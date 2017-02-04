ສປຊ ລືບຊື່ ຂຸນເສິກ Hekmatyar ອອກຈາກ ບັນຊີກໍ່ການຮ້າຍ

ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ລຶບຊື່ ຂຸນເສິກອັຟການິສຖານທີ່ມີຊື່ສຽງໃນທາງທີ່ບໍ່ດີທ່ານ Gulbuddin Hekmatyar ອອກຈາກບັນຊີລາຍຊື່ພວກກໍ່ການຮ້າຍຫຼັງຈາກທ່ານໄດ້ເຮັດຂໍ້ຕົກລົງສັນຕິພາບຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ກັບລັດຖະບານ Kabul.
ຄະນະກຳມະການລົງໂທດ ຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ສະຫະປະຊາຊາດ ກ່າວຢູ່ໃນຖະ ແຫຼງການທີ່ໄດ້ນຳອອກເຜີຍແຜ່ຢູ່ນະຄອນ New York ໃນວັນສຸກວານນີ້ວ່າ “ເພາະສະນັ້ນ ຊັບສິນທີ່ຖືກກັກ ການຫ້າມເດີນທາງ ແລະ ການຫ້າມຊື້ຂາຍອາວຸດ ຈະບໍ່ມີການນຳ ໃຊ້ກັບທ່ານ ອີກຕໍ່ໄປແລ້ວ.”
ການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວມີຂຶ້ນຫລາຍເດືອນຫລັງຈາກລັດຖະບານປະທານາທິບໍດີອັຟການິສຖານ ທ່ານ Ashraf Ghani ໄດ້ບັນລຸກັບຂໍ້ຕົກລົງສັນຕິພາບກັບກຸ່ມ Hizb-e-Islami ຫລື HIG ຂອງທ່ານ Hekmatyar ຊຶ່ງເປັນກະບົດກຸ່ມນຶ່ງນັ້ນ.
ການຢຸດຍິງດັ່ງກ່າວ ບັງຄັບໃຫ້ທ່ານ Hekmatyar ຢຸດທຳການສູ້ລົບກັບລັດຖະບານອັຟ ການິສຖານ ເພື່ອເປັນການຕອບແທນ ຈະມີການລຶບຊື່ຂອງທ່ານອອກຈາກບັນຊີດໍາຂອງສະຫະປະຊາຊາດພ້ອມດ້ວຍບັນດາຜູ້ນຳຄົນອື່ນໆ ໃນກຸ່ມຂອງທ່ານ ແລະອະນຸຍາດໃຫ້ກຸ່ມຂອງທ່ານ ເລີ້ມກິດຈະການທາງດ້ານເມືອງຢູ່ໃນອັຟການິສຖານຄືນອີກ.
ການປະກາດໃນວັນສຸກວານນີ້ ແມ່ນເປັນການກະກຽມໃຫ້ຂຸນເສິກຊື່ສຽງບໍ່ດີທີ່ລີ້ໄພຢູ່ໃນຕ່າງປະເທດທ່ານນີ້ ທີ່ຖືກລະບຸວ່າ “ເປັນຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍຂອງໂລກ” ນັ້ນ ຈະກັບຄືນມາສູ່ວົງການການເມືອງຂອງອັຟການິສຖານຫລັງຈາກລີ້ຊ່ອນມາເປັນເວລາຫຼາຍປີໂດຍສະເພາະ ຢູ່ໃນປາກິສຖານ ທີ່ເປັນເພື່ອນບ້ານ ເຖິງແມ່ນວ່າບັນດາຜູ້ຊ່ວຍຂອງທ່ານຢືນຢັດວ່າທ່ານຢູ່ບ່ອນໃດບ່ອນນຶ່ງພາຍໃນປະເທດ.
ສະມາຊິກຄົນນຶ່ງ ໃນຄະນະເຈລະຈາສັນຕິພາບ ທ່ານ Atiquallah Safi ຢືນ ຢັນຕໍ່ວີໂອເອ ໃນວັນເສົາມື້ນີ້ວ່າ ກຸ່ມດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກແຈ້ງໃຫ້ຊາບ ກ່ຽວກັບການລຶບຊື່ຜູ້ນຳເຂົາເຈົ້າ ອອກຈາກບັນຊີພວກກໍ່ການຮ້າຍຂອງສະຫະປະຊາຊາດ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຂອງລັດຖະບານ ທ່ານ Akram Khpalwak ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ “ສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ເອົາບາດກ້າວດັ່ງກ່າວ ຕາມການຮ້ອງຂໍຂອງລັດຖະບານອັຟການິສຖານ ແລະພວກເຮົາມີຄວາມຍິນດີນຳ” ທ່ານເປັນຜູ້ນຳພາ ຄະນະກຳມະການຮ່ວມຂອງລັດຖະ ບານ ແລະ ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ຈາກກຸ່ມຂອງທ່ານ Hekmatyar ຊຶ່ງໄດ້ຖືກມອບໝາຍ ໃຫ້ ເປັນຜູ້ກຳກັບນຳການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຂໍ້ຕົກລົງສັນຕິພາບດັ່ງກ່າວ.
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