ເຈົ້າໜ້າທີ່ ສປຊ ລາອອກ ຍ້ອນບໍ່ຍອມ ຖອນລາຍງານ ໂຈມຕີ ອິສຣາແອລ

ຫົວໜ້າກຳມາທິການສະຫະປະຊາຊາດ ໃນເຂດເອເຊຍຕາເວັນຕົກ ໄດ້ລາອອກຈາກ
ຕໍາແໜ່ງ ພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນ ຫລັງຈາກໄດ້ປະຕິເສດ ບໍ່ຍອມຖອນລາຍງານທີ່ເປັນ
ບັນຫາໂຕ້ແຍ້ງ ທີ່ກ່າວວ່າ ອິສຣາແອລໄດ້ຈັດຕັ້ງ “ອຳນາດການປົກ ຄອງແບ່ງແຍກ
ເຊື້ອຊາດຜີວພັນ” ຕ້ານຊາວປາແລສໄຕນ໌.
ທ່ານນາງ Rima Khalaf ຊາວຈໍແດນ ທີ່ເປັນຫົວໜ້າກຳມາທິການເສດຖະກິດ ແລະ
ສັງຄົມສະຫະປະຊາຊາດ ໃນເຂດເອເຊຍຕາເວັນຕົກ ຫລື ESCWA ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນ
ດານັກຂ່າວ ທີ່ນະຄອນ Beirut ໃນວັນສຸກວານນີ້ວ່າ ທ່ານນາງບໍ່ສາ ມາດຮັບເອົາ
ການຮຽກຮ້ອງ ຂອງເລຂາທິການໃຫຍ່ທ່ານ Antonio Guterres ທີ່ບອກໃຫ້ທ່ານ
ນາງ ຖອນລາຍງານນີ້.
ທ່ານນາງກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າບອກໃຫ້ທ່ານທົບທວນການຕັດສິນໃຈຂອງທ່ານ ຄືນ
ໃໝ່ ທີ່ທ່ານໄດ້ຢືນຢັດບໍ່ຍອມ ເພາະສະນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງໄດ້ຍື່ນໃບລາອອກຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າ ຕໍ່ອົງການສະຫະປະຊາດ.”
ລາຍງານນີ້ຊື່ວ່າ “ອິສຣາແອລ ປະຕິບັດຕໍ່ປະຊາຊົນປາແລສໄຕນ໌ ແລະຄຳຖາມກ່ຽວ
ກັບການແບ່ງເຊື້ອຊາດແຍກຜີວພັນ” ໄດ້ພິມເຜີຍແຜ່ ໃນຕົ້ນອາທິດນີ້ ແລະໄດ້ຮັບ
ການຕິຕຽນທັນທີຈາກບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະປະຊາຊາດ ສະຫະລັດແລະ
ອິສຣາແອລ.
ອົງການ ESCWA ແມ່ນນຶ່ງໃນຫ້າກຳມາທິການ ຂອງສະຫະປະຊາຊາດຢູ່ໃນ ທົ່ວ
ໂລກ ທີ່ໄດ້ຕັ້ງຂຶ້ນມາໃນປີ 1973 ເພື່ອຊຸກຍູ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະການ
ຮ່ວມມືຢູ່ໃນປະເທດອາຣັບ. ອົງການນີ້ ມີສະມາຊິກຢູ່ 18 ປະເທດ ອາຣັບນັບແຕ່
Oman ໄປຫາ Morocco ແລະຮວມທັງປາແລສໄຕນ໌ນຳດ້ວຍ ທີ່ເປັນສະມາຊິກ
ຢ່າງສົມບູນ.
ທ່ານນາງ Khalaf ຜູ້ທີ່ຍັງເປັນຮອງເລຂາທິການໃຫຍ່ ກ່າວວ່່າ ເອກກະສານ ນີ້
“ແມ່ນໄດ້ສະຫລຸບຜົນທາງດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະອີງຕາມກົດໝາຍສາກົນ ທີ່
ອິສຣາແອລໄດ້ສ້າງຕັ້ງອຳນາດການປົກຄອງແບ່ງແຍກເຊື້ອຊາດຜີວພັນ.”
ທ່ານນາງຮ້ອງລາຍງານນີ້ວ່າ “ເປັນເທື່ອທຳອິດຂອງລາຍງານແບບນີ້” ຈາກອົງ
ການສະຫະປະຊາຊາດແລະກ່າວວ່າ ມັນໄດ້ເປີດເຜິຍເຖິງ “ການກະທຳຜິດຂອງ
ອິສຣາແອລ ທີ່ຍັງດຳເນີນຢູ່ ຕໍ່ປະຊາຊົນປາແລສໄຕນ໌ ຊຶ່ງເປັນຄວາມຜິດຮ້າຍ
ແຮງເທົ່າກັນກັບການກໍ່ອາຊະຍາກຳສົງຄາມຕ້ານມະນຸດຊາດ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