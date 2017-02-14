ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ພາສາຕ່າງໆ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ສານລັດຖະບານກາງ 2 ແຫ່ງ ບໍ່ເຫັນພ້ອມ ກັບ ປ. ທຣໍາ ທີ່ຫ້າມ ຄົນເຂົ້າເມືອງ

ພວກປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານ ການຫ້າມການເດີນທາງ ຂອງປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ພາກັນເດີນຂະບວນ ຜ່ານອາຄານຜູ້ໂດຍສານ Tom Bradley ທີ່ສະໜາມບິນສາກົນ ນະຄອນ Los Angeles.

ພວກປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານ ການຫ້າມການເດີນທາງ ຂອງປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ພາກັນເດີນຂະບວນ ຜ່ານອາຄານຜູ້ໂດຍສານ Tom Bradley ທີ່ສະໜາມບິນສາກົນ ນະຄອນ Los Angeles.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ຜູ້​ພິພາກສາສານ​ລັດຖະບານ​ກາງຄົນ​ນຶ່ງ ​ທີ່ໂຈະ​ຊົ່ວຄາວ​ການ​ບັງ​ຄັບໃຊ້ກົດ​ລະບຽບ​ຫ້າມ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ປະ​ເທດ ​ຂອງປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ​ໄດ້​ຕັດສິນ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານ​ນີ້​ວ່າ ຄະດີ​ນີ້​ແມ່ນ​ທ້າ​ທາຍ ​ໃນ​ຕົວ​ມັນ​ເອງ​ ຕໍ່​ການ​ຫ້າມ​ນັ້ນ​ຈະ​ດຳການໄປ​ໜ້າ ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ຜູ້​ພິພາກສາ​ລັດ ຖະບານ​ກາງອີກ​ທ່ານ​ນຶ່ງ​ໄດ້​ອອກຄຳ​ສັ່ງ​ໃໝ່ເພື່ອ​ບໍ່​ໃຫ້ການ​ຫ້າມມີ​ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ​ຢູ່​ໃນ ​ລັດ​ເວີ​ຈີ​ເນຍ.

​ຜູ້​ພິ​ພາກ​ສາ​ປະຈຳ​ເຂດ ທ່ານ James Robart ​ໄດ້​ຕັດສິນ​ໃນ​ຕົ້ນ​ເດືອນ​ນີ້​ວ່າ ຜູ້ຄົນ​ທີ່​ມາ​
ຈາກ ອີຣັກ ອີຣ່ານ ຊີ​ເຣຍ ລີເບຍ ​ເຢ​ເມນ ​ໂຊ​ມາ​ເລຍ ​ແລະ​ຊູດ​ານ ຜູ້​ທີ່​ມີ​ວີ​ຊາ ຢ່າງຖືກ
ຕ້ອງສຳລັບ​ເຂົ້າ​ມາສະ​ຫະລັດນັ້ນ ກໍ​ສາມາດ​ເຂົ້າ​ມາ​ໄດ້ ​ແລະ​ໂຄງການ​ຮັບເອົາ​ອົບ​ພະ
​ຍົບຂອງປະ​ເທດ ສາມາດ​ດຳ​ເນີນ​ຕໍ່ໄປ​ ​ໃນຂະນະ​ທີ່​ສານພິຈາລະ​ນາ​ວ່າດຳລັດ​ຂອງ​ທ່ານ Trump ຖືກຕ້ອງ​ຕາມ​ກົດໝາຍຫລື​ບໍ່.

ນັບແຕ່​ໄດ້​ມີ​ການ​ຕັດສິນ​ເປັນ​ຕົ້ນ​ມາ ລັດຖະບານ​ໄດ້ຍື່ນ​ຂໍ​ອຸທອນ ​ຕໍ່​ຄະນະຜູ້ພິ ພາກສາ 3 ຢູ່ ສານອຸທອນເຂດ 9 ທີ່​ເຫັນ​ພ້ອມ​ກັບການ​ຕັດສິນ​ຂອງທ່ານ Robart ​ເພື່ອໂຈະ​ການ​ຈັດຕັ້ງປະ ຕິບັດ​ກ່ຽວ​ກັບດຳລັດ​ຫ້າມດັ່ງກ່າວ.

