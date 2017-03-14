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ເທີກີ ໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ການຮຽກຮ້ອງ ຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບ ທີ່ຂໍໃຫ້ໃຊ້ຄວາມຢັບຢັ້ງ
ໃນຂະນະທີ່ເທີກີ ແລະ Netherlands ຍັງສືບຕໍ່ເກີດການຂັດແຍ້ງທາງດ້ານການທູດ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ Netherlands ໄດ້ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ລັດຖະມົນຕີເທີກີ ຈາກການໂຮມຊຸມນຸມ
ໃນການໃຫ້ຄວາມສະໜັບສະໜຸນປະທານາທິບໍດີ Racep Tayyip Erdogan
ຜູ້ຊຶ່ງໃນເວລາຕໍ່ມາ ໄດ້ກ່າວຫາ Netherlands ວ່າກະທຳການ ຄືກັນກັບພວກ Nazis.
ໃນວັນຈັນວານມານີ້ ຫົວໜ້ານະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບ
ທ່ານນາງ Federica Mogherini ແລະກຳມາທິການຮັບຜິດຊອບໃນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບ ການ ທ່ານ Johannes Hahn ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເທີກີ “ລະງັບ
ຈາກການໃຊ້ຖ້ອຍຄຳຮຸນແຮງ ແລະການເອົາບາດກ້າວ ທີ່ຈະເປັນການສ່ຽງເຮັດໃຫ້ສະຖານະການ ເພີ່ມຄວາມຮ້າຍແຮງຂຶ້ນຕື່ມ.”
ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະພາບຢູໂຣບທັງສອງ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ມັນເປັນສິ່ງຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງ
ຫຼີກລ່ຽງການເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເຄັ່ງຕຶງເພີ່ມຕື່ມ ແລະຫາທາງເພື່ອເຮັດໃຫ້ສະຖາ
ນະການງຽບສະຫງົບລົງ.”
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຂອງເທີກີ ໄດ້ຕອບໂຕ້ ດ້ວຍຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງ ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ໂດຍກ່າວວ່າ ຄຳເວົ້າເຫລົ່ານັ້ນແມ່ນບໍ່ມີປະໂຫຍດຫຍັງສຳລັບເທີກີ.
ເທີກີ ຍັງໄດ້ໂຈະຄວາມສຳພັນລະດັບສູງກັບ Netherlands ຊຶ່ງເປັນສ່ວນນຶ່ງ
ໃນການລົງໂທດ ເພື່ອປະທ້ວງ ຕໍ່ການກະທຳຂອງ Netherlands. ການເອົາ
ມາດຕະການນີ້ ແມ່ນຮວມທັງການເກືອດຫ້າມບໍ່ໃຫ້ເອກອັກຄະລັດຖະທູດຂອງ
Netherlands ຊຶ່ງໃນປະຈຸບັນນີ້ ໄດ້ເດີນທາງອອກໄປນອກປະເທດນັ້ນກັບຄືນໄປສູ່
ເທີກີແລະໂຈະຖ້ຽວບິນທາງການທູດຫຼາຍຖ້ຽວນຳດ້ວຍ. ຂອບເຂດໃນການລົງໂທດ
ເບິ່ງຄືວ່າ ຈະບໍ່ຮວມໄປເຖິງມາດຕະການທາງເສດຖະກິດ ຫຼືຂໍ້ຈຳກັດໃນການເດີນ
ທາງຂອງປະຊາຊົນສາມັນທົ່ວໄປ.
ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີເທີກີ ທ່ານ Numan Kurtulmus ໄດ້ບອກກັບພວກນັກຂ່າວ
ວ່າ ການເອົາມາດຕະການທີ່ວ່ານີ້ ຍັງຈະດຳເນີນຢູ່ຕໍ່ໄປ ຈົນກວ່າວ່າ Netherlands
ຈະເອົາ ບາດກ່າວ “ແກ້ໄຂ” ການກະທຳຂອງຕົນ. ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ເທີກີ ຍັງໄດ້ກ່າວຕື່ມ
ອີກວ່າ ລັດຖະບານ ຄວນຈະທົບທວນຄືນ ການຮ່ວມມືຂອງຕົນກັບສະຫະພາບຢູໂຣບ
ໃນການປ້ອງກັນການຫລັ່ງໄຫລທາງພາກພື້ນດິນຂອງພວກຄົນເຂົ້າເມືອງ.
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດເທີກີແລະລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນໄດ້ວາງແຜນທີ່
ຈະໄປຮ່ວມພິທີຕ່າງໆຢູ່ Netherlands ເພື່ອໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນຕໍ່ການລົງປະຊາ
ມະຕິໃນໄວໆນີ້ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານ Erdogan ມີອຳນາດກວ້າງອອກໄປອີກ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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