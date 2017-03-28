ສະຫະປະຊາຊາດເລີ້ມເຈລະຈາ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ກ່ຽວກັບການເກືອດຫ້າມອາວຸດ
ນິວເຄລຍຂອງສາກົນ ທີ່ໄດ້ຄັດຄ້ານຕໍ່ບັນດາປະເທດທີ່ມີອາວຸດນິວເຄລຍຢູ່ໃນກຳມື
ແລ້ວນັ້ນ.
ບັນດາຜູ້ສະໜັບສະໜຸນການເກືອດຫ້າມເຫັນວ່າ ອາວຸດນິວເຄລຍເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່
ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງໂລກ ແລະເຕືອນວ່າ ອາວຸດເຫລົ່ານີ້ ສາມາດພາໃຫ້ເກີດຜົນສະ
ທ້ອນທີ່ກາຍເປັນຄວາມພິນາດໄດ້ ຖ້າຫາກມີການນຳໃຊ້. ປີກາຍນີ້ຫຼາຍກວ່າ 120
ປະເທດ ໄດ້ລົງຄະແນນສຽງເຫັນພ້ອມໃຫ້ການເລີ້ມການເຈລະຈາກ່ຽວກັບສົນທິສັນ
ຍາດັ່ງກ່າວ.
ຂ້າຫລວງໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ ຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບການຫລຸດກຳລັງອາວຸດ ທ່ານ
Kim Won-soo ກ່າວວ່າ ອາວຸດນິວເຄລຍວາງ“ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ການຢູ່ລອດຂອງ
ມະນຸດຊາດ” ແລະມີຄວາມຈຳເປັນ ທີ່ຈະຕ້ອງຫລຸດຜ່ອນອາວຸດດັ່ງກ່າວ ຢ່າງຮີບ
ດ່ວນແບບທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ.
ທ່ານກ່າວວ່າ “ການຊອກສະແຫວງຫາທີ່ບໍ່ສິ້ນສຸດ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ມາຊຶ່ງອາວຸດນິວເຄລຍ ແລະອາວຸດຍຸດທະສາດທີ່ບໍ່ແມ່ນນິວເຄລຍນັ້ນ ຈະບໍ່ສ້າງຄວາມປອດໄພ ແຕ່ມັນອາດ
ຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດການທ້າທາຍແບບໃໝ່ ແລະການແຂ່ງຂັນອາວຸດທີ່ພາໃຫ້ເກີດບໍ່ມີຄວາມ
ທຸ່ນທ່ຽງ ແລະຄວາມເຄັ່ງຕຶງຢູຸ່ໃນພາກພື້ນ ແລະໃນໂລກ.
ສະຫະລັດ ອັງກິດ ຝຣັ່ງ ແລະປະມານອີກ 20 ປະເທດ ໄດ້ຢືນຢູ່ຮ່ວມກັນ ໃນວັນຈັນ
ວານນີ້ ເພື່ອຄັດຄ້ານຕໍ່ການເກືອດຫ້າມດັ່ງກ່າວ. ຣັດເຊຍ ແລະຈີນກໍໄດ້ຄັດຄ້ານຕໍ່ຂໍ້
ສະເໜີກ່ຽວກັບສົນທິສັນຍານີ້ ແລະບໍ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນການເຈລະຈາ.
ເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດ ປະຈຳອົງການສະຫະປະຊາດ ທ່ານນາງ Nikki
Haley ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ມັນແມ່ນວຽກ ຂອງບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ ຈະເຮັດໃຫ້
ປະຊາຊົນປອດໄພ.
ທ່ານນາງກ່າວວ່າ “ໃນຖານະເປັນແມ່ຜູ້ນຶ່ງ ໃນຖານະລູກສາວຄົນນຶ່ງ ບໍ່ມີຫຍັງອີກທີ່
ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງການເພີ້ມອີກໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ຫລາຍກວ່າໂລກທີ່ປາດ
ສະຈາກອາວຸດນິວເຄລຍ ແຕ່ພວກເຮົາ ຕ້ອງໃຫ້ເປັນທີ່ແນ່ນອນ. ມີໃຜບໍທີ່ເຊື່ອວ່າ
|ເກົາຫລີເໜືອຈະເຫັນພ້ອມໃນການເກືອດຫ້າມອາວຸດນິວເຄລຍ?”
ຜູ້ຕາງໜ້າຍີ່ປຸ່ນ ທ່ານ Nobushige Takamizawa ຍັງໄດ້ຍົກເອົາເກົາຫລີເໜືອຂຶ້ນ
ມາເປັນຕົວຢ່າງ ໂດຍກ່າວວ່າການຂົ່ມຂູ່ດ້ວຍອາວຸດນິວເຄລຍແລະລູກສອນໄຟຂີປະ
ນາວຸດຂອງປະເທດດັ່ງກ່າວ ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ ເປັນ “ການຂົ່ມຂູ່ໃນດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງທີ່
ເກີດຂຶ້ນໄດ້ທຸກຍາມ" ຕໍ່ຂົງເຂດ ແລະຕໍ່ໂລກ.
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມຕື່ມເປັນພາສາອັງກິດ
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