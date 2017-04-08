ສຫລ ເລີກລົ້ມ ຄວາມພະຍາຍາມ ທີ່ຈະບັງຄັບ ໃຫ້ Twitter ບົ່ງຊື່ຜູ້ໃຊ້ ທີ່ຕ້ອງຕິ ປ. ທຣໍາ

ອີງຕາມບໍລິສັດ ສື່ສັງຄົມອອນລາຍແຫ່ງນຶ່ງເວົ້າວ່າ ລັດຖະບານສະຫະລັດ ໄດ້ເລີກລົ້ມ
ຄວາມພະຍາຍາມຂອງຕົນ ທີ່ຈະບັງຄັບໃຫ້ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ Twitter ບົ່ງບອກຊື່ເຈົ້າ
ຂອງຜູ້ໃຊ້ບັນຊີ ທີ່ຕໍານິຕິຕຽນປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣໍາ ນັ້ນ.
ໃນການຕອບກັບນັ້ນ ຝ່າຍບໍລິສັດ Twitter ເວົ້າວ່າ ຕົນກໍໄດ້ຍົກເລີກ ການຟ້ອງຮ້ອງຕໍ່ລັດຖະບານສະຫະລັດ ທີ່ທ້າທາຍຕໍ່ຂໍຮ້ອງໃຫ້ເປີດເຜີຍຊື່ຂອງຜູ້ໃຊ້ບັນຊີ ໃນເວັບໄຊ
ຂອງຕົນ.
ມື້ກ່ອນນັ້ນ ບໍລິສັດ Twitter ໄດ້ຍື່ນສຳນວນຟ້ອງທີ່ເວົ້າວ່າ ລັດຖະບານໄດ້ໃຊ້ອໍານາດ
ເກີນຂອບເຂດຂອງຕົນ ໂດຍໄດ້ສັ່ງໃຫ້ບໍລິສັດດັ່ງກ່າວ ເປີດເຜີຍຊື່ຂອງຜູ້ຢູ່ເບື້ອງຫລັງ
ການໃຊ້ບັນຊີອອນລາຍ ຂອງບໍລິສັດນັ້ນ.
ສຳນວນຟ້ອງສະບັບນັ້ນ ຂຽນວ່າ ກະຊວງຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງພາຍໃນ ແລະຫ້ອງ
ການພາສີ ແລະປ້ອງກັນຊາຍແດຍ ໄດ້ພະຍາຍາມຊອກຫາຊື່ຂອງຜູ້ໃຊ້ບັນຊີ @ALT-
USCIS ຊຶ່ງໄດ້ອ້າງຕົນເອງວ່າແມ່ນ “ການຕໍ່ຕ້ານດ້ານການເຂົ້າເມືອງ ຂອງຄົນຕ່າງ
ຊາດ”.
ບໍລິສັດ Twitter ກ່າວຕໍ່ອົງຂ່າວຕ່າງໆວ່າ ບັນຊີນີ້ໄດ້ດໍາເນີນການໂດຍພະນັກ ງານ ແລະ
ອະດີດພະນັກງານຂອງຫ້ອງການບໍລິການດ້ານການປ່ຽນສັນຊາດ ແລະຄົນເຂົ້າເມືອງ ຂອງສະຫະລັດ ຫລື USCIS ທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງກະຊວງຮັກສາຄວາມໝັ້ນ
ຄົງພາຍໃນ.
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