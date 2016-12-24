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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ຄະນະ ໂອນອຳນາດ ທ່ານທຣຳ ຫາທາງ ອະທິບາຍ ຕໍ່ການຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ຂະຫຍາຍ ກຳລັງນິວເຄລຍ

ການຍິງລູກສອນໄຟ ຂີປະນາວຸດຂ້າມທະວີບ Minuteman III ທີ່ບໍ່ຕິດຫົວລະເບີດ ເພື່ອເປັນການທົດສອບ ທີ່ຖານທັບອາກາດ Vandenberg ເມື່ອວັນທີ 25 ກຸມພາ 2016.

ການຍິງລູກສອນໄຟ ຂີປະນາວຸດຂ້າມທະວີບ Minuteman III ທີ່ບໍ່ຕິດຫົວລະເບີດ ເພື່ອເປັນການທົດສອບ ທີ່ຖານທັບອາກາດ Vandenberg ເມື່ອວັນທີ 25 ກຸມພາ 2016.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ປະທານາທິບໍດີ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ເລືອກ​ໃໝ່​ຂອງ​ສະຫະລັດ ທ່ານ Donald Trump ​ໄດ້ຮຽກຮ້ອງ ​ໃຫ້​ສະຫະລັດ ຂະຫຍາຍ​ຄວາມ​ສາມາດ​ ທາງ​ດ້ານ​ນິວ​ເຄລຍ ຂອງກອງທັບ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ການ​ໃຫ້​ຄວາມ​ເຫັນ​ທີ່​ອາດເປັນສັນຍາ​ນ​ໃນ​ການ​ຕ່າວ​ປີ້ນຂອງ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ຄວາມ​ພະຍາຍາມ ​ທີ່​ມີ​ມາ​ເປັນ​ເວລາ​ຫຼາຍທົດ​ສະ​ວັດ ​ເພື່ອ​ຫລຸດຜ່ອນ​ບົດບາດ​ຂອງ​ອາວຸດ​ນິວ​ເຄລຍ​ໃນ​ໂຄງ ການ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ຂອງ​ສະຫະລັດ.

​ໃນຂໍ້ຄວາມ ທີ່​ສົ່ງ​ຜ່ານ​ທາງ Twitter ​ໃນ​ວັນ​ພະຫັດ​ແລ້ວນີ້ ທ່ານ Trump ກ່າວ​ວ່າ “ສະ ຫະລັດ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ປັບປຸງ ​ແລະ​ເສີມ​ຂະຫຍາຍຢ່າງ​ເປັນ​ການ​ໃຫຍ່ຄວາມ​ສາມາດ​ທາງ​ດ້ານ​ນິວ​ເຄລຍຂອງ​ຕົນ ຈົນກວ່າ​ຈະ​ເຖິງ​ເວລາ​ທີ່​ໂລກ​ຂອງ​ເຮົາ​ ຈະຕົກລົງກັນໄດ້​ກ່ຽວ​ກັບໃນ​ເລື້ອງນິວ​ເຄລຍ.”

ທ່ານ Trump ບໍ່​ໄດ້​ໃຫ້ການ​ອະທິບາຍ​ຫຍັງ​ຕື່ມປ່ອຍ​ໃຫ້​ຄະນະ​ໂອນ​ອຳນາດ​ຂອງທ່ານ ພະຍາຍາມ​ໃຫ້​ຄວາມ​ກະຈ່າງ​ແຈ້ງຕໍ່ອັນ​ທີ່ອາດ​ເບິ່ງ​ກັນວ່າ​ເປັນ​ຄຳ​ເຕືອນ​ຈາກ​ປະທານາ ທິບໍ​ດີ ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ເລືອກ​ໃໝ່ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ເສີມ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ໃຫ້​ແກ່​ຄວາມ​ສາມາດ​ທາງ​ດ້ານ​ນິວ​ເຄລຍຂອງ​ປະ​ເທດ.

​ໂທລະພາບ MSNBC ລາຍ​ງານ​ໃນ​ຕອນ​ເຊົ້າວັນ​ສຸກ​ວານນີ້ວ່າ ທ່ານ Trump ກ່າວຕໍ່​ຕາໜ່າງຂ່າວ​ຂອງຕົນ​ວ່າ “ປ່ອຍ​ໃຫ້​ມັນ​ເປັນ​ການ​ແຂ່ງຂັນ​ອາວຸດ​ເລີຍ ພວກ​ເຮົາຈະ​ສາ ມາດ​ເອົາ​ຊະນະເຂົາ ​ໃນ​ທຸກໆ​ຮອບ ​ແລະ​ຈະ​ທົນ​ທານ​ກວ່າ​ເຂົາ.”

