າໄປ.
ໃນລາຍງານທີ່ນຳອອກມາເຜີຍແຜ່ໃນວັນພຸດວານນີ້ ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ການໂຈມຕີທີ່ແນເປົ້າໝາຍໃສ່ເຈົ້າ ກຳລັງຮັກສາສັນຕິພາບ
ສະຫະປະຊາຊາດ ຊຶ່ງອາດຈະເປັນຄວາຜິດເທົ່າກັບກໍ່ອາຊະຍາກຳສົງຄາມ” ແລະ
“ກ່າວຢ້ຳວ່າ ພວກທີ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການໂຈມຕີນີ້ ຕ້ອງຖືກນຳຕົວມາລົງໂທດ.”
ສາທາລະນະລັດອັຟຣິກາກາງ ໄດ້ເກີດຄວາມວຸ້ນວາຍ ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2013 ເປັນຕົ້ນມາ ເວລາພວກກະບົດຊາວມຸສລິມໄດ້ເຂົ້າຍຶດເອົາປະເທດທີ່ຜູ້ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ນັບຖືສາສະໜາຄຣິສ ແລະໂຄ່ນລົ້ມ ປະທານາທິບໍດີ ທ່ານ Francois Boziie ໃນຕອນນັ້ນ.
ເດືອນທັນວາຂອງປີນັ້ນ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ສົ່ງກຳລັງຮັກສາສັນຕິພາບສະຫະປະຊາຊາດ ຈຳນວນ 13 ພັນ ຄົນ ໄປຍັງປະເທດດັ່ງກ່າວ ໂດຍມີຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ເປັນບຸລິມມະສິດເພື່ອປົກປ້ອງປະຊາຊົນພົນລະເຮືອນ.
ຄະນະສັງເກດການອົງການສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ກ່າວໃນເດືອນທີ່ແລ້ວນີ້ວ່າ ຄວາມຮຸນ ແຮງໄດ້ແຜ່ລາມອອກໄປ ເຖິງແມ່ນວ່າໄດ້ມີການເລືອກຕັ້ງແບບປະຊາທິປະໄຕ ທີ່ໄດ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ ໃນເດືອນກຸມພາປີກາຍນີ້. ມີຫຼາຍໆຂົງເຂດທີ່ສອກຫລີກໃນປະເທດ ຍັງຄົງຢູ່ນອກການຄວມຄຸມຂອງລັດຖະບານຢູ່.
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