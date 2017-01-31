ເຈົ້າໜ້າທີ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ປະນາມການສັງຫານທີ່ປຶກສາທາງກົດໝາຍ
ຂອງພັກລັດຖະບານມຽນມາ ແລະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການສືບສວນ “ທີ່ເໝາະສົມ ບໍ່ເຂົ້າ
ຂ້າງອອກຂາ” ຕໍ່ຄະດີການສັງຫານດັ່ງກ່າວນີ້.
ທ່ານ Ko Ni ສະມາຊິກຄົນສຳຄັນຂອງກຸ່ມມຸສລິມສຽງສ່ວນນ້ອຍຂອງມຽນມາ ໄດ້ຖືກຍິງຕາຍ ໃນວັນອາທິດຜ່ານມານີ້ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານລໍຖ້າລົດເທັກຊີຢູ່ຂ້າງນອກສະໜາມບິນ
ນາໆຊາດໃນນະຄອນຢາງກຸ່ງ. ທ່ານຫາກໍກັບຄືນສູ່ມຽນມາ ຈາກການເດີນທາງໄປຕ່າງປະເທດ.
ຄົນຂັບລົດເທັກຊີ ກໍໄດ້ຮັບການບາດເຈັບຈາກການໂຈມຕີຄັ້ງນີ້. ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ມືປືນ
ໄດ້ຖືກຈັບກຸມແລ້ວ.
“ຂ້າພະເຈົ້າຕົກໃຈ ກ່ຽວກັບການຍິງສັງຫານຄັ້ງນີ້ ຕໍ່ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການຍົກຍ້ອງ ແລະບໍ່ມີເຫດຜົນເລີຍ ຜູ້ຊຶ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ພົບປະ ໃນຕອນທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄປຢ້ຽມຢາມປະເທດ
ຊຶ່ງຮວມທັງການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງຫຼ້າສຸດປະມານສັບປະດາຜ່ານມານີ້,” ຊຶ່ງນັ້ນແມ່ນການ
ກວ່າຂອງທ່ານນາງ Yanghee Lee ຜູ້ລາຍລາຍງານພິເສດຂອງອົງການສະຫະປະຊາ
ຊາດ ກ່ຽວກັບສະຖານະການສິດທິມະນຸດໃນມຽນມາ.
ທ່ານນາງ ໄດ້ກ່າວ່າ ການຕາຍຂອງເພິ່ນ ແມ່ນເປັນ “ການສູນເສຍຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຂອງ
ຜູ້ປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ ແລະສຳຫຼັບມຽນມາ.”
ໂຄສົກຂອງປະທານາທິບໍດີມຽນມາ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຜູ້ຕ້ອງສົງໄສ ໃນການໂຈມຕີຄັ້ງນີ້
ແມ່ນກຳລັງຢູ່ໃນການສືບສວນຢູ່. ຍັງບໍ່ທັນມີສາເຫດຂອງການຍິງຄັ້ງນີ້ເທື່ອ.
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມຕື່ມເປັນພາສາອັງກິດ