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ເຈົ້າໜ້າທີ່ ສປຊ 2 ຄົນ ຖືກລັກພາໂຕ ຢູ່ ຄອງໂກ

ກຳລັງ​ຮັກສາ​ສັນຕິພາບ ຫຼື MONUSCO ຂອງ​ອົງການ​ສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ ​ຢູ່​​ໃນສາທາລະນະ​ລັດ​ປະຊາທິປະ​ໄຕຄອງ​ໂກ.

ກຳລັງ​ຮັກສາ​ສັນຕິພາບ ຫຼື MONUSCO ຂອງ​ອົງການ​ສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ ​ຢູ່​​ໃນສາທາລະນະ​ລັດ​ປະຊາທິປະ​ໄຕຄອງ​ໂກ.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ພວກ​ນັກຊ່ຽວຊານ​ສອງ​ທ່ານ ​ຂອງ​ສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ ໃນ​ສາທາ​ລະນະ​ລັດປະຊາທິ
ປະ​ຄຳ|ເວົ້າ ລັດຖະມົນຕີສື່ສານ​ຄົມມະນາ​ຄົມຄອງ​ໂກ ທ່ານ Lambert Mende ກ່າວ
ຕໍ່ວີ​ໂອ​ເອ ໃນ​ຕອນ​ແລງວັນ​ຈັນວານ​ນີ້.

ຖະ​ແຫລ​ງການ​ສະບັບ​ນຶ່ງ ທີ່​ນຳ​ອອກເຜີຍ​ແຜ່​ກ່ອນ​ໜ້ານີ້ ໂດຍລັດຖະບານຄອງໂກ
​ແຈ້ງວ່າ ທ່ານ Micheal Sharp ຊຶ່ງ​ເປັນຄົນ​ອາ​ເມຣິກັນ ​ແລະ​ ທ່ານ Zahida
Katalinຄົນສັນ​ຊາດສະ​ວີ​ເດັນ ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ຊາວ​ຄອງ​ໂກ​ສີ່​ຄົນ ທີ່ໄດ້ ຕິດຕາມ​ບຸກຄົນ​
ທັງ​ສອງ “​ໄດ່້​ຕົກ​ຢູ່​ໃນ​ກຳມື​ຂອງ​ກຳລັງ​ ທີ່​ຍັງ​ບໍ່​ທັນລະບຸ​ເທື່ອ​ວ່າ ​ເປັນ​ກຸ່ມ​ໃດ” ຢູ່​ໃນ
​ແຂວງ Kasai ກາງ. ຖະ​ແຫລ​ງການ ​ຍັງໄດ້​ສະຫລຸບ​ວ່າ “ລັດຖະບານ ​ແລະ​ກຳລັງ​ຮັກ
ສາ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ ພວມ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ຮ່ວມ​ມື​ກັບ ກຳລັງ​ຮັກສາ​ສັນຕິພາບ ຫຼື
MONUSCO ຂອງ​ອົງການ​ສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ ​ຢູ່ໃນສາທາລະນະ​ລັດ​ປະຊາທິປະ​
ໄຕຄອງ​ໂກ ​ເພື່ອປ່ອຍ​ພວກ​ທີ່​ຖືກ​ລັກພາ​ໂຕ​ໄປ
ນັ້ນ.”

​ໃນ​ຕອນ​ຄໍ່າ​ວັນ​ຈັນ​ວານ​ນີ້ ທ່ານ Mende ​ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ວີ​ໂອ​ເອວ່າ ກຳລັງ​ຮັກສາ​ຄວາມ​
ປອດໄພ​ຄອງ​ໂກແລະກຳລັງ​ຮັກສາ​ສັນຕິພາບສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ ​ໄດ້​ໃຊ້ເຮືອບິນ​ເຮ​ລິ​
ຄອບ​ເຕີ ​ຊອກ​ຄົ້ນຫາ​ບຸກຄົນທັງ​ຫົກທີ່​ຖືກ​ລັກພາ​ໂຕ​ໄປ​ເປັນ​ເວລານຶ່ງ​ມື້​ແຕ່​ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ພົບ
​ເຫັນ​ເທື່ອ.

