ສານລັດຖະບານກາງ 2 ແຫ່ງ ບໍ່ເຫັນພ້ອມ ກັບ ປ. ທຣໍາ ທີ່ຫ້າມ ຄົນເຂົ້າເມືອງ

ຜູ້ພິພາກສາສານລັດຖະບານກາງຄົນນຶ່ງ ທີ່ໂຈະຊົ່ວຄາວການບັງຄັບໃຊ້ກົດລະບຽບຫ້າມຄົນເຂົ້າປະເທດ ຂອງປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ໄດ້ຕັດສິນໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ຄະດີນີ້ແມ່ນທ້າທາຍ ໃນຕົວມັນເອງ ຕໍ່ການຫ້າມນັ້ນຈະດຳການໄປໜ້າ ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ພິພາກສາລັດ ຖະບານກາງອີກທ່ານນຶ່ງໄດ້ອອກຄຳສັ່ງໃໝ່ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ການຫ້າມມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ໃນ ລັດເວີຈີເນຍ.
ຜູ້ພິພາກສາປະຈຳເຂດ ທ່ານ James Robart ໄດ້ຕັດສິນໃນຕົ້ນເດືອນນີ້ວ່າ ຜູ້ຄົນທີ່ມາ
ຈາກ ອີຣັກ ອີຣ່ານ ຊີເຣຍ ລີເບຍ ເຢເມນ ໂຊມາເລຍ ແລະຊູດານ ຜູ້ທີ່ມີວີຊາ ຢ່າງຖືກ
ຕ້ອງສຳລັບເຂົ້າມາສະຫະລັດນັ້ນ ກໍສາມາດເຂົ້າມາໄດ້ ແລະໂຄງການຮັບເອົາອົບພະ
ຍົບຂອງປະເທດ ສາມາດດຳເນີນຕໍ່ໄປ ໃນຂະນະທີ່ສານພິຈາລະນາວ່າດຳລັດຂອງທ່ານ Trump ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຫລືບໍ່.
ນັບແຕ່ໄດ້ມີການຕັດສິນເປັນຕົ້ນມາ ລັດຖະບານໄດ້ຍື່ນຂໍອຸທອນ ຕໍ່ຄະນະຜູ້ພິ ພາກສາ 3 ຢູ່ ສານອຸທອນເຂດ 9 ທີ່ເຫັນພ້ອມກັບການຕັດສິນຂອງທ່ານ Robart ເພື່ອໂຈະການຈັດຕັ້ງປະ ຕິບັດກ່ຽວກັບດຳລັດຫ້າມດັ່ງກ່າວ.
ສານອຸທອນທີ່ມີຜູ້ພິພາກສາ 25 ຄົນ ແລະນຶ່ງໃນຈຳນວນດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຮ້ອງຂໍໃນອາທິດ
ແລ້ວນີ້ວ່າ ຜູ້ພິພາກສາທັງໝົດລົງຄະແນນສຽງກ່ຽວກັບວ່າ ຈະໃຫ້ ຄະນະຜູ້ພິພາກສາ11
ທ່ານຮັບຟັງການໂຕ້ຖຽງກ່ຽວກັບວ່າ ການໂຈະເປັນການຊົ່ວຄາວໃນການບັງຄັບໃຊ້ຄຳ
ສັ່ງຫ້າມຄວນທີ່ຈະຮັກສາໄວ້ຫຼືບໍ່. ທັງສອງຝ່າຍຢູ່ໃນຄະດີດັ່ງກ່າວມີ ກຳນົດທີ່ຈະນຳສະ
ເໜີລາຍງານຂອງເຂົາເຈົ້າຕໍ່ສານດັ່ງກ່າວໃນວັນພະຫັດຈະມາເຖິງນີ້.
ກະຊວງຍຸຕິທຳໄດ້ຖາມຜູ້ພິພາກສາ James Robart ໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ບໍ່ໃຫ້ດຳ
ເນີນການຕໍ່ໄປໃນການພິຈາລະນາ ກ່ຽວກັບຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຫລືບໍ່ ໃນ
ດຳລັດຂອງປະທານາທິບໍດີ Trump ຈົນກວ່າວ່າສານອຸທອນເຂດ 9 ໄດ້ຕັດສິນ ແຕ່
ທ່ານ Robart ໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ຄຳຮ້ອງຂໍນີ້.
ລັດ Washington ພ້ອມດ້ວຍລັດ Minnesota ກຳລັງນຳພາການທ້າທາຍທາງກົດ
ໝາຍໂດຍ ໂຕ້ຖຽງ ເປີດຮັບຟັງຄຳໃຫ້ການ ກ່ຽວກັບຄວາມຖືກຕ້ອງຊອບທຳຕາມລັດ
ຖະທໍາມະນູນໃນດຳລັດຂອງທ່ານ Trump ຢູ່ສານໃນລະດັບ ທີ່ຕ່ຳລົງມາ ຊຶ່ງຈະບໍ່ລົບ
ກວນຕໍ່ການຂໍອຸທອນທີ່ກຳລັງເກີດຂຶ້ນຢູ່ສານເຂດ 9.
ລັດຖະບານທ່ານ Trump ກ່າວວ່າ ມັນຢູ່ໃອຳນາດຂອງຕົນ ທີ່ຈະຄວບຄຸມການຫ້າມ
ໂດຍກ່າວເຖິງຄວາມຈຳເປັນທີ່ຈະຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງປະເທດ. ນອກນັ້ນລັດ
ຖະບານທ່ານ Trump ຍັງໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ການຕິຕຽນກ່ຽວກັບຄຳ ສັ່ງຫ້າມນີ້ ທີ່ພົວພັນ
ກັບປະເທດ ທີ່ນັບຖືສາສະໜາອິສລາມເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ທີ່ ໄດ້ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຊາວມຸສລິມ
ເຂົ້າມາໃນສະຫະລັດ.
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