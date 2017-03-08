ຈີນ ສະເໜີການປະນີປະນອມກັນ ເພື່ອຜ່ອນ ຄາຍຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ເກົາຫຼີ

ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງອົງການສະຫະປະຊາຊາດແມ່ນກຳລັງຈັດກອງປະຊຸມລາຍງານປິດ
ລັບ ກ່ຽວກັບ ການຍິງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດຄັ້ງຫຼ້າສຸດຂອງ ເກົາຫຼີເໜືອ ໃນວັນພຸດມື້ນີ້, ໃນຂະນະທີ່ ຈີນ ໄດ້ຮຽກ ຮ້ອງໃຫ້ ເກົາຫຼີເໜືອ, ເກົາຫຼີໃຕ້ ແລະ ສະຫະລັດ ດຳເນີນການ ບາງຢ່າງເພື່ອຫຼີກລ່ຽງ “ການປະທະກັນ.”
ກ່ອນກອງປະຊຸມໃນວັນພຸດມື້ນີ້, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຈີນ ທ່ານ Wang Yi ໄດ້ ສະເໜີໃຫ້ ເກົາຫຼີເໜືອ ຢຸດຂະບວນການ ນິວເຄລຍ ແລະ ລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດຂອງ ພວກເຂົາເຈົ້າໄວ້ຊົ່ວຄາວ, ແລະ ເພື່ອເປັນການແລກປ່ຽນ ກັບການຢຸດການຊ້ອມລົບ
ຮ່ວມທາງທະຫານ ລະຫວ່າງ ສະຫະລັດ ແລະ ເກົາຫຼີໃຕ້.
ການກະທຳແຕ່ລະຢ່າງນີ້ ແມ່ນໄດ້ຖືກປະນາມຈາກອີກຝ່າຍນຶ່ງ, ໂດຍທີ່ທ່ານ Wang
ໄດ້ອະທິບາຍວ່າຄ້າຍຄືກັບ “ການເລັ່ງລົດໄຟເຂົ້າຫາກັນໂດຍບໍ່ມີຝ່າຍໃດຢາກປ່ອຍ
ທາງໃຫ້.”
ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ໄດ້ກ່າວປະນາມການທົດລອງຂອງ ເກົາຫຼີເໜືອ ຢ່າງແຮງໃນວັນ
ອັງຄານວານນີ້ ແລະໄດ້ອອກຄຳເຕືອນກ່ຽວກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ອາດຈະມີການ
ແຂ່ງຂັນອາວຸດທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນພາກພື້ນ.
ຖະແຫຼງການຂອງສະພາ ຍັງໄດ້ສະແດງຄວາມເສຍໃຈເພີ່ມເຕີມວ່າ ລັດຖະບານດັ່ງ
ກ່າວແມ່ນ “ກຳລັງຫັນປ່ຽນຊັບພະຍາກອນເພື່ອການຜະລິດລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ ໃນຂະນະທີ່ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນ ເກົາຫຼີ ໄດ້ປະສົບກັບຄວາມ ອຶດຢາກຂາດເຂີນຢ່າງຮຸນແຮງ.”
ເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ 4 ລູກເຂົ້າໄປໃນທະເລທາງຊາຍຝັ່ງຕາ
ເວັນຕົກສຽງເໜືອຂອງ ຍີ່ປຸ່ນ ໃນວັນຈັນທີ່ຜ່ານມາ, ເຊິ່ງບັງເອີນມີຂຶ້ນພ້ອມໆກັນກັບການເລີ່ມຕົ້ນການຝຶກຊ້ອມລົບຮ່ວມ ທາງທະຫານປະຈຳປີ ສະຫະລັດ ແລະ ເກົາຫຼີໃຕ້ ໃນເຂດແດນຂອງ ເກົາຫຼີໃຕ້.
ການຍິງລູກສອນໄຟດັ່ງກ່າວ ເຮັດໃຫ້ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ
ຕ້ອງໃຫ້ການຢືນຢັນອີກຄັ້ງນຶ່ງ ຕໍ່ສິ່ງທີ່ ທຳນຽບຂາວ ເອີ້ນວ່າ “ຄວາມໝັ້ນໝາຍອັນ
ແນ່ວແນ່” ຂອງ ສະຫະລັດ ເພື່ອຢືນຢູ່ຄຽງຂ້າງກັບ ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ເກົາຫຼີໃຕ້ ໃນການປະ
ເຊີນໜ້າຕໍ່ການລ່ວງລະເມີດມະຕິອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຢ່າງຊ້ຳແລ້ວຊໍ້າອີກ
ຂອງ ພຽງຢາງ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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