ສະຫະປະຊາຊາດ ກ່າວວ່າ 20 ລ້ານຄົນ ໃນ 4 ປະເທດ ປະເຊີນໜ້າ ກັບໄພອຶດຢາກ

ສະຫະປະຊາຊາດ ກ່າວວ່າ ຕົນຕ້ອງການເງິນ 4 ພັນ 4 ຮ້ອຍລ້ານໂດລາ ພາຍໃນ
ເດືອນກໍລະກົດຈະມາເຖິງນີ້ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມອຶດຢາກ ຢູ່ໃນປະເທດ
ເຢເມນ ຊູດານໃຕ້ ໂຊມາເລຍ ແລະພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງໄນຈີເຣຍ.
ຫົວໜ້າການຊ່ວຍເຫລືອ ດ້ານມະນຸດສະທຳ ສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານ Stephen
O'Brien ທີ່ຫາກໍ່ກັບມາ ຈາກການໄປປະຕິບັດງານຢູ່ບັນດາປະເທດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນ
ກະທົບ ກ່າວຕໍ່ບັນດາສະມາຊິກສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງໃນວັນສຸກວານນີ້ວ່າ ສະຫະ
ປະຊາຊາດ ກຳລັງປະເຊີນໜ້າ ກັບວິກິດການມະສຸດສະທຳທີ່ໃຫຍ່ສຸດນັບແຕ່ອົງ
ການດັ່ງກ່າວໄດ້ຈັດຕັ້ງຂຶ້ນມາ. ທ່ານກ່າວວ່າຖ້າຫາກບໍ່ໄດ້ຮັບເງິນທຶນທີ່ມີຄວາມ
ຈຳເປັນ ແລະການອະນຸຍາດໃຫ້ພະນັກງານຊ່ວຍເຫລືອ ເຂົ້າໄປໂດຍເຕັມ ດ້ວຍ
ຄວາມປອດໄພ ແລະບໍ່ມີຂໍ້ຈຳກັດໃດໆແລ້ວ ຜູ້ຄົນກໍຈະຕາຍ.
ທ່ານ O’Brien ກ່າວຕໍ່ບັນດາສະມາຊິກສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງວ່າ “ພວກເຮົາມາເຖິງ
ຈຸດທີ່ຮ້າຍແຮງໃນປະຫວັດສາດ. ເວລານີ້ ມີຫຼາຍກວ່າ 20 ລ້ານຄົນຢູ່ໃນສີ່ປະເທດ
ກຳລັງປະເຊີນໜ້າກັບຄວາມໂຫຍຫິວແລະອຶດຢາກ. ຖ້າປາດສະຈາກການເຮັດວຽກ
ແລະປະສານງານຮ່ວມກັນຂອງໂລກແລ້ວ ຜູ້ຄົນກໍຈະພາກັນເລີ່ມຫີວຕາຍ.”
ທ່ານກ່າວວ່າຂົງເຂດທັງໝົດທີ່ກຳລັງຈະເກີດໄພອຶດຢາກນີ້ ແມ່ນມີສິ່ງນຶ່ງຄ້າຍຄືກັນ
ນັ້ນກໍຄື ແມ່ນເຂດທີ່ມີການຂັດແຍ້ງ.
ຄວາມຕ້ອງການຂອງເຢເມນແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນສຸດ. ເວລານີ້ ປະເທດດັ່ງກ່າວໄດ້
ວິກິດການມະນຸດສະທຳທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ. ສອງສ່ວນສາມຂອງປະຊາຊົນ ຄືເກືອບ
19 ລ້ານຄົນຕ້ອງການໆຊ່ວຍເຫລືອ.
ປະເທດດັ່ງກ່າວຊຶ່ງເປັນປະເທດທີ່ທຸກຈົນທີ່ສຸດໃນໂລກອາຣັບ ສະພາບການໄດ້ຮ້າຍ
ແຮງລົງຢ່າງວ່ອງໄວ ໃນຂະນະທີ່ປະເທດນີ້ໄດ້ກ້າວເຂົ້າສູ່ສົງຄາມລະຫວ່າງພວກກະ
ບົດ Houthi ທີ່ອີຣ່ານໜູນຫລັງ ແລະລັດຖະບານ ທີ່ຊາອຸດີສະໜັບສະໜູນ.
ຫລາຍກວ່າເຈັດລ້ານຄົນ ປະເຊີນໜ້າກັບຄວາມອຶດຢາກ ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ຊຶ່ງເປັນການ
ເພີ້ມຂຶ້ນສາມລ້ານຄົນນັບແຕ່ເດືອນມັງກອນເປັນຕົ້ນມາ. ສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ຮ້ອງ
ຂໍເງິນ 2 ພັນ 1 ຮ້ອຍລ້ານໂດລາເພື່ອໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອ 12 ລ້ານຄົນ ຢູ່ປະເທດດັ່ງ
ກ່າວໃນປີນີ້.
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