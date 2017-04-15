ການລົງປະຊາມະຕິ ເຮັດໃຫ້ຊາວເທີກີ ຢູ່ນອກປະເທດ ເກີດຄວາມກັງວົນໃຈ

ຄົນເທີກີທີ່ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດກໍາລັງຄອງຄອຍດ້ວຍໃຈຈົດຈໍ່ ຢາກຮູ້ຜົນຂອງການ
ລົງປະຊາມະຕິ ທີ່ຈະມີຂຶ້ນໃນວັນອ້ທິດມື້ອື່ນນີ້ ຢູ່ບ້ານເກີດເມືອງນອນຂອງພວກເຂົາ
ເຈົ້າ ທີ່ມີບັນຫາຍ້ອນຄວາມເຄັ່ງຕຶງທາງການທູດ ແລະການນາບຂູ່ໃນຫລາຍຮູບ
ຫລາຍແບບຕໍ່ພວກໂຄສະນາຫາສຽງສະໜັບ ສະໜຸນການປ່ອນບັດເລືອກເອົາ
ຄໍາວ່າ “ບໍ່”.
ການປ່ອນບັດເລືອກເອົາຄໍາວ່າ “ເຫັນດີ” ຢູ່ໃນການລົງຄະແນນສຽງທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມ
ລັດຖະ ທໍາມະນູນ ແມ່ນຈະເຮັດໃຫ້ປະທານາທິບໍດີ Recep Tayyip Erdogan ມີ
ອໍານາດອັນກວ້າງໆ ອັນໃໝ່ອີກ ຊຶ່ງພວກທີ່ສະໜັບສະໜຸນທ່ານໃຫ້ເຫດຜົນວ່າ ອັນ
ນີ້ແມ່ນຈໍາເປັນສໍາລັບການປະຕິບັດໂຄງການ ເພື່ອພັດທະນາເທີກີຂອງເພິ່ນ ໃຫ້ກ້າວ
ໜ້າຕໍ່ໄປໄດ້. ແຕ່ວ່າຝ່າຍຄ້ານກັບເວົ້າວ່າ ທ່ານ Erdogan ພະຍາຍາມທີ່ຈະສ້າງຕັ້ງ
ລະບົບຜະເດັດການທັນສະໄໝຂຶ້ນ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ທ່ານສາມາດຮັກສາອໍານາດໄປຈົນ
ຮອດປີ 2029.
ຄວາມເຄັ່ງຕຶງໃນການແຂ່ງຂັນ ທີ່ແບ່ງແຍກປະຊາຊົນໃນເທີກີ ອອກເປັນສອງສ່ວນ
ເທົ່າກັນ ນັ້ນ ໄດ້ມີຜົນກະທົບແຜ່ລາມໄປຮອດຊາວເທີກີ ຫລາຍລ້ານຄົນທີ່ອາໄສໃນ
ທະວີບຢູໂຣບ. ຫລາຍໆຄົນໃນນັ້ນ ມີສິດໃນການລົງຄະແນນສຽງ ແລະກໍໄດ້ໄປລົງ
ແລ້ວ ຊຶ່ງຜົນອອກມາ ແມ່ນແຕກຕ່າງກັນໄປຈາກ 40 ເປີເຊັນ ຢູ່ໃນເຢຍຣະມັນ ເຖິງ
ປະມານ 60 ເປີເຊັນຢູ່ແບລ ຢຽມ.
ທ່ານນາງ Mürvet Öztürk ແມ່ນນັກການເມືອງເຊື້ອຊາດເທີກີຊຶ່ງມີບ່ອນນັ່ງບ່ອນນຶ່ງ
ໃນ ສະພາປະຈໍາຂົງເຂດ Hessen. ໃນຈໍານວນພົນລະເມືອງ 6 ລ້ານຄົນທີ່ດໍາລົງຊີ
ວິດຢູ່ໃນລັດດັ່ງກ່າວຂອງເຢຍຣະມັນນັ້ນ ມີຄົນທີ່ມີເຊື້ອສາຍມາຈາກເທີກີຢູ່ 3 ແສນ
50 ພັນຄົນ.
ທ່ານນາງ Öztürk ກ່າວວ່າ ທ່ານນາງໄດ້ຮັບການນາບຂູ່ຫລາຍໆແບບ ພາຍຫລັງທີ່
ໄດ້ຮັບພາລະບົດບາດໃນການຫາສຽງສະໜັບ ສະໜຸນການປ່ອນບັດເລືອກເອົາຄໍາວ່າ
“ບໍ່” ຍ້ອນຢ້ານວ່າການສືບຕໍ່ໃຫ້ອໍານາດ ທີ່ທ່ານ Erdogan ຊິງເອົາຢູ່ນັ້ນ ຈະເຮັດໃຫ້
ສະຖາບັນປະຊາທິປະໄຕຕ່າງໆ ໃນເທີກີ ຖືກທໍາລາຍລົງ.
ທ່ານນາງກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາໄດ້ຮັບຂໍ້ຄວາມທີ່ເປັນການນາບຂູ່ຈໍານວນນຶ່ງ ສົ່ງມາ
ທາງອອນໄລ. ສ່ວນຂໍ້ຄວາມນາບຂູ່ອັນນຶ່ງອີກ ແມ່ນສົ່ງມາທາງໜັງສືພິມ Sabah
ທີ່ມີຄວາມໃກ້ຊິດກັບພັກທີ່ກໍາອໍານາດຢູ່ນັ້ນ. ພວກເຂົາເຈົ້າບອກໃຫ້ປະຊາຊົນວ່າ
ບໍ່ໃຫ້ເວົ້າກັບພວກເຮົາ ແລະເວົ້າວ່າພວກເຮົາເປັນພວກທໍລະຍົດ ແລະເປັນສັດຕູ
ຂອງປະເທດຊາດ. ພວກເຮົາໄດ້ເລີ້ມການໂຄສະນາຫາສຽງໃນວັນທີ 15 ກຸມພາ
ແລະພວກເຂົາກໍໄດ້ພິມຂໍ້ຄວາມເຫລົ່ານີ້ໂລດໃນວັນທີ 16.”
ຄວາມກັງວົນໃຈແບບນີ້ກໍເກີດຂຶ້ນເຊັ່ນກັນຢູ່ໃນປະຊາຄົມຊາວເທີກີ-ໂຮນແລນ ຊຶ່ງ
ໄດ້ເຮັດໃຫ້ ນັກການເມືອງຂອງເມືອງ Rotterdam ຕ້ອງໄດ້ຖອຍການເຄື່ອນໄຫວ
ຄືນຊົ່ວຄາວ ຍ້ອນໄດ້ຮັບການນາບຂູ່ຫລາຍໆຢ່າງ.
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