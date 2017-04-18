ທ່ານດໍໂນລ ທຣໍາ ປະຕິບັດງານໃນນາມປະທານາທິບໍດີໃກ້ຈະໄດ້ 100 ມື້ແລ້ວ ແລະ
ຄະແນນນິຍົມຂອງທ່ານຍັງສືບຕໍ່ຄົງໂຕຢູ່ໃນລະດັບ 40 ເປີເຊັນ ຊຶ່ງເປັນຄະແນນ ທີ່ຕໍ່າສໍາລັບການເປັນປະທານາທິບໍດີຄົນໃໝ່ຂອງສະຫະລັດ. ຄະແນນຂອງທ່ານທຣໍາ
ໃນດ້ານນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດໄດ້ດີຂຶ້ນເລັກນ້ອຍ ຍ້ອນມີການໂຈມຕີທາງທະ
ຫານຢູ່ຊີເຣຍ ແລະອັຟການິສຖານເມື່ອໝໍ່ໆມານີ້ ແຕ່ວ່າດ້ານວຽກງານພາຍໃນປະ
ເທດແລ້ວ ທ່ານຍັງຂ້ອນຂ້າງວ່າຕິດຢູ່ອັນດັບປານກາງ.
ການຕິດຕາມຢັ່ງຫາງສຽງປະຈໍາວັນຫລ້າສຸດຂອງອົງການ Gallup ເຫັນວ່າ ຄະແນນນິຍົມຂອງປະທານາທິບໍດີ ແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບ 41 ເປີເຊັນໂດຍທີ່ມີ 53 ເປີເຊັນຂອງປະ
ຊາຊົນບໍ່ເຫັນດີນໍາ. ຄະແນນນີ້ແມ່ນຄະແນນທີ່ດີຂຶ້ນຫລາຍເມື່ອທຽບກັບຄະແນນໃນປະ
ມານ 3 ອາທິດກ່ອນຕອນທີ່ຄະແນນນິຍົມຂອງທ່ານໄດ້ຫລຸດລົງໄປຢູ່ 35 ເປີເຊັນນັ້ນ.
ການສໍາຫລວດຄັ້ງຫລ້າສຸດຂອງວິທະຍາໄລ Marist College ພົບວ່າ ຄະແນນນິຍົມ
ຂອງທ່ານທຣໍາ ແມ່ນ 39 ເປີເຊັນ, ຊຶ່ງເປັນຄະແນນທີ່ປ່ຽນໄປໜ້ອຍດຽວ ຈາກຄະແນນ
ທີ່ໄດ້ຮັບ ໃນໄລຍະກ່ອນໜ້າການໂຈມຕີຂອງສະຫະລັດຢູ່ຊີເຣຍນັ້ນ. ອີງຕາມທ່ານ Lee Miringoff, ອໍານວຍການສະຖາບັນວ່າ ດ້ວຍຄວາມຄິດເຫັນຂອງປະຊາຊົນ ທີ່ວິທະຍາໄລ Marist College ເວົ້າວ່າ "ທ່ານທຣໍາ ກໍາລັງປະເຊີນກັບການທົດສອບໃນການເປັນຜູ້
ບັນຊາການສູງສຸດ." ແລະທ່ານໄດ້ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫລງການ ກ່ຽວກັບການສໍາຫລວດ
ຄັ້ງຫລ້າສຸດວ່າ "ຊາວອາເມຣິກັນທັງຫລາຍຍັງຢາກເຫັນວ່າ ປະທານາທິບໍດີທຣໍາໃຫ້
ການນໍາພາແກ່ເຂົາເຈົ້າ."
ພາຍຫລັງການປະຕິບັດພາລະກິດພາຍໃນປະເທດ ທີ່ບໍ່ຄ່ອຍເປັນໄປຢ່າງລາບລື່ນ
ເປັນເວລາສອງສາມເດືອນ ປະທານາທິບໍດີທຣໍາໄດ້ຫັນຄວາມເອົາໃຈໃສ່ນັບມື້ນັບ
ຫລາຍຂຶ້ນ ຕໍ່ບັນຫານະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດ ຊຶ່ງລວມມີໂຄງການລູກສອນໄຟ
ຂອງເກົາຫລີເໜືອ ແລະການໂຈມຕີທາງທະຫານໃນຊີເຣຍ ແລະອັຟການິສຖານເມື່ອ
ໝໍ່ໆມານີ້.
ທ່ານທຣໍາໄດ້ກ່າວຕໍ່ນັກຂ່າວ ຢູ່ກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວຮ່ວມກັບທ່ານ Jens
Stoltenberg ເລຂາທິການໃຫຍ່ຂອງອົງການເນໂຕ ໃນອາທິດຜ່ານມາວ່າ "ດຽວນີ້
ໂລກແມ່ນເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຫຍຸ້ງເຫຍີງໄປໝົດ." "ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ເມື່ອໃດ
ພວກເຮົາຫາກສິ້ນສຸດການປະຕິ ບັດພາລະກິດ ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ມັນຈະເປັນໜ້າຢູ່ຂຶ້ນຫລາຍ, ແລະຂ້າພະເຈົ້າຂໍບອກ ໃນນາມຂອງຂ້າພະເຈົ້າເອງໄດ້ເລີຍວ່າ ເມື່ອໃດ
ຂ້າພະເຈົ້າຫາກສໍາເລັດພາລະກິດ ມັນຈະເປັນໂລກທີ່ໜ້າຢູ່ຫລາຍ ຍ້ອນວ່າດຽວນີ້
ມັນຂີ້ຮ້າຍຫລາຍ."
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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