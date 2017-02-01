ທູດພິເສດສະຫະປະຊາຊາດ ຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບເລື່ອງຊີເຣຍ ທ່ານ Staffan de Mistura ກ່າວວ່າ ທ່ານຫວັງວ່າຈະເປີດການເຈລະຈາສັນຕິພາບໃນຊີເຣຍ ໃນວັນ
ທີ 20 ກຸມພາຈະມານີ້.
ການເຈລະຈາສັນຕິພາບທີ່ນະຄອນເຈນີວາ ຕົ້ນຕໍແລ້ວແມ່ນຈະໄຂຂຶ້ນໃນວັນທີ 8
ກຸມພາແຕ່ທ່ານ De Mistura ກ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ທ່ານບໍ່ຄິດວ່າ ຄະນະ
ຜູ້ແທນຂອງພວກຝ່າຍຄ້ານສາມາດນຳສະເໜີລາຍຊື່ຂອງພວກທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ ທັນເວລາ. ນອກນັ້ນ ທ່ານຍັງກ່າວວ່າ ຖ້າຫາກບໍ່ທັນມີລາຍຊື່ ພາຍໃນວັນທີ 8 ກຸມພາແລ້ວ ທ່ານ
ກໍຈະປະກອບລາຍຊື່ດ້ວຍຕົວທ່ານເອງ ແລະຮວມເອົາທຸກພັກ ຝ່າຍໃຫ້ຫລາຍເທົ່າ
ທີ່ເປັນໄປໄດ້.
ທ່ານ De Mistura ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ
ຊາບ ກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວໃນຂັ້ນຕອນການສ້າງສັນຕິພາບ ຊຶ່ງຮວມທັງການ
ເຈລະຈາໃນເດືອນແລ້ວ ທີ່ກາຊັກສະຖານ ລະຫວ່າງລັດຖະບານຊີເຣຍ ແລະ
ສະມາຊິກຂອງພວກຕໍ່ຕ້ານທີ່ປະກອບອາວຸດ.
ການເຈລະຈາດັ່ງກ່າວໄດ້ສິ້ນສຸດລົງ ໂດຍທີ່ຣັດເຊຍ ເທີກີ ແລະອີຣ່ານ ໄດ້ຕົກລົງ
ທີ່ຈະຮັບໜ້າທີ່ເປັນຜູ້ສັງເກດການ ຂອງຂໍ້ຕົກລົງຢຸດຍິງເປັນບາງສ່ວນ ເມື່ອ ເດືອນ
ທັນວາທີ່ຜ່ານມາ.
ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງສະຫະປະຊາຊາດ ກ່າວວ່າ ການເຈລະຈາທີ່ກາຊັກສະຖານ
ແມ່ນບາດກ້າວໄປສູ່ “ການເສີມຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການຢຸດຍິງ” ແລະໄດ້
ສະແດງຄວາມຫວັງອອກມາວ່າ ມັນອາດຈະນຳໄປສູ່ຄວາມກ້າວໜ້າ ໃນການຊອກ
ຫາການແກ້ໄຂທາງການເມືອງ ຕໍ່ບັນຫາຂັດແຍ້ງ ໃນຊີເຣຍ ທີ່ດຳເນີນມາເປັນ
ເວລາ 6 ປີແລ້ວນັ້ນ.
ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງສະໜັບສະໜຸນໂຄງຮ່າງທີ່ປະກອບດ້ວຍຫຼາຍໆຢ່າງທີ່ຮວມ
ທັງການຢຸດສູ້ລົບກັນໂດຍສິ້ນເຊີງ ແລະການໂອນອຳນາດທາງການເມືອງ ທີ່ນຳພາ
ໂດຍຊີເຣຍ ດ້ວຍລັດຖະທຳມະນູນສະບັບໃໝ່ ແລະຈັດໃຫ້ມີການເລືອກຕັ້ງ ຂຶ້ນໃໝ່.
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