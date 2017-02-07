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ບໍລິສັດ Uber ຈ້າງວິສະວະກອນ ອົງການ NASA ໄປສ້າງ ລົດທີ່ບິນໄດ້

ຫ້ອງການໃຫຍ່ ບໍລິສັດ Uber ທີ່ນະຄອນ San Francisco.

ຫ້ອງການໃຫຍ່ ບໍລິສັດ Uber ທີ່ນະຄອນ San Francisco.

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ບໍລິສັດ Uber ​ໄດ້​ຈ້າງ​ນັກວິ​ສະວະ​ກອນ​ຄົນ​ນຶ່ງ ຈາກ​ອົງການ​ອະວະກາດສະຫະລັດ​ ຫຼື
NASA ​ເພື່ອ​ເຮັດ​ວຽກ​ຂັ້ນ​ຕົ້ນ​ໃນ​ການ​ລິ​ເລີ້ມ​ອຸດສາຫະກຳ​ລົດ​ທີ່​ບິນ​ໄດ້.

ທ່ານ Mark Moore ​ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ​ໂຄງການ Uber Elevate ທີ່​ແ​ນ​ໃສ່​ການ​ສະໜັບ​ສະ ໜູນ​ບັນດາ​ບໍລິສັດ​ຕ່າງໆທີ່​ກຳລັງ​ພັດ​ທະນາລົດ​ບິນ ຕະຫຼອດທັງ​ການ​ເຮັດ​ວຽກກັບ​ບັນດາ​ຜູ້​ອອກກົດລະບຽບ​ ​ແລະ​ລັດຖະບານ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ຈະພົວພັນ​ກັບ​ການ​ອອກ​ກົດ​ລະບຽບ​ເຫລົ່າ ນັ້ນ.

ບໍລິສັດ Uber ກ່າວ​ວ່າ ​ຕົນ​ມອງ​ເຫັນ​ຕົນ​ເອງ​ເປັນ​ຜູ້ “ບ່ອນ​ກະຕຸ້ນ” ​ແລະ​ໄດ້ອອກເອກ​ກະ ສາ​ນການ​ຄົ້ນຄວ້າ​ໃນປີ​ການ​ຍີ້ ກ່າວ​ເຖິງ​ວິ​ໄສ​ທັດ​ຂອງ​ຕົນ​ກ່ຽວ​ກັບ ລົດ​ທີ່​ມີ​ລັກສະນະ​ຄ້າຍ​ຄື​ກັບ​ເຮືອບິນ​ເຮ​ລິ​ຄອບ​ເຕີ້ ​ແຕ່​ວ່າ​ມີ​ສຽງງຽບ​ກ່ອນ ​ແລະ​ມີລາຄາຖືກ​ກ່ອນ​ໃນ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ເປັນ​ຈຳນວນ​ຫຼວງຫຼາຍ.

​ເອກ​ກະສາ​ນກ່າວ​ວ່າ ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່ວິ​ໄສ​ທັດຂອງ​ບໍລິສັດ Uber ​ເປັນ​ເຮືອບິນ​ໃຊ້ໄຟຟ້າ​ ທີ່​ຂຶ້ນ​ແລະ​ລົງ​ທາງ​ຕັ້ງ ຢູ່​ຕາມ​ຕາໜ່າງເດີ່ນທີ່​ເປັນຮ້ານຕັ້ງ​ຢູ່ນັ້ນ ​ຊຶ່ງເປັນ​ທີ່ເຊື່ອ​ກັນວ່າ​ຈະ​ສາມາດ​ບັນລຸ​ໄດ້​ໃນ​ທົດ​ສະ​ວັດ​ທີ່​ຈະ​ມາ​ເຖິງ​ນີ້​ດ້ວຍ​ການ​ປະສານ​ ງານ​ທີ່​ຖືກຕ້ອງ​ເໝາະ​ສົມ.

ທ່ານ Moore ​ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ອົງການ Boomberg ​ໂດຍທຳນາຍວ່າ​ຈະ​ມີ​ການ​ສ້າງ ລົດ​ບິນ​ໂຕ​ຢ່າງຈຳນວນ​ນຶ່ງ ທີ່​ຂັບດ້ວຍມະນຸດ ​ໃນ​ລະຫວ່າງ​ນຶ່ງ​ຫາສາມ​ປີຕໍ່ໜ້າ.

ບໍລິສັດ Uber ສະ​ເໜີແນະວ່າ ຜູ້​ຄົນ​ອາດ​ຈະ​ຂີ່​ລົດແທັກ​ຊີ Uber ທຳ​ມະ​ດາ ​ແຕ່​ບ້ານ​ເຮືອນ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ​ໄປ​ຫາອັນ​ທີ່​ຮ້ອງ​ວ່າ ບ່ອນ​ຈອດ​ລົດ​ບິນ​ຫຼື “vertipot” ທີ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ສາມາດ​
ຂຶ້ນ​ລົດ​ທີ່​ບິນ​ໄດ້ນັ້ນ. ຫລັງ​ຈາກ​ນັ້ນລົດ​ບິນ​ດັ່ງກ່າວ​ຈະ​ນຳພາ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄປ​ລົ​ງ​ບ່ອນຈອດ​ຫຼື “vertiport” ທີ່​ຢູ່​ໃກ້ກັບ​ຈຸດໝາຍ​ປາຍທາງ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ.

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