​ໂຄສົກ​ຂອງ​ທ່ານ Trump ທ່ານ Sean Spicer ກ່າວ​ໃນເວລາ​ຕໍ່​ມາ​ວ່າ ຈະ​ບໍ່​ມີ​ການ​ແຂ່ງ ຂັນ​ອາວຸດ​ໃດໆ ຍ້ອນ​ວ່າ​ປະ​ເທດ​ອື່ນໆ​ຈະ​ເລີ້ມຄິດ​ແບບ​ມີ​ເຫດຜົນ.

ປະທານາທິບໍດີຣັດ​ເຊຍ ທ່ານ Vladimir Putin ກ່າວ​ຕໍ່​ພວກ​ນັກ​ຂ່າວ ​ໃນ​ວັນ​ສຸກ​ວານນີ້ ​ທີ່ກອງ​ປ​ະຊຸມ ​ຖະ​ແຫຼງຂ່າວ​ທ້າຍ​ປີ​ ຂອງ​ທ່ານ​ວ່າ ທ່ານ​ບໍ່​ໄດ້​ມອງ​ເຫັນຫຍັງ​ຜິດ​ປົກກະຕິ ​ໃນການ​ໃຫ້​ຄຳ​ໝັ້ນສັນຍາ​ຂອງ​ທ່ານ Trump ທີ່​ຈະ​ເສີມຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ໃຫ້​ແກ່​ກຳລັງ​ນິວ​ເຄລຍຂອງ​ສະຫະລັດ ໂດຍ​ໃຫ້​ຂໍ້​ສັງ​ເກດ​ວ່າ ປະທານາທິບໍດີ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ເລືອກ​ໃໝ່ ​ໄດ້​ກ່າວ​ ຢູ່​ແລ້ວ​ໃນ​ລະຫວ່າງ​ການ​ໂຄສະນາ​ຫາ​ສຽງ​ຂອງ​ທ່ານ.

ທ່ານ Putin ກ່າວ​ວ່າ ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ສະຫະ​ລັດມີ​ກຳລັງ​ທະຫານ​ທີ່​ໃຫຍ່​ກວ່າທ່ານ​ບໍ່​ໄດ້​ມອງ​ເຫັນ​ວ່າອາ​ເມຣິກັນ​ອາດ​ຈະ​ເປັນ​ຜູ້​ຮຸກ​ຮານແລະ​ການ​ເພັ່ງ​ເລັງ​ຂອງຣັດເຊັຍຄວນ​ຈະ​ແມ່ນ ​ໃນ​ເລື້ອງລູກ​ສອນ​ໄຟ ທີ່​ສາມາດ​ເຈາະ​ຜ່ານ​ລະບົບ​ປ້ອງ​ກັນ​ທີ່ມີ​ຢູ່​ໃນ​ປັດຈຸບັນ​ນີ້.

​ໂຄສົກ​ ກະຊວງ​ການ​ຕ່າງປະ​ເທດ ​ສະຫະລັດ ທ່ານ John Kirby ກ່າວ​ວ່າ ລັດຖະບານ ທ່ານ​ໂອບາ​ມາ ​“ໄດ້​ພະຍາຍາມທີ່​ຈະ​ນຳພາ​ພວກ​ເຮົາ​ໄປ​ສູ່​ເສັ້ນທາງເພື່ອ ໃຫ້​ໂລກ​ປອດ​ຈາກ​ອາວຸດ​ນິວ​ເຄລຍ.”

​ພວກ​ນັກ​ຊ່ຽວຊານ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ອາວຸດ​ຂອງ​ສະຫະລັດກ່າວ​ວ່າ ສະຫະລັດ​ແລະ ຣັດ​ເຊຍ​ ມີ​ອາວຸດ​ນິວ​ເຄລຍຢູ່​ໃນ​ຄັງ​ອາວຸດ​ຂອງ​ຕົນ​ເກືອບ​ເທົ່າໆ​ກັນຄືແຕ່ລະ​ຝ່າຍ​ມີຫຼາຍ​ກວ່າ 7,000 ລູກ.

​ແຕ່​ຖ້າ​ທ່ານ Trump ຕັດສິນ​ໃຈ​ທີ່​ຈະ​ຂະຫຍາຍ​ຄັງ​ອາວຸດ​ນິວ​ເຄລຍ ມັນ​ອາດ​ຈະ​ເປັນ​ການ​ຕ່າວ​ປີ້ນທີ່​ສຳຄັນ ​ໃນ​ນະ​ໂຍບາຍ​ທີ່​ມີ​ມາ​ເປັນ​ເວລາ​ດົນ​ກວ່າ 50 ປີ ຂອງ​ສະຫະລັດ ທີ່​ໄດ້​ເພັ່ງ​ເລັງ​ໃສ່​ແຕ່​ການ​ຫລຸດ​ອາວຸດ​ນິວ​ເຄລຍລົງ​ນັ້ນ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ຕື່ມເປັນພາສາອັງກິດ

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