ເທີກີ ແລະພວກນັກລົບ ຕໍ່ຕ້ານ ຍຶດບໍລິເວນ ອ້ອມແອ້ມ ເມືອງສຳຄັນ ໃນພາກເໜືອ ຊີເຣຍ

ກອງທັບເທີກີ ກ່າວໃນວັນພຸດມື້ນີ້ວ່າ ກຳລັງຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານຊີເຣຍ ໂດຍໄດ້ ຮັບການ
ສະໜັບສະໜຸນ ຈາກເທີກີ ໄດ້ເຂົ້າຍຶດເອົາພູຍຸດທະສາດແຫ່ງນຶ່ງ ໃນບໍລິເວນອ້ອມແອ້ມ
ເມືອງ al-Bab ທີ່ຄວບຄຸມໂດຍພວກລັດອິສລາມ.
ກຸ່ມສິ້ງຊອມສິດທິມະນຸດໃນຊີເຣຍ ທີ່ມີສຳນັກງານຢູ່ອັງກິດ ທີ່ຕິດຕາມສົງຄາມຢູ່ ໃນ
ຊີເຣຍ ນັ້ນ ກ່າວວ່າ ທະຫານເທີກີ ແລະພວກຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານຊີເຣຍທີ່ເປັນ ພັນທະມິດ
ໄດ້ເປີດສາກບຸກໂຈມຕີ ໃນແລງວັນອັງຄານວານນີ້ ແລະຍຶດເອົາດິນແດນ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດ
ຊານເມືອງກ້ຳຕາເວັນຕົກຂອງເມືອງ al-Bab.
ເມືອງດັ່ງກ່າວນີ້ ເປັນເຂດທີ່ສຳຄັນໃນພາກເໜືອຂອງປະເທດຊີເຣຍ ທີ່ໄດ້ກາຍເປັນຈຸດ
ເພັ່ງເລັງຫຼາຍຂຶ້ນ ຂອງບັນຫາຂັດແຍ້ງ ທີ່ປະກອບດ້ວຍຫລາຍພັກຝ່າຍ.
ກຳລັງຂອງຊີເຣຍໄດ້ບຸກຄືບໜ້າໄປຈາກພາກໃຕ້ ໃນລັດສະໝີ 3 ກິໂລແມັດເຄິ່ງຫ່າງ
ຈາກເມືອງ al-Bab ອີງຕາມກຸ່ມປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດໃນຊີເຣຍ. ສ່ວນກຳລັງເທີກີ ແລະ
ພວກນັກລົບຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານ ມາຈາກທາງເໜືອ ໃນຂະນະທີ່ ກຳລັງຂອງຊາວເຄີດ
ຄວບຄຸມດິນແດນ ຢູ່ທາງພາກຕາເວັນອອກ ແລະ ຕາເວັນຕົກ.
ກຸ່ມຕ່າງໆເຫລົ່ານີ້ໄດ້ສູ້ລົບເພື່ອຂັບໄລ່ນັກລົບຂອງກຸ່ມລັດອິສລາມອອກໄປ ແຕ່ແມ່ນ
ຫຍັງຈະເກີດຂຶ້ນ ຖ້າຫາກວ່າ ພວກຫົວຮຸນແຮງດັ່ງກ່າວ ໄດ້ແຕກຢ່າງບໍ່ເປັນລະບຽບ
ຈາກເມືອງ al-Bab ແຕ່ຍັງເປັນບັນຫາຢູ່ອີກຕໍ່ໄປ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