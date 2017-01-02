ກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງ ລັດອິສລາມ ອ້າງເອົາຄວາມ ຮັບຜິດຊອບ ສຳລັບການໂຈມຕີ ສະຖານ ບັນເທີງ ໃນເທີກີ

ໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງ ລັດອິສລາມ ໄດ້ອ້າງເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບ ສຳລັບ ການໂຈມຕີ ໃນມື້ປີໃໝ່ ຕໍ່ສະຖານບັນເທີງ ຢູ່ທີ່ນະຄອນ Istanbul ຂອງປະເທດເທີກີ ທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ 39 ຄົນ ເສຍຊີວິດ ແລະ ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ກຳລັງຊອກຫາ ມືປືນ ຜູ້ທີ່ ໄດ້ຫລົບໜີນັ້ນຢູ່.
ກຸ່ມດັ່ງກ່າວນັ້ນ ໄດ້ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫລງການສະບັບໜຶ່ງ ວ່າ “ທະຫານຂອງລັດ
ອິສລາມ” ໄດ້ປະຕິບັດການ ການຍິງສັງຫານທີ່ວ່ານັ້ນ.
ການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເກີດຂຶ້ນ ເມື່ອຕອນເຊົ້າວັນອາທິດວານນີ້ ໂດຍມີມືປືນຄົນໜຶ່ງ ທີ່ຍິງສັງຫານເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດຄົນໜຶ່ງ ແລະ ພົນລະເຮືອນຜູ້ໜຶ່ງ ຢູ່ດ້ານນອກ ຂອງ ສະຖານບັນເທີງ Reina ກ່ອນທີ່ຜູ້ກ່ຽວຈະເຂົ້າໄປທາງໃນ. ໃນເວລານັ້ນ ມີປະມານ
600 ຄົນ ຢູ່ໃນສະຖານບັນເທີງ ຊຶ່ງພວກຄົນບາງສ່ວນ ໄດ້ໂດດເຂົ້າໄປໃນຊ່ອງແຄບ ຂອງທະເລ ເພື່ອເອົາຕົວຫລົບໜີ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ໄດ້ກ່າວວ່າ ມືປືນ ໄດ້ປະປົນເຂົ້າກັບ ຜູ້ຄົນທີ່ໜີອອກມາ ຈາກສະຖານ ບັນເທີງນັ້ນ. ນອກເໜືອຈາກ ພວກທີ່ໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍແລ້ວ ຍັງມີ ປະມານ 70 ຄົນ ໄດ້ ຮັບບາດເຈັບ.
ປະທານາທິບໍດີ ເທີກີ ທ່ານ Recep Tayyip Erdogan ໄດ້ເອີ້ນການຍິງສັງຫານ
ວ່າ ເປັນ “ການໂຈມຕີທີ່ໂຫດຮ້າຍ” ຊຶ່ງທ່ານໄດ້ຂຽນລົງໃນ ຖະແຫລງການ ສະບັບ ວັນອາທິດ.
ທ່ານໄດ້ເວົ້າຕື່ມວ່າ “ເທີກີ ຈະຢືນຢູ່ຮ່ວມກັນ ແລະ ຈະບໍ່ໃຫ້ຊ່ອງທາງ ແກ່ເກມ
ຊົ່ວຮ້າຍ ຂອງພວກກໍ່ການຮ້າຍນີ້.”
ບັນດາຜູ້ນຳ ຈາກທົ່ວໂລກ ໄດ້ປະນາມການໂຈມຕີ ດັ່ງກ່າວນັ້ນ.
ໂຄສົກຂອງ ທ່ານ Antonio Guterres ເລຂາທິການໃຫຍ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານໄດ້ປະນາມ “ການໂຈມຕີກໍ່ການຮ້າຍທີ່ປ່າເຖື່ອນ” ນີ້ ແລະ ຫວັງວ່າ ພວກຜູ້ທີ່ຮັບຜິດຊອບ ສຳລັບຈັດແຈງ ແລະ ຍິງສັງຫານ ຈະຖືກນຳມາລົງໂທດ ຕາມ ກົດໝາຍ.
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