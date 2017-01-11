ເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ ຄົນໃໝ່ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ ໃຊ້ການທູດ ເພື່ອປ້ອງກັນ ການຂັດແຍ້ງ

ເລຂາທິການໃຫຍ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດຄົນໃໝ່ ທ່ານ Antonio Guterres ຜູ້ທີ່ໄດ້ກ່າວວ່າ ການປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດບັນຫາຂັດແຍ້ງ ຈະເປັນບູລິມະສິດ ອັນສູງ ສຸດຂອງທ່ານ ແລະໄດ້ນຳສະເໜີວິໄສທັດ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ສຳລັບ ວຽກງານ
ຂອງອົງການນີ້ ທີ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ຈາກການຮັບມືກັບບັນຫາຂັດແຍ້ງທັງຫຼາຍ ເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ກັບຄືນມາ ເປັນການປ້ອງກັນ ບໍ່ໃຫ້ມັນເກີດຂຶ້ນ.
ທ່ານ Guterres ໄດ້ກ່າວຕໍ່ຜູ້ຊົມ ທີ່ເຕັມແໜ້ນຫໍປະຊຸມ ຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ອັນເປັນການປາກົດໂຕເທື່ອທຳອິດ ນັບຕັ້ງແຕ່ໄດ້ເຂົ້າຮັບໜ້າທີ່ ເມື່ອວັນທີ 1 ມັງກອນ ຜ່ານມາ ວ່າ “ພວກເຮົາຕ້ອງເຮັດໃຫ້ກ້ຳເກີງຄືນໃໝ່ ແນວທາງຂອງພວກເຮົາ ຕໍ່
ສັນຕິພາບ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງ.” ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ “ຫຼາຍທົດສະຫວັດຜ່ານມານີ້ ການຮັບມືກັບບັນຫາຂັດແຍ້ງ ໄດ້ຄອບງຳອົງການນີ້ ໃນອະນາຄົດ ພວກເຮົາຕ້ອງ ທຳງານຫຼາຍຕື່ມອີກເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມີສົງຄາມ ແລະ ໃຫ້ມີສັນຕິພາບທີ່ຍືນຍົງ.”
ອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຂອງປອກຕຸຍການ ຜູ້ມີອາຍຸ 67 ປີ ແລະ ເປັນຫົວໜ້າ ຮັກສາການດ້ານອົບພະຍົບ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານນີ້ ໄດ້ກ່າວວ່າ ໃນຂະນະທີ່ ສາເຫດຕ່າງໆ ທີ່ພາໃຫ້ເກີດວິກິດການທັງຫຼາຍນັ້ນ ແມ່ນພົວພັນກັນ ການຮັບມືຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຍັງແຕກແຍກເປັນສ່ວນຢູ່.
ທ່ານໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຮັບເອົາວິທີການຮັບມືກັບບັນຫາແບບຮ່ວມກັນ ທີ່ຈະຮວມທັງ
ແກ້ໄຂສາເຫດຕົ້ນຕໍ ເຊັ່ນປັບປຸງການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະເຮັດໃຫ້ ອັດຕາຄົນຫວ່າງງານຕ່ຳລົງ ດ້ວຍການດຳເນີນງານພາຍໃນເພີ້ມຂຶ້ນຂອງອົງ ການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດໃນການໄກ່ເກ່ຍ ແລະຂັ້ນຕອນການຕັດສິນໃຈ. ນອກນັ້ນ ທ່ານຍັງໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ວຽກງານ ຕົ້ນຕໍໃນການປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດບັນຫາ
ຂັດແຍ້ງ ແມ່ນຂຶ້ນຢູ່ກັບບັນດາປະເທດ ສະມາຊິກ.
ທ່ານ Guterres ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະເທດຕ່າງໆ ນຳໃຊ້ ຄວາມພະຍາຍາມທາງດ້ານ
ການທູດຕື່ມຂຶ້ນ ແລະການປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດບັນຫາຂັດແຍ້ງຕ່າງໆ ຕ້ອງຖືວ່າມີຄຸນຄ່າ
ໃນຕົວມັນເອງ.
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