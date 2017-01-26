ເທີກີ ກ່າວວ່າ ການເຈລະຈາ ສັນຕິພາບ ຊີເຣຍ ແມ່ນຜົນສຳເລັດ ທາງການທູດ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງເທີກີ ທ່ານ Binali Yildirim ກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ການເຈ ລະຈາສັນຕິພາບຊີເຣຍຢູ່ກາຊັກສະຖານ ໃນອາທິດນີ້ ແມ່ນ “ຄວາມສຳເລັດທາງດ້ານການທູດທີ່ແທ້ຈິງ.”
ເທີກີ ຣັດເຊຍ ແລະອີຣ່ານເປັນຜູ້ໄກ່ເກ່ຍໃນການຈັດກອງປະຊຸມເປັນເວລາສອງມື້ ທີ່ນະ ຄອນ Astana ລະຫວ່າງລັດຖະບານຊີເຣຍແລະຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າຂອງພວກຕໍ່ຕ້ານ ຊຶ່ງໄດ້ຕົກລົງກັນ ໃນຕອນທ້າຍຂອງກອງປະຊຸມວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າຈະຕິດຕາມເບິ່ງການຢຸດ ຍິງເປັນບາງສ່ວນຢູ່ໃນຊີເຣຍ ແລະສະໜັບສະໜຸນ ການດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອ ຊອກຫາການແກ້ໄຂທາງດ້ານການເມືອງຕໍ່ບັນຫາຂັດ ແຍ້ງຢູ່ໃນປະເທດດັ່ງກ່າວ.
ທ່ານ Yildirim ກ່າວວ່າ ການແກ້ໄຂຄວນຈະພົວພັນ ກັບລັດຖະບານຊີເຣຍຊຸດໃໝ່ “ທີ່ ຕາງໜ້າໃຫ້ທຸກພັກຝ່າຍ.”
ນຶ່ງໃນບັນຫາທີ່ຍັງຄ້າງຄາໃນການເຈລະຈາສັນຕິພາບຮອບກ່ອນກໍແມ່ນບົດບາດ ຂອງປະທານາທິບໍດີ Bashar al-Assad ທີ່ຈະມີຢູ່ໃນລັດຖະບານຊຸດໃໝ່. ພວກຕໍ່ຕ້ານຢາກໃຫ້ທ່ານລົງຈາກອຳນາດ ແຕ່ພວກສະໜັບສະໜຸນທ່ານ ຮວມທັງຣັດເຊຍ ຢາກໃຫ້ຜູ້ກ່ຽວ
ກຳອຳນາດຕໍ່ໄປ.
ຖະແຫລງການສະບັບນຶ່ງ ໃນຕອນທ້າຍຂອງກອງປະຊຸມ ທີ່ນະຄອນ Astana ກ່າວວ່າ
ທຸກພັກຝ່າຍຂອງຊີເຣຍ ຈະພົບປະກັນອີກໃນເດືອນໜ້ານີ້ ທີ່ນະຄອນເຈນີວາ. ບັນດາກຸ່ມຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນການເຈລະຈາໄດ້ສະແດງຄວາມສົງໄສກ່ຽວກັບກົນໄກ
ສາມຝ່າຍ ທີ່ຈະຄ້ຳປະກັນ ໃຫ້ມີການປະຕິບັດຕາມການຢຸດຍິງ.
ທ່ານ Issam Alrayyes ໂຄສົກຂອງກອງທັບຊີເຣຍເສລີໃນເຂດພາກໃຕ້ກ່າວວ່າ “ພວກ ເຮົາແມ່ນມີຄວາມບໍ່ແນ່ໃຈສະເໝີ ກ່ຽວກັບປະເທດເຫລົ່ານັ້ນ. ຂ້າພະເຈົ້າໝາຍຄວາມວ່າ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນອີຣ່ານ ແນ່ນອນຣັດເຊຍ. ແຕ່ພວກ ເຮົາກໍຫວັງວ່າ ເທື່ອນີ້ຣັດເຊຍຈະເອົາບົດບາດທີ່ແຕກຕ່າງອອກໄປ.”
ຜູ້ນຳຄະນະຜູ້ແທນຂອງກຸ່ມຝ່າຍຄ້ານໃນຊີເຣຍ ທ່ານ Muhammad Alloush ໄດ້ໃຫ້ ການອະນຸມັດຕໍ່ການຢຸດຍິງໃນຂອບເຂດທີ່ກວ້າງຂວາງຂອງຣັດເຊຍແລະກ່າວວ່າ ທ່ານຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບຄຳຕອບພາຍໃນນຶ່ງອາທິດ.
ລັດຖະບານຊີເຣຍ ທີ່ໄດ້ຮັບການໜຸນຫລັງຈາກຣັດເຊຍແລະອີຣ່ານ ໄດ້ສະແດງ ຄວາມຊົມເຊີຍຕໍ່ແຜນການສາມຝ່າຍ ແຕ່ກໍໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າ ລັດຖະບານຈະດຳເນີນການຕໍ່ໄປ ໃນການບຸກໂຈມຕີທາງທະຫານຕໍ່ພວກຕໍ່ຕ້ານຢູ່ນອກນະຄອນຫລວງດາມັສກັສ.
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