ທ່ານໃຫ້ການ​ຢືນຢັນ​ວ່າ ການຊອກ​ຄົ້ນຫາ​ທາງ​ອາກາດ ຈະ​ເລີ້ມ​ຂຶ້ນ​ອີກ​ໃນຕອນ​ເຊົ້າ
​ວັນ​ອັງຄານມື້​ນີ້. ທ່ານ Mende ກ່າວ​ວ່າ “ກຳລັງ​ຮັກສາ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ອື່ນໆ​ກໍ​ພວມ
ຊອກ​ຫາ​ຄົ້ນ​ຫາຢູ່​ໃນ​ເຂດດັ່ງກ່າວ​ເຊັ່ນ ດຽວ​ກັນ.”

ວີ​ໂອ​ເອ ບໍ່​ສາມາດ​ຕິດ​ຕໍ່​ກັບໂຄສົກ​າຂອງສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ​ໃນ​ປະ​ເທດ​ຄອງ​ໂກ ​ແຕ່
ຖະ​ແຫລ​ງການ​ສັ້ນໆ​ ໄດ້​ຢືນຢັນ​ວ່າ ພວກ​ນັກຊ່ຽວຊານ​ສອງ​ຄົນ​ໄດ້​ຫາຍ​ສາບ​ສູນ​ໄປ
​ແລະ​ສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ​ກຳລັງ​ເຮັດ​ທຸກ​ສິ່ງ​ຢ່າງ​ທີ່​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້ເພື່ອ​ຊອກ​ຄົ້ນ​ພວກ​ນັກ
ຊ່ຽວຊານທັງ​ສອງ​ຢູ່.

ໃນ​ໄລຍະ​ແປດ​ເດືອນ​ທີ່​ຜ່ານ​ມານີ້ ການ​ຂັດ​ແຍ້​ງລະຫວ່າງ​ກຳລັງ​ຮັກສາ​ຄວາມ​ປອດ
​ໄພຂອງ​ຄອງ​ໂກ ​ແລະ​ພວກ​ທະຫານ​ບ້ານ​ໄດ້ເພີ່ມທະວີ​ຄວາມ​ຮ້າຍ​ແຮງ​ຂຶ້ນຢູ່​ໃນ​ເຂດ
Kasai. ​ໃນ​ເດືອນ​ສິງຫາ​ປີ​ກາຍ​ນີ້ ທະຫານ​ຄອງ​ໂກ​ໄດ້​ສັງຫານ​ຫົວໜ້າ​ເຜົ່າທີ່​ຮູ້​ກັນ​ໃນ​
ຊື່ Kamwina Nsapu ​ທີ່​ໄດ້​ປະຕິ​ເສດບໍ່​ຮັບ​ຮູ້​ອຳນາດ​ຂອງ​ລັດຖະບານ ​ແລະ​ໄດ້ແນະ
ນຳ​ໃຫ້​ບັນດາ​ຜູ້​ສະໜັບສະໜູນທ່ານຂັບ​ໄລ່​ກຳ ລັງ​ຮັກສາ​ຄວາມ​ປອ​ດ​ໄພ​ອອກ​ໄປ. ທະ
ຫານ​ບ້ານ​ ​ທີ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຕໍ່​ທ່ານ ຍັງເອີ້ນວ່າ Kamwina Nsapu ​ຊຶ່ງ​ໃນ​
ປັດຈຸບັນ​ນີ້​ກຳລັງ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຢູ່ໃນ​ທັງສາມ​ແຂວງ​ Kasai ​ແລະແຂ​ວງ Lomami​.

ມີຫລາຍ​ກວ່າ 400 ຄົນ​ໄດ້​ເສຍ​ຊີວິດ ​ແລະ 200,000 ຄົນ​ບໍ່ມີ​ທີ່ຢູ່​ອາ​ໄສ​ຍ້ອນຄວາມ
​ຮຸນ​ແຮງດັ່ງກ່າວ ອີງ​ຕາ​ມຫ້ອງປະສານ​ງານ​ດ້ານມະນຸດສະທຳ​ຂອງ​ອົງ ການ​ສະຫະ​
ປະຊາ​ຊາດ ​ໃນ​ປະ​ເທດ​ຄອງ​ໂກ.

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