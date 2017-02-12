ກອງທັບ ຊີເຣຍ ກັບ ກຳລັງຕໍ່ຕ້ານ ຣັດບານຊີເຣຍ ຕ່າງກໍຈະພາກັນຄືບໜ້າເຂົ້າສູ່ເມືອງ al-Bab

ໃນວັນເສົາວານນີ້ ພວກຕໍ່ຕ້ານຣັດຖະບານທີ່ ເທີກີ ໜູນຫຼັງ ໄດ້ບຸກເຂົ້າໄປໃນເມືອງ
al-Bab ທີ່ໝັ້ນຂອງພວກ ຣັດອິສລາມ ເວລາກຳລັງຂອງຣັດຖະບານ ຊີເຣຍ ທີ່ຣັດເຊຍ
ໜູນຫຼັງ ຢຸດຢັ້ງໄວ້ ຢູ່ເສັ້ນແບ່ງກັນເພື່ອບໍ່ໃຫ້ກຳລັງທີ່ເປັນປໍຣະປັກ ປະທະກັນ.
ພວກທີ່ຕິດຕາມສິ້ງຊອມກ່າວວ່າ ກຳລັງຂອງຝ່າຍຄ້ານຣັດຖະບານ ພ້ອມກັບພວກກອງ
ໜູນ Euphrates ທີ່ເປັນກຳລັງຂອງເທີກີ ຍຶດໄດ້ໂຮງພະຍາບານ ເວລາພວກເຂົາເຈົ້າ
ບຸກເຂົ້າໄປທາງພາກຕາເວັນຕົກຂອງເມືອງ ອັນເປັນພາກສ່ວນນຶ່ງ ຂອງກຳລັງປະສົມ
ທີ່ມຸ່ງຫວັງຈະທັບມ້າງພວກຫົວຮຸນແຮງລັດອິສລາມນັ້ນ.
ພວກເຫັນເຫດການທັງຫຼາຍ ລາຍງານວ່າ ໄດ້ມີການສູ້ລົບກັນຢ່າງໜັກຢູ່ໃນ al-Bab
ທີ່ຢູ່ຫ່າງຈາກຊາຍແດນ ເທີກີ ລົງມາທາງໃຕ້ 40 ກິໂລແມັດ ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນມີລາຍງານເທື່ອ
ກ່ຽວກັບການເສຍຊີວິດແລະບາດເຈັບ.
ໃນອີກດ້ານນຶ່ງ ກຊ ຕ່າງປະເທດ ຣັດເຊຍ ກໍໄດ້ເວົ້າວ່າ ທະຫານຂອງຣັດຖະບານຊີເຣຍ
ທີ່ໜູນຫຼັງໂດຍການໂຈມຕີທາງອາກາດ ຂອງຣັດເຊຍ ໄດ້ “ປົດປ່ອຍ” ເມືອງTadef ທີ່
ຢູ່ໃກ້ຄຽງ ທີ່ລາຍງານໂດຍຄຳຖະແຫຼງຂອງກະຊວງ ວ່າ “ເມືອງ al-Bab ເປັນທີ່ໝັ້ນ
ແຂງແຮງທີ່ສຸດ ຂອງຣັດອິສລາມ ນັ້ນ.”
ອົງການຂ່າວສານ ຕາສ ຂອງຣັດເຊຍ ທີ່ອ້າງຄຳເວົ້າຂອງ ກຊ ດັ່ງກ່າວ ເວົ້າວ່າ ກອງ
ກຳລັງບຸກໂຈມຕີຂອງຣັດຖະບານ ທີ່Tadef ໄດ້ສັງຫານພວກຫົວຮຸນແຮງ 650 ຄົນ
ຣົດຖັງສອງຄັນ ອາວຸດຂະໜາດໜັກ ແລະພາຫະນະເກືອບເຖິງ 20 ຄັນ. ບໍ່ມີຜູ້ໃດ ບໍ່ວ່າ
ຈະແມ່ນ ຣັດຖະບານ ຊີເຣຍ ຫຼື ພວກຕິດຕາມເຫດການ ຈະຢືນຢັນກ່ຽວກັບ ຂໍ້ອ້າງ
ດັ່ງກ່າວ ຕົກມາເຖິງຕອນແລງວັນເສົາວານນີ້.
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