ສານ​ອຸທອນ​ທີ່​ມີຜູ້​ພິ​ພາກ​ສາ​ 25 ຄົນ ​ແລະ​ນຶ່ງ​ໃນ​ຈຳນວນ​ດັ່ງກ່າວ ​ໄດ້​ຮ້ອງ​ຂໍໃນອາທິດ
​ແລ້ວ​ນີ້​ວ່າ ຜູ້ພິພາກສາທັງ​ໝົດລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ກ່ຽວ​ກັບວ່າ ​ຈະ​ໃຫ້ ​ຄະນະຜູ້​ພິພາກສາ11
ທ່ານຮັບ​ຟັງ​ການ​ໂຕ້​ຖຽງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ວ່າ ການ​ໂຈະ​ເປັນການ​ຊົ່ວຄາວ​ໃນການບັງຄັບໃຊ້​ຄຳ​
ສັ່ງ​ຫ້າມຄວນ​ທີ່​ຈະ​ຮັກສາ​ໄວ້​ຫຼື​ບໍ່. ທັງ​ສອງ​ຝ່າຍຢູ່​ໃນ​ຄະດີ​ດັ່ງກ່າວມີ ​ກຳນົດ​ທີ່​ຈະ​ນຳສະ​
ເໜີ​ລາຍງານ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຕໍ່​ສານ​ດັ່ງກ່າວໃນ​ວັນ​ພະຫັດ​ຈະ​ມາ​ເຖິງ​ນີ້.

ກະຊວງ​ຍຸຕິ​ທຳ​ໄດ້​ຖາມ​ຜູ້​ພິພາກສາ James Robart ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານ​ນີ້​ວ່າ ​ບໍ່ໃຫ້​ດຳ​
ເນີນການ​ຕໍ່​ໄປ​ໃນ​ການ​ພິຈາລະນາ ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ຖືກຕ້ອງ​ຕາມ​ກົດໝາຍຫລື​ບໍ່ ໃນ​
ດຳລັດຂອງປະທານາທິບໍດີ Trump ຈົນ​ກວ່າ​ວ່າສານອຸທອນ​ເຂດ 9 ​ໄດ້​ຕັດສິນ ​ແຕ່​
ທ່ານ Robart ໄດ້​ປະຕິ​ເສດ​ຕໍ່ຄຳ​ຮ້ອງ​ຂໍນີ້.

ລັດ Washington ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ລັດ Minnesota ກຳລັງ​ນຳພາການ​ທ້າ​ທາຍທາງ​ກົດ​
ໝາຍໂດຍ ໂຕ້ຖຽງ​ ​ເປີດຮັບ​ຟັງ​ຄຳ​ໃຫ້ການ​ ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ຖືກຕ້ອງຊອບ​ທຳ​ຕາມລັດ
ຖະທໍາ​ມະນູນໃນດຳລັດ​ຂອງ​ທ່ານ Trump ຢູ່​ສານ​ໃນ​ລະດັບ ທີ່​ຕ່ຳ​ລົງ​ມາ ຊຶ່ງຈະ​ບໍ່​ລົບ​
ກວນ​ຕໍ່​ການ​ຂໍອຸທອນ​ທີ່ກຳລັງ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ຢູ່ສານເຂດ 9.

ລັດຖະບານ​ທ່ານ Trump ກ່າວ​ວ່າ ມັນ​ຢູ່ໃ​ອຳນາດຂອງ​ຕົນ ທີ່​ຈະຄວບ​ຄຸມ​ການ​ຫ້າມ
​ໂດຍ​ກ່າວເຖິງ​ຄວາມ​ຈຳ​ເປັນ​ທີ່​ຈະຮັກສາ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ຂອງ​ປະ​ເທດ. ນອກ​ນັ້ນລັດ
ຖະບານ​ທ່ານ Trump ຍັງ​ໄດ້​ປະຕິ​ເສດ​ຕໍ່​ການ​ຕິ​ຕຽນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄຳ ສັ່ງ​ຫ້າມນີ້ ທີ່​ພົວພັນ
​ກັບປະ​ເທດ ​ທີ່​ນັບຖື​ສາສະໜາ​ອິສລາມ​ເປັນສ່ວນ​ໃຫຍ່​ ທີ່ ​ໄດ້ຫ້າມບໍ່​ໃຫ້​ຊາວ​ມຸສລິ​ມ​
ເຂົ້າມາ​ໃນສະ​ຫະລັດ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ

ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ

ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ

ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ

Back to top
XS
SM
MD
LG