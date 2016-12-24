ຄະນະ ໂອນອຳນາດ ທ່ານທຣຳ ຫາທາງ ອະທິບາຍ ຕໍ່ການຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ຂະຫຍາຍ ກຳລັງນິວເຄລຍ

ປະທານາທິບໍດີທີ່ໄດ້ຮັບເລືອກໃໝ່ຂອງສະຫະລັດ ທ່ານ Donald Trump ໄດ້ຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ສະຫະລັດ ຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດ ທາງດ້ານນິວເຄລຍ ຂອງກອງທັບ ຊຶ່ງເປັນການໃຫ້ຄວາມເຫັນທີ່ອາດເປັນສັນຍານໃນການຕ່າວປີ້ນຂອງການດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມ ທີ່ມີມາເປັນເວລາຫຼາຍທົດສະວັດ ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນບົດບາດຂອງອາວຸດນິວເຄລຍໃນໂຄງ ການປ້ອງກັນປະເທດຂອງສະຫະລັດ.
ໃນຂໍ້ຄວາມ ທີ່ສົ່ງຜ່ານທາງ Twitter ໃນວັນພະຫັດແລ້ວນີ້ ທ່ານ Trump ກ່າວວ່າ “ສະ ຫະລັດຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງ ແລະເສີມຂະຫຍາຍຢ່າງເປັນການໃຫຍ່ຄວາມສາມາດທາງດ້ານນິວເຄລຍຂອງຕົນ ຈົນກວ່າຈະເຖິງເວລາທີ່ໂລກຂອງເຮົາ ຈະຕົກລົງກັນໄດ້ກ່ຽວກັບໃນເລື້ອງນິວເຄລຍ.”
ທ່ານ Trump ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ການອະທິບາຍຫຍັງຕື່ມປ່ອຍໃຫ້ຄະນະໂອນອຳນາດຂອງທ່ານ ພະຍາຍາມໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງຕໍ່ອັນທີ່ອາດເບິ່ງກັນວ່າເປັນຄຳເຕືອນຈາກປະທານາ ທິບໍດີ ທີ່ໄດ້ຮັບເລືອກໃໝ່ ກ່ຽວກັບການເສີມຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຄວາມສາມາດທາງດ້ານນິວເຄລຍຂອງປະເທດ.
ໂທລະພາບ MSNBC ລາຍງານໃນຕອນເຊົ້າວັນສຸກວານນີ້ວ່າ ທ່ານ Trump ກ່າວຕໍ່ຕາໜ່າງຂ່າວຂອງຕົນວ່າ “ປ່ອຍໃຫ້ມັນເປັນການແຂ່ງຂັນອາວຸດເລີຍ ພວກເຮົາຈະສາ ມາດເອົາຊະນະເຂົາ ໃນທຸກໆຮອບ ແລະຈະທົນທານກວ່າເຂົາ.”
ໂຄສົກຂອງທ່ານ Trump ທ່ານ Sean Spicer ກ່າວໃນເວລາຕໍ່ມາວ່າ ຈະບໍ່ມີການແຂ່ງ ຂັນອາວຸດໃດໆ ຍ້ອນວ່າປະເທດອື່ນໆຈະເລີ້ມຄິດແບບມີເຫດຜົນ.
ປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ທ່ານ Vladimir Putin ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວ ໃນວັນສຸກວານນີ້ ທີ່ກອງປະຊຸມ ຖະແຫຼງຂ່າວທ້າຍປີ ຂອງທ່ານວ່າ ທ່ານບໍ່ໄດ້ມອງເຫັນຫຍັງຜິດປົກກະຕິ ໃນການໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງທ່ານ Trump ທີ່ຈະເສີມຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ກຳລັງນິວເຄລຍຂອງສະຫະລັດ ໂດຍໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ປະທານາທິບໍດີທີ່ໄດ້ຮັບເລືອກໃໝ່ ໄດ້ກ່າວ ຢູ່ແລ້ວໃນລະຫວ່າງການໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານ.
ທ່ານ Putin ກ່າວວ່າ ໃນຂະນະທີ່ສະຫະລັດມີກຳລັງທະຫານທີ່ໃຫຍ່ກວ່າທ່ານບໍ່ໄດ້ມອງເຫັນວ່າອາເມຣິກັນອາດຈະເປັນຜູ້ຮຸກຮານແລະການເພັ່ງເລັງຂອງຣັດເຊັຍຄວນຈະແມ່ນ ໃນເລື້ອງລູກສອນໄຟ ທີ່ສາມາດເຈາະຜ່ານລະບົບປ້ອງກັນທີ່ມີຢູ່ໃນປັດຈຸບັນນີ້.
ໂຄສົກ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດ ທ່ານ John Kirby ກ່າວວ່າ ລັດຖະບານ ທ່ານໂອບາມາ “ໄດ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະນຳພາພວກເຮົາໄປສູ່ເສັ້ນທາງເພື່ອ ໃຫ້ໂລກປອດຈາກອາວຸດນິວເຄລຍ.”
ພວກນັກຊ່ຽວຊານກ່ຽວກັບການຄວບຄຸມອາວຸດຂອງສະຫະລັດກ່າວວ່າ ສະຫະລັດແລະ ຣັດເຊຍ ມີອາວຸດນິວເຄລຍຢູ່ໃນຄັງອາວຸດຂອງຕົນເກືອບເທົ່າໆກັນຄືແຕ່ລະຝ່າຍມີຫຼາຍກວ່າ 7,000 ລູກ.
ແຕ່ຖ້າທ່ານ Trump ຕັດສິນໃຈທີ່ຈະຂະຫຍາຍຄັງອາວຸດນິວເຄລຍ ມັນອາດຈະເປັນການຕ່າວປີ້ນທີ່ສຳຄັນ ໃນນະໂຍບາຍທີ່ມີມາເປັນເວລາດົນກວ່າ 50 ປີ ຂອງສະຫະລັດ ທີ່ໄດ້ເພັ່ງເລັງໃສ່ແຕ່ການຫລຸດອາວຸດນິວເຄລຍລົງນັ້ນ.
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