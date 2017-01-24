ສານສູງສຸດອັງກິດໄດ້ຕັດສິນໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ວ່າ ສະພາຕ້ອງອະນຸມັດແຜນການຕ່າງໆ ເພື່ອໃຫ້ປະເທດເລີ້ມຖອນຕົວອອກຈາກສະຫະພາບຢູໂຣບ.
ປະທານສານສູງສຸດ ທ່ານ David Neuberger ໄດ້ປະກາດ ກ່ຽວກັບ ການຕັດສິນ 8 ຕໍ່ 3 ໂດຍເວົ້າວ່າ ແມ່ນອີງຕາມທັດສະນະຄວາມເຫັນທີ່ວ່າ ການຖອນໂຕອອກຈາກສະຫະ ພາບຢູໂຣບນັ້ນ ຈະຕັດທັງແຫລ່ງກົດໝາຍຂອງອັງກິດແລະ ປ່ຽນແປງສິດທິທີ່ປະຊາຊົນ ຊາວອັງກິດໄດ້ຊົມໃຊ້ມາ.
ລັດຖະບານຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີອັງກິດ ທ່ານນາງ Theresa May ຕ້ອງ ການໃຫ້ທ່ານນາງສາມາດໃຊ້ອຳນາດຂອງຝ່າຍບໍລິຫານ ໂດຍປະກາດໃຊ້ມາດ ຕາ 50 ຂອງສົນທິສັນຍາສະຫະພາບຢູໂຣບ ທີ່ຈະເລີ້ມໃນການຖອນໂຕອອກ.
ອະທິໄອຍະການ ທ່ານ Jeremy Wright ກ່າວຫລັງຈາກການຕັດສິນວ່າ ລັດ ຖະບານຈະປະຕິບັດຕາມການຕັດສິນ ແລະ “ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທຸກຢ່າງທີ່ຕົນສາ ມາດນຳໃຊ້ໄດ້.”
ບັນດາຜູ້ປ່ອນບັດໄດ້ເລືອກເອົາດ້ວຍຄະແນນສຽງໃກ້ຄຽງກັນໃນການລົງປະຊາມະຕິປີກາຍນີ້ ເພື່ອຖອນໂຕອອກຈາກສະຫະພາບຢູໂຣບ.
ທ່ານ Wright ກ່າວໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ວ່າ ການປະກາດກ່ຽວກັບການຕັດສິນຂອງຜູ້ປ່ອນບັດ ບັດນີ້ເປັນເລື້ອງການເມືອງ ແລະບໍ່ແມ່ນເລື່ອງທາງກົດໝາຍ ອີກແລ້ວ.
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